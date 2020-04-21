 Рада збереться на позачергове засідання 24 квітня, - "слуга народу" Качура

Про це повідомив у Telegram народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"Позачергове засідання Ради відбудеться в п'ятницю (24.04). Початок о 13:00. Завтра буде відомий точний порядок денний", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що позачергове засідання Верховної Ради України може відбутися на цьому тижні в четвер або в п'ятницю.
Мудрый выбор сделали они в прошлом году. Теперь, взамен вышеперечисленного, они получили карантины, безработицу, закрытое метро, и перспективу голодных бунтов.