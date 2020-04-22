 Другий енергоблок Запорізької АЕС відключено від енергомережі й виведено в резерв через балансові обмеження, - пресслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.
"На цей момент у роботі перебувають 3 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2760 МВт. На енергоблоці №3 триває 124 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 - 6 доба планового середнього ремонту. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Нагадаємо, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був уведений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році.
Зимнее потребление закончилось, летнее (сотни тысяч кондиционеров и холодильных машин на полную мощность) - еще не началось. Плюс - не работают тысячи магазинов, метро, гортранспорт, ТРЦ.
Когда ж еще делать ТО?
а населению ждать веерных отключений в связи с ТО
на то, шо стоит 5 - даже не смотри - ты ограничен баллансово троячкой.
Почему нельзя запустить все АЭС Украины на полную мощность? Потому что электростанции не могут все время работать на 100%, мощность энергоблоков специально снижается, чтобы не допустить резких перепадов в общей энергосистеме из-за неравномерного потребления электричества в разное время суток.
Дело в том, что энергии должно вырабатываться именно столько, сколько нужно потребителям в данный момент. Быстрее подстраиваются под график ТЭС, но и большие энергоблоки АЭС приходится периодически разгружать. Это так называемые "балансовые ограничения".
не только аэс останавливают
еще и шахтеры на киев собираются, на тэц их уголек не нужен,
ну, и в речках нет воды, значит...
значит за год зелепукины довели страну "до ручки"...так быстро
В идеале должно быть 1:1.
Если энергии вырабатывается больше, чем потребляется, то она нигде не накапливается, уходит в тепловые потери (тупо нагревает провода).
Если энергии вырабатывается меньше, чем потребляется, то происходит падение напряжения и частоты переменного тока, что ведет к выходу из строя подключаемого оборудования и трансформаторных подстанций.
По-этому ловится баланс.
Сейчас потребление снижено (промышленность, электротранспорт, торговля из-за карантина в простое, также конец отопительного сезона для тех кто пользовался электроотоплением), так же растет генерация солнечными панелями из-за увеличения светового дня по-этому произвели отключение блока атомной станции.
надо же помочь ему с деньгами для АпУлченцев даунбасовских
По словам топ-менеджера, у страны есть огромная нефтетранспортная система, в которой можно хранить нефть, множество остановленных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых достаточно емкостей.
Остался и один работающий завод в Кременчуге, где также имеются места для хранения сырья, а также есть хранилище на миллион тонн у Минобороны.
«Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный. Нужно не упустить возможности и максимально его монетизировать», - призвал Витренко. При этом он добавил, что хранить следует не российскую нефть, а сырье от других производителей.
По оценкам международных организаций, на фоне пандемии коронавируса предложение нефти превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки. При этом страны из соглашения ОПЕК+ согласились с мая убрать только 9,7 миллиона, а остальные экспортеры пока не взяли на себя каких-либо обязательств.
Такая ситуация привела к переполнению хранилищ и беспрецедентному снижению стоимости нефти. Накануне майские фьючерсы американской нефти WTI опускались до минус 40 долларов за баррель. Вслед за ними начали снижаться и все остальные связанные с нефтью бумаги. Сорт Brent с поставками в июне торгуется ниже 20 долларов, а WTI того же срока опускался до 11 долларов. - https://charter97.org/ru/news/2020/4/21/373832/
Так что не стоит все валить на зельцмана, его соплеменник вальцман и их общий партнер по грабежу Украины сепар ахметка сыграли в этом куда большую роль чем клоун.
за это его народ избрал, а он перед ним в ответе...
чекаємо-чекаємо
Посмотрите сериал "Чернобыль" последнюю серию, там вполне доходчиво объяснили что при этом происходит с реактором.
Вам еще один Чернобыль нужен?
але їх варто привязувати до споживача - підприємства, закладу, домогосподарства, а не з,єднувати дротами леп
https://ua.energy/diyalnist/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafik-vyrobnytstva-spozhyvannya-e-e/