EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  6962  26
Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (4089) карантин (3331) ринок (128) Мінекономрозвитку (203) COVID-19 (4192) Немчінов Олег (7) коронавірус (2869)

 Мінекономіки готує спеціальний порядок роботи ринків, - міністр Кабміну Немчінов

Мінекономіки розробляє проєкт рішення, який передбачає умови роботи продовольчих ринків.

Про це в ефірі hromadske повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, розпорядження про закриття порушили лише кілька ринків у Харкові та Одесі.

"Наскільки я знаю, з ними працюють правоохоронці", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція припинила акцію протесту підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку на карантин. ФОТО

Немінов додав, що Мінекономіки готує "спеціальний порядок, щоби ринки працювали в межах чинного законодавства, це, зокрема, стосується безпечного перебування на цих ринках".

Міністр наголосив, що в уряді розуміють, що фермери та селяни повинні мати можливість реалізувати свою продукцію.

"Як тільки будуть самі власники ринків, оператори цих торгових площ готові до реалізації (порядку, який має створити Мінекономіки. - Ред.), я думаю, що ми обов’язково повернемося до цього питання. Але я не думаю, що це буде на завтрашньому засіданні Кабміну", - підсумував він.

Також читайте: "На кону стоїть питання стримування коронавірусу", - головний санлікар Ляшко пояснив, чому знову заборонили роботу ринків

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко скасував свою постанову, яка дозволяла роботу ринків, із 14 квітня їхня робота знову заборонена.

21 квітня в Офісі Президента заявили, що планують "серйозно" розібратися з мерами Геннадієм Кернесом та Геннадієм Трухановим, які не закрили ринки в Харкові та Одесі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190576
 
 
 Топ коментарі
 
Торговые сети проплатили барыжной власти закрытие рынков!
Всем понятно, что шансов подцепить заразу в супермаркете на порядок больше , чем на рынке. Твари зеленые!
 показати весь коментар
 
Нет очередей перед кассой, все происходит на открытом воздухе и на порядок большей площади, чем в супермаркете и др.
 показати весь коментар
 
Какой пик эпидемии, кто его установил или обьявил?
Сначала Ляшко провозгласил, что пик эпидемии будет 14 апреля.
Потом 19 апреля.
Теперь перенесли пик на 12 мая.
Потом скажут, что ждут пик 1 июня.
и так далее
И цифры рисуют какие хотят и пики от балды придумывают.
Уже всем очевидно, что власти понравился вечный карантин, когда все граждане будут вечно сидеть дома а они в это время будут делать, что хотят и будут прикрываться карантином.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Торговые сети проплатили барыжной власти закрытие рынков!
Всем понятно, что шансов подцепить заразу в супермаркете на порядок больше , чем на рынке. Твари зеленые!
 показати весь коментар
 
 
мені не зрозуміло, поясніть будь ласка.
 показати весь коментар
 
Нет очередей перед кассой, все происходит на открытом воздухе и на порядок большей площади, чем в супермаркете и др.
 показати весь коментар
 
 
Вам ниже уже указали, что на отрытых рынках все продувается воздухом/ветром, стеллажей с товарами нет, нет застоя воздуха.
Гораздо легче формировать очереди на открытом воздухе.
Если движение в лавках к привлавках сформировано правильно, то есть идут покупатели в одном направлении только, один за другим с интервалом - то не вижу никаких проблем.
Проверять продукты (молочные, мясные), пакеты предоставлять для покупок - в чем проблема?
 показати весь коментар
 
 
Дійсно, що на продовольчому ринку можливість інфікуватися теж залежить від організації торгівлі!
 показати весь коментар
 
 
Значит нужно организовать, а не закрывать.
У нас на базарах проводят дезинфекцию всей территории (в магазинчиках ---каждые 2 часа по 10 мин), все продавцы и покупатели в масках,продавцы в перчатках.
 показати весь коментар
 
 
Продовольчі ринки не більш небезпечні ніж супермаркети. Їх треба було залишити відчиненими, щоб кожна людина могла сама вирішувати, де купувати продукти.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Фашисти спочатку закрили ринки, а коли буде пік епідемії то відкриють.
 показати весь коментар
 
 
Какой пик эпидемии, кто его установил или обьявил?
Сначала Ляшко провозгласил, что пик эпидемии будет 14 апреля.
Потом 19 апреля.
Теперь перенесли пик на 12 мая.
Потом скажут, что ждут пик 1 июня.
и так далее
И цифры рисуют какие хотят и пики от балды придумывают.
Уже всем очевидно, что власти понравился вечный карантин, когда все граждане будут вечно сидеть дома а они в это время будут делать, что хотят и будут прикрываться карантином.
 показати весь коментар
 
 
Чим жорсткіше блокування, тим Пізніше пік....! Та,ще,й лаг 3 місяці....! Дебіли ляпають Дурню, вдаючи Розумників. Мавпи звикли надувати щоки вдаючи Видатну потенцію...! Альфи недороблені
 показати весь коментар
 
 
Ти ж мабуть бігав до попа облизувать срану ікону. Тепер сиди. І всі через таких сидять. І ринки не працюють.
 показати весь коментар
 
Совковая воспитательная практика: один напакостил - наказать весь класс. Зачем? Шоб потом весь класс воспитывал бил виновника.
 показати весь коментар
 
 
Наконец-то....самый адекватный камент.О чем и речь.Нет порога МОЗ,нет никаких оснований для карантина вообще.Все что делает эта недовласть-незаконно.
 показати весь коментар
 
 
А мне пох на ваш карантин водку кушаю и жлобовок трахаю хаха
 показати весь коментар
 
в нас водки нема.. тільки горілка.. тому і мені теж на ваш карантін пох Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 1874
 показати весь коментар
 
 
Американцам уже надоел карантин. Хотя карантин введён в США позднее чем в Украине и он более либеральный, даже метро не закрыто.

На митинге в Пенсильвании в США против карантина появились вооруженные боевым оружием группы молодых людей. Судя по видео, полиция их не трогает.

https://twitter.com/i/status/1252701639745712129
 показати весь коментар
 
 
Лучше специальный порядок для попов упс мп будь ласка!
 показати весь коментар
 
Лучше специальный порядок для попов упс мп будь ласка!
 показати весь коментар
 
В Країні Все,що, можливо , без підвищення ризику скупчення людей Повинно Працювати Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 1886 Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 1886 Інакше біди буде Незрівнянно більше ніж від вірусу Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 1886 Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 1886
 показати весь коментар
 
 
Як,цьому бараняче-кабмінівському стаду притаманне прима-бекання...
 показати весь коментар
 
 
Нахрена рынки?
Разрешить стихийную торговлю вдоль улиц, не ближе 20 м друг от друга.
 показати весь коментар
 
Когда - нибудь мы сделаем порядок и разрешим открыть рынки. Так чешитесь быстрее!
 показати весь коментар
 
 
С_ка! Ви б хоч вуличну торгівлю з землі спробуйте прикрити... Імпотенти зелені...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору