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 Другий енергоблок Запорізької АЕС відключено від енергомережі й виведено в резерв через балансові обмеження, - пресслужба

У зв'язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі 21 квітня 2020 року о 02:01 енергоблок №2 Запорізької АЕС, відповідно до регламентних процедур, розвантажено, відключено від енергомережі та виведено в резерв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.

"На цей момент у роботі перебувають 3 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2760 МВт. На енергоблоці №3 триває 124 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 - 6 доба планового середнього ремонту. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Державні АЕС перевели на малу потужність, щоб забезпечити роботу приватних СЕС і ВЕС за "драконівським" тарифом, - Герус

Нагадаємо, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був уведений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190573
 
 
 Топ коментарі
 
Почалось. Привіт дев"яності.
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Купують у кацапів,а свою електрику не виробляють.
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Глупости.
Зимнее потребление закончилось, летнее (сотни тысяч кондиционеров и холодильных машин на полную мощность) - еще не началось. Плюс - не работают тысячи магазинов, метро, гортранспорт, ТРЦ.
Когда ж еще делать ТО?
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Глупости.
Зимнее потребление закончилось, летнее (сотни тысяч кондиционеров и холодильных машин на полную мощность) - еще не началось. Плюс - не работают тысячи магазинов, метро, гортранспорт, ТРЦ.
Когда ж еще делать ТО?
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самое время герусам закупить эл.энергию в россии,
а населению ждать веерных отключений в связи с ТО
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Переведите слова "Балансовые ограничения".
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Купують у кацапів,а свою електрику не виробляють.
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Ну всем потреблять дорогую тепловую генерацию и очень дорогую зелёную генерацию рината лимонадовича. Для этого нужно прикрыть дешёвую ядерную что бы ринат лимонадович набатовал карманы до конца года на впаривании втридорога своей зелёнки и уголька. Так как с 2021 тарифы на зелёнку снизят, но мы будем оплачивать втридорога уголёк. Это очередной вроттедам. За это нужно просто вешать.
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у тебя троячка, не твоя - выданная на купить шо та, - ты ей ограничен....
на то, шо стоит 5 - даже не смотри - ты ограничен баллансово троячкой.
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Можно я переведу?

Почему нельзя запустить все АЭС Украины на полную мощность? Потому что электростанции не могут все время работать на 100%, мощность энергоблоков специально снижается, чтобы не допустить резких перепадов в общей энергосистеме из-за неравномерного потребления электричества в разное время суток.

Дело в том, что энергии должно вырабатываться именно столько, сколько нужно потребителям в данный момент. Быстрее подстраиваются под график ТЭС, но и большие энергоблоки АЭС приходится периодически разгружать. Это так называемые "балансовые ограничения".
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столько много написала...
не только аэс останавливают
еще и шахтеры на киев собираются, на тэц их уголек не нужен,
ну, и в речках нет воды, значит...
значит за год зелепукины довели страну "до ручки"...так быстро
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Кількість виробленої потужності повинна дорівнювати кількості спожитої. Тоді частота буде 50Гц. Якщо споживана потужність менша- частота зростає, якщо більша- падає. При збільшенні частоти обмежується генерація, а при зменшенні- споживання.
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Существует БАЛАНС - выработка электроэнергии и потребление.
В идеале должно быть 1:1.
Если энергии вырабатывается больше, чем потребляется, то она нигде не накапливается, уходит в тепловые потери (тупо нагревает провода).
Если энергии вырабатывается меньше, чем потребляется, то происходит падение напряжения и частоты переменного тока, что ведет к выходу из строя подключаемого оборудования и трансформаторных подстанций.
По-этому ловится баланс.
Сейчас потребление снижено (промышленность, электротранспорт, торговля из-за карантина в простое, также конец отопительного сезона для тех кто пользовался электроотоплением), так же растет генерация солнечными панелями из-за увеличения светового дня по-этому произвели отключение блока атомной станции.
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Нагревает провода, сразу видно инденера электрика! Каким пуем ьещ нагрузки у тебя провода нагреваются, профессор?
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Да он и жнец и швец и в дуду игрец. Вчера так же "умничал" насчёт нефти. Психа нельзя подпускать к компьютеру.😆
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ты забыл пвключить в баланс закупки электичества у пукина,
надо же помочь ему с деньгами для АпУлченцев даунбасовских
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Исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина в состоянии поддержать мировой рынок нефти, который рушится из-за переполнения хранилищ. В комментарии на Facebook он предложил передать часть нефтяного сырья Украине на хранение.
По словам топ-менеджера, у страны есть огромная нефтетранспортная система, в которой можно хранить нефть, множество остановленных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых достаточно емкостей.
Остался и один работающий завод в Кременчуге, где также имеются места для хранения сырья, а также есть хранилище на миллион тонн у Минобороны.
«Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный. Нужно не упустить возможности и максимально его монетизировать», - призвал Витренко. При этом он добавил, что хранить следует не российскую нефть, а сырье от других производителей.
По оценкам международных организаций, на фоне пандемии коронавируса предложение нефти превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки. При этом страны из соглашения ОПЕК+ согласились с мая убрать только 9,7 миллиона, а остальные экспортеры пока не взяли на себя каких-либо обязательств.
Такая ситуация привела к переполнению хранилищ и беспрецедентному снижению стоимости нефти. Накануне майские фьючерсы американской нефти WTI опускались до минус 40 долларов за баррель. Вслед за ними начали снижаться и все остальные связанные с нефтью бумаги. Сорт Brent с поставками в июне торгуется ниже 20 долларов, а WTI того же срока опускался до 11 долларов. - https://charter97.org/ru/news/2020/4/21/373832/
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Раша пусть сливает свою нафту и замораживает добычу, хфакел им в руки
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Ну пішов новий етап збагачення рината лимонадовича. Його шлендру зробили в.о. міністра енергетики і почалась підсадка нас як споживачів на дорогу теплову енергетику, а хто фактично монополіст? А виказали вроттєдам... Від престановки прєзєрвуаров ніхєра не змінілося. ринат лимонадович до усіх прєзєрвативів знаходить підхід. А ми відчуємо це покращення найближчім часом в вартості електроенергіїї. Зеля це таке ж падло як і срана пєпа)
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Тут в основном заслуга шоколадного "патриота" Панамы и его правительства, именно они давали разрешение на ввод в эксплуатацию нахрен не нужной Украине "зеленой" энергетике да и еще с самым высоким тарифом в Европе зафиксированным на десятилетия вперед. Ну и еще именно при шоколадке ввели так называемый рынок электроэнергии, благодаря которому партнер шоколадки и фактически монополист на рынке тепловой генерации дтэк впаривает нам электроэнергию в 2 раза дороже чем продает на экспорт (например в Венгрию).

