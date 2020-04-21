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 Політика України
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Все про:Зеленський (5122) політика (760) економіка (370)

 Досягнення Зеленського за рік: зусилля з припинення війни на Донбасі, боротьба з корупцією, кроки в енергетиці та фінансовому секторі

21 квітня 2019 року в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Незабаром після цього переобрали Верховну Раду і змінився уряд. Минулий рік у світі був дуже важким, а економічна криза тільки набирає обертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Курс, заявлений Революцією гідності, не змінився – Україна йде в об’єднану Європу і в НАТО. Війна з російським агресором продовжується, хоча зусилля до того, щоби її було справедливо для України закінчено, докладаються великі та вже приносять результат. Боротьба з корупцією, наразі, вражаючих результатів не демонструє, але підвалини для неї