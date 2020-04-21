 У Херсоні під час спроби продати за 300 дол. протитанковий гранатомет затримали раніше судимого, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Херсонської області.

"Особу затримали правоохоронні органи в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час збуту згаданої зброї за 300 доларів США. Ним виявився 46-річний раніше судимий житель одного з районів області", - сказано в повідомленні.

Також, під час обшуку в квартирі чоловіка вилучено дві бойові гранати.

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Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За вчинене йому може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі.