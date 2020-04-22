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 Політика України
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Все про:Велика Британія (1185) обстріл (6204) Великдень (169) Росія (26881) Донбас (15787)

 Велика Британія засуджує російських окупантів Донбасу за обстріли на Великдень, - посол в Україні Сіммонс

Велика Британія закликає РФ використати свій беззаперечний вплив на збройні формування на Донбасі, які вона підтримує, щоб вони поважали режим тиші і дозволили безперешкодний доступ СММ ОБСЄ.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу диппредставництва.

"Мені прикро, що ці довгі Великодні вихідні не принесли спокою людям на сході України. Замість очікуваного режиму тиші тривали порушення, зокрема із застосуванням російськими маріонетками важкої артилерії. На жаль, 1 військовослужбовця Збройних Сил України вбито, 7 поранено.

Велика Британія повністю підтримує важливу роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України. Я глибоко стурбована тим, що російські маріонетки обмежують свободу пересування патрулів ОБСЄ через лінію розмежування, начебто у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Московські найманці обстріляли нас, тому після обіду ми вже тримали в руках автомати": як українські воїни святкували Великдень на фронті. ФОТОрепортаж

Пандемія - це надзвичайно серйозна проблема, але її не можна використовувати як привід обмежувати рух СММ.

Ми схвалюємо зусилля СММ із захисту своїх співробітників і місцевого населення та продовження їхньої важливої місії у найбільш безпечний спосіб.

Велика Британія закликає Росію використати свій беззаперечний вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб вони поважали режим тиші та дозволили безперешкодний доступ СММ ОБСЄ та гуманітарним організаціям через лінію розмежування і на території, не підконтрольні уряду

Велика Британія залишається рішучою у своїй підтримці суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Святкування Великодня військовослужбовцями в зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

Велика Британія засуджує російських окупантів Донбасу за обстріли на Великдень, - посол в Україні Сіммонс 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190575
 
 
 Топ коментарі
 
нет сейчас но скоро будет и вяликая тунгусия и вяликая корякия. Нефть чуиток продержится на такой цене то и нарот члененбурха и нарот масквабада появятся. Бумеранг всегда возвращается.
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А в это время - "Зеленский продемонстрировал, что с РФ можно общаться и договариваться без сдачи национальных интересов, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко"". Двуликость "слуг" подтверждается. Великобритания осуждает российских оккупантов Донбасса за обстрелы на Пасху, - посол в Украине Симмонс - Цензор.НЕТ 5928
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Першими республіками будуть Ічкерія, Дагестан, Татарстан, а Удмуртія і Мордовія і рязанщина будуть разом.
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кто из русни может сказать какая у них будет первой народная рицпублека мордовская или удмуртская?
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Першими республіками будуть Ічкерія, Дагестан, Татарстан, а Удмуртія і Мордовія і рязанщина будуть разом.
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нет сейчас но скоро будет и вяликая тунгусия и вяликая корякия. Нефть чуиток продержится на такой цене то и нарот члененбурха и нарот масквабада появятся. Бумеранг всегда возвращается.
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Великобритания решила попробовать как оно, когда на Её Величество российские оккупанты Донбасса болт забьют. Если в этом направлении предпринимать, то шото более действенное - в где-то кислород перекрыть, у кого-то деньгу отжать и т.п. - тога другое дело - тогда российским оккупантам Донбасса самим придётся болт облобызать, они это в момент оценят.
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А в это время - "Зеленский продемонстрировал, что с РФ можно общаться и договариваться без сдачи национальных интересов, - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко"". Двуликость "слуг" подтверждается. Великобритания осуждает российских оккупантов Донбасса за обстрелы на Пасху, - посол в Украине Симмонс - Цензор.НЕТ 5928
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Все як завжди...
Одні звинуватили інших і навпаки.
А спостерігачі ОБСЄ, як завжди мовчать - і ніякої конкретики.
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Воины Украины! Враг убил нашего бойца?
Ответь тем же, а ещё лучше удвой результат!
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Тоесть,на Пасху обстрел они осуждают,а так можно?
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