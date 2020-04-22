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 17 нових випадків COVID-19 підтвердили в Житомирській області, - голова ОДА Бунечко

Кількість хворих COVID-19 у Житомирській області станом на 22:30 21 квітня зросла на 17 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook голови Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечко.

"Загальна кількість заражень становить 287 осіб. Найбільша кількість спостерігається в Житомирі - 88 осіб, у Коростені - 64, і в Бердичеві - 51", - написав чиновник.

За інформацією Бунечко, нові випадки встановлено в: 5 - у Бердичеві (двоє чоловіків 65 і 70 років; три жінки - 61 і 49 років, рік народження третьої уточнюється); один випадок у Житомирському районі (с.Озерна) - жінка, 79 років; 11 випадків у Житомирі (чоловіки 37, 62 і 64 років; жінки 21, 35, 38, 50, 51, 62, 63 і 65 років).

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17 нових випадків COVID-19 підтвердили в Житомирській області, - голова ОДА Бунечко 01

Нагадаємо, на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 6125, померла 161 особа, 367 - одужали.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190572
 
 
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Пан Буддист@sranysovok 3 ч

Сервак института вирусологии Уханя хакнули и выложили на форчане кучу всего.
Интересно по времени совпадает с Ким Чен Ыном, которого согласно репортам заразил ковидом китайский хирург.
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А в целом по Украине, какие цифры, инфицированных, заболевших, умерших, выздоровевших?
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Ну и что ?
Цифры по трипперу опубликовать стрёмно ?
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Вся мировая пресса полностью рехнулась на этом вирусе.
Если Италия, Испания и Франция проводят массированные зачистки домов престарелых, это их дело; преступления против человечества не имеют сроков давности, но иностранные государства не могут этому помешать. Судьба этих трёх стран будет тяжёлой - внутренние конфликты, а возможно и гражданские войны.
Но Украина-то никак не попадает в список "катастрофически пострадавших".
Может, пора прекратить раскручивать эту истерию ?
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