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Все про:ВР (7519) позачергове засідання (81) Качура (42)

 Рада збереться на позачергове засідання 24 квітня, - "слуга народу" Качура

Верховна Рада планує в п'ятницю, 24 квітня, зібратися на позачергове засідання.

Про це повідомив у Telegram народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Позачергове засідання Ради відбудеться в п'ятницю (24.04). Початок о 13:00. Завтра буде відомий точний порядок денний", - зазначив він.

Рада збереться на позачергове засідання 24 квітня, - слуга народу Качура 01

Нагадаємо, раніше заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що позачергове засідання Верховної Ради України може відбутися на цьому тижні в четвер або в п'ятницю.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190570
 
 
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закзать шлюх, внести 10тищ поправок, повисить себе зарплату ,
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Это как соберутся точно не зная для чего?
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Как раз это-то понятно: ситуация в экономике катится в глубокую яму; у населения денег нет, а границы закрыты, и депутатам от "слуг народа" светит реальная перспектива судов Линча.
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Зелебобикам не нравилось то что Порох открывал ФАПы, подписал ассоциацию с ЕС, построил железку в Борисполь, дал гражданам право выбрать себе семейного врача и получить гарантированный пакет медицинских услуг.
Мудрый выбор сделали они в прошлом году. Теперь, взамен вышеперечисленного, они получили карантины, безработицу, закрытое метро, и перспективу голодных бунтов.
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