Так что не стоит все валить на зельцмана, его соплеменник вальцман и их общий партнер по грабежу Украины сепар ахметка сыграли в этом куда большую роль чем клоун.
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не делай ассорти, у зеленского нет ничего общего с предыдущими...
за это его народ избрал, а он перед ним в ответе...
чекаємо-чекаємо
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А зелебоба оказывается крепкий хозяйственник Олигархи придумали вырубить государственный атомный энергоблок генерирующий дешёвую электрику что бы дорогие тепловые станции работали
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Я смотрю вы предпочитаете, чтобы атомные энергоблоки по несколько раз в сутки запускали и останавливали?
Посмотрите сериал "Чернобыль" последнюю серию, там вполне доходчиво объяснили что при этом происходит с реактором.
Вам еще один Чернобыль нужен?
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Кто то слышал о том что Ким Чен Ин после неудачной операции отлеживается где то в дебрях северной кореи?
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Уже даже ходят слухи,что он отлёживается в аду.
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После пластической операции заныкался, денег от рашки больше не будет.
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Ядерна енергетика поки що найкраще підходить і її можна ще покращувати і розвивати,будуючи енергоблоки нового типу.Ніякі сонячні батарейки її не замінять.Це в світі ліваки продавлюють батарейки,але це може спричинити енергетичну кризу.Ядерну енергетику хіба що зможе замінити термоядерна,але поки що її немає і невідомо чи взагалі в повній мірі вона буде.
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є добове погодинне споживання і сонячні ес мають покривати піки споживань світлового дня...
але їх варто привязувати до споживача - підприємства, закладу, домогосподарства, а не з,єднувати дротами леп
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Зачем закрывать импорт электроэнергии с засрашки? Лучше свой энергоблок закрыть. Он не нужен при "епохіблагополуччя".
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Свой целее будет. А ихний быстрее износится и сломается.
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Второй энергоблок Запорожской АЭС передает привет Герусу.
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Відповідно до укладених угод "Гарантований покупець" має до 2021 року викуповувати в ринатів і клюїв всю зелену енергію за тарифом який в три рази перевищує європейські . На поточний момент коронавірус зменшив споживання енергії, але олігархи скорочують генерацію атомної не зменшуючи генерацію "зеленої" . Ціна та нестабільність генерування "зеленої" енергії ведуть до розвалу енергосистеми України . В зв'язку з пандемією Держава повинна повністю відмовитись від споживання "зеленої" енергії . Відсунути від халявного бюджетного корита ахмєтових та кюєвих . Але бубочка на таке ніколи не піде .
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Пишуть про баланс і надлишок виробленої електроенергії в Україні, бо у зв*язку з карантином не працюють підприємства. Так, це правда. Але всі сидять по домівках і дивляться телевізори, вмикають електрообігрівачі, бо ще холодно. Використовують, як не на роботі, то вдома. Правда менше. Але чому тоді відключають українські, а сюди поставляють російські і білоруські? Чому не навпаки, вже на крайній випадок? А ще, чому сюди поставляється російське вугілля, а наша вулільна промисловість розвалилася? Так дешевше? Можливо. Але ми направляємо туди наші бюджетні кошти і не підтримуємо нашого виробника, нашу галузь, не отримуємо податки, що означає недофінансування пенсіонерів, лікарів, вчителів, армії, поліції...Тут ми втрачаємо більше. І ще купа безробітних. Кінець епохи бідності? Виграв тільки Беня. Вся Україна працює на хотелкі Бені. Мало того, що зупинилися шахти, бо мол їх вугілля дороге і зупинився парк вітровий елекстростанцій, сонячних елекстростанцій, та ще і атомні станції, енергетика яких сама дешева. Тог кому ви втираєте?
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