EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Фоторепортаж
  1255  19
Матеріали за темою:
Все про:граната (525) зброя (1483) Правоохоронні органи (1015) Херсон (318)

 У Херсоні під час спроби продати за 300 дол. протитанковий гранатомет затримали раніше судимого, - прокуратура. ФОТО

21 квітня правоохоронці затримали чоловіка, який у центрі Херсона намагався продати ручний протитанковий гранатомет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Херсонської області.

У Херсоні під час спроби продати за 300 дол. протитанковий гранатомет затримали раніше судимого, - прокуратура 01

"Особу затримали правоохоронні органи в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час збуту згаданої зброї за 300 доларів США. Ним виявився 46-річний раніше судимий житель одного з районів області", - сказано в повідомленні.

Також, під час обшуку в квартирі чоловіка вилучено дві бойові гранати.

Читайте також: Фейкового "українського генерала" затримали в Польщі за незаконне зберігання зброї. ФОТОрепортаж

У Херсоні під час спроби продати за 300 дол. протитанковий гранатомет затримали раніше судимого, - прокуратура 02

Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За вчинене йому може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190571
 
 
 Топ коментарі
 
Средняя зарплата в Украине примерно равна одному противотанковому гранатомёту... И мы ещё жалуемся, что у нас нет возможностей вернуть власть в руки народа? )
 показати весь коментар
 
Привотанковый гранатомёт всего за 300 баксов..хехе Аваков с бабломойскими уверены шо в случае какого то зашквара их беркутня спасёт задницу этой банде???
 показати весь коментар
 
Рано он вышел продавать, карантин ведь У Херсоні під час спроби продати за 300 дол. протитанковий гранатомет затримали раніше судимого, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3296 на 60 день карантина, такой товар предлагать нужно!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Привотанковый гранатомёт всего за 300 баксов..хехе Аваков с бабломойскими уверены шо в случае какого то зашквара их беркутня спасёт задницу этой банде???
 показати весь коментар
 
 
Никто зеленую банду спасать не будет.
 показати весь коментар
 
 
прочиталось: «ранее судимьій прокурор»...
 показати весь коментар
 
 
та ж живемо, у фантастичні часи...дякуючи 73,22%.
 показати весь коментар
 
Где то в 90 подводную лодку продали армейцы бандитам опг Селевестра, для перевозки наркоты
 показати весь коментар
 
Да они просто засомневались ,что правильнее будет написать , типа чел, мужик ,тип ,экземпляр и так далее У Херсоні під час спроби продати за 300 дол. протитанковий гранатомет затримали раніше судимого, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9726
 показати весь коментар
 
Это что поступила новая партия оружия из военторга что так цена упала или подешевела нефть?
 показати весь коментар
 
скорее всего это с олешковского полигона. там много такого всего.
 показати весь коментар
 
Средняя зарплата в Украине примерно равна одному противотанковому гранатомёту... И мы ещё жалуемся, что у нас нет возможностей вернуть власть в руки народа? )
 показати весь коментар
 
 
Ну он же не конченный за 250 отдавать , а жить как ?
 показати весь коментар
 
как бы там ни было - завтрак обед и ужин, без изысков правда, но у пацана есть.
учитесь!
 показати весь коментар
 
у нас целую державу распродают налево-направо, а вы о каком-то гранатомете.
 показати весь коментар
 
У нас 2 отделения "Новой пошти" на первом полицай проверял сумки посылки АТОшников.
Вся полиция была уверена что оружие будут слать только с первого отделения. На втором ничего не было.
 показати весь коментар
 
Рано он вышел продавать, карантин ведь У Херсоні під час спроби продати за 300 дол. протитанковий гранатомет затримали раніше судимого, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3296 на 60 день карантина, такой товар предлагать нужно!
 показати весь коментар
 
 
От до чого голодний карантін людей доводить. Мужик беріг гранатомет на крайній випадок, - коли коцабські танки рвонуть з Криму на Херсон. Тепер оборона Херсона в опасностє!
Люди вже найцінніше змушені продавати! )))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору