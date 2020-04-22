 Другий енергоблок Запорізької АЕС відключено від енергомережі й виведено в резерв через балансові обмеження, - пресслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу підприємства.

"На цей момент у роботі перебувають 3 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2760 МВт. На енергоблоці №3 триває 124 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 - 6 доба планового середнього ремонту. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

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Нагадаємо, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був уведений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році.