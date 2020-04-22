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 У хокеїста з команди Лукашенка підтверджено COVID-19, але президент Білорусі самоізолюватися не буде, - речниця Ейсмонт

Хокеїст аматорської команди, в якій 11 квітня грав президент Білорусі Олександр Лукашенко, здав тест на COVID-19 і діагноз підтвердився.

Однак керівник Білорусі самоізолюватися не буде, заявила в коментарі ria.ru речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт, передає Цензор.НЕТ.

Раніше стало відомо, що хокеїст Дмитро Мелешко здав тест на COVID-19. За словами Мелешка, у нього була легка застуда, і він вирішив самоізолюватися, оскільки дружина тяжко хворіє, у неї ослаблений імунітет.

"Гравець президентської хокейної команди Дмитро Мелешко дійсно госпіталізований із діагнозом пневмонія, - цитує слова Ейсмонт ria.ru. - Отримано позитивний результат тесту на COVID-19".

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Речниця наголосила, що Дмитро Мелешко захворів приблизно через тиждень після закінчення аматорського хокейного турніру (11 квітня), в якому брав участь разом із Лукашенком. Вся команда керівника держави "перебувала у відпустці". Жодних додаткових заходів для гравців не вживається.

Ейсмонт зазначила, що Олександр Лукашенко не здавав тест на коронавірус і "зараз у цьому немає необхідності". Він і раніше не був в ізоляції, не збирається "йти в ізоляцію," віддалено працювати "та інше" і зараз, каже речниця.

Дмитро Мелешко був хокеїстом білоруської національної збірної, професійну спортивну кар'єру завершив три роки тому.

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Як пишуть Белновости, станом на 21 квітня внаслідок COVID-19 у Білорусі померли 55 осіб. Загалом виявлено 6723 особи з підтвердженим діагнозом COVID-19. З лікарень виписано 577 пацієнтів. Від початку лютого білоруські медики провели 108 тисяч 545 тестів на виявлення коронавірусної інфекції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190577
 
   
 Топ коментарі
 
Труп не играет в хоккей
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Просто Білорусь чи не єдина країна в світі, що не ввела карантин. Тому увага світу і прикута до цього заповідника дарвінізму
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Я ваще не понимаю, чего ты ждешь...? Иди - пцелуй этог хоккеиста взасос ( или луку) и будет тебе счастье ... иммунитет заработаешь , зато...)
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Возможно, у вас больше следят за въезжающими, чем у нас. Конечно, бацка рискует, но хотя бы не прячется сам, подставляя только людей. Я не поддерживаю отсутствие карантина, поймите. Просто говорю о том, что никто не знает, что правильно, а что нет.
Самое правильное было перекрыть сразу Китай. Все что происходит сейчас - это уже следствия прошлой безмозглости и жадности. Трамп тоже сначала решил не вводить карантин, но вовремя соскочил. Лукашенко продолжает упираться. Мы можем только пожелать вам здоровья
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Сегодня ехал с соседкой в лифте, которая в больнице работает. Уже откровенно радуется! Того пи..еца, что раньше был уже нет... А главное вернулись на работу уже многие медработники, что уже переболели коронавирум. Раньше на ней лица не было, когда с воспалением лёгких не было куда ложить в больнице, что не по профилю, а врачи не имели элементарных средств защиты ...
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З менших місцевостей масово повідомляють, що "лікарі" відмовляються робити тести на коронавірус. Людей "лікують" від звичайної (тобто бактерійної!) пневмонії, не роблячи жодних аналізів. Таке "лікування" - це профанація, а навіть загроза життям людей, бо великі дози антибіотиків дуже токсичні, а жодного сенсу в їх застосуванні в випадку коронавірусу нема.
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Чув про таке звичайно. Я з Мінську, тут мабуть теж такий треш був... Радий, що вона нарешті виглядала як людина і в мене вже не було відчуття, що вона йде на роботу як на каторгу.
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Сегодняшний вирус всего лишь часть окружающей нас природы. Без специальных мер как медицина и карантины, процесс эволюции намного быстрей, погибают самые не подготовленные. Жаль если исчезнет одно европейское государство, но такова эволюция человечества. Нормальные будут учится на их ошибках сидя в картине и ждать необходимого лекарства.
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Какая "самоизоляция", на поле его, пускай трактор лечит по рецепту доктора Лукашенко!
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Побачитe, нeзабаром у Луки вірус знайдуть і він мужньо його пeрeнeсe на ногах, граючи в хокeй та кeруючи трахтором. Цe хай в пяндосів по 3000 людeй помирає в дeнь, а в Бульбашіі вірус скасували.
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Меняем Трампа на Луку.Можно и другие варианты
У хокеїста з команди Лукашенка підтверджено COVID-19, але президент Білорусі самоізолюватися не буде, - речниця Ейсмонт - Цензор.НЕТ 383
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Вось так! Аказваецца ў Бацькі таксама ёсць свая, да таго ж яшчэ і генетычна падобная спецыялістка, якая абавязана яму рэйтынг АслаБляць.
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