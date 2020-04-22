 Велика Британія засуджує російських окупантів Донбасу за обстріли на Великдень, - посол в Україні Сіммонс

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу диппредставництва.

"Мені прикро, що ці довгі Великодні вихідні не принесли спокою людям на сході України. Замість очікуваного режиму тиші тривали порушення, зокрема із застосуванням російськими маріонетками важкої артилерії. На жаль, 1 військовослужбовця Збройних Сил України вбито, 7 поранено.



Велика Британія повністю підтримує важливу роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України. Я глибоко стурбована тим, що російські маріонетки обмежують свободу пересування патрулів ОБСЄ через лінію розмежування, начебто у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Пандемія - це надзвичайно серйозна проблема, але її не можна використовувати як привід обмежувати рух СММ.



Ми схвалюємо зусилля СММ із захисту своїх співробітників і місцевого населення та продовження їхньої важливої місії у найбільш безпечний спосіб.



Велика Британія закликає Росію використати свій беззаперечний вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб вони поважали режим тиші та дозволили безперешкодний доступ СММ ОБСЄ та гуманітарним організаціям через лінію розмежування і на території, не підконтрольні уряду



Велика Британія залишається рішучою у своїй підтримці суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

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