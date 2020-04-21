 У Херсоні під час спроби продати за 300 дол. протитанковий гранатомет затримали раніше судимого, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Херсонської області.
"Особу затримали правоохоронні органи в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо під час збуту згаданої зброї за 300 доларів США. Ним виявився 46-річний раніше судимий житель одного з районів області", - сказано в повідомленні.
Також, під час обшуку в квартирі чоловіка вилучено дві бойові гранати.
Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За вчинене йому може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі.
учитесь!
сумкипосылки АТОшников.
Вся полиция была уверена что оружие будут слать только с первого отделения. На втором ничего не было.
Люди вже найцінніше змушені продавати! )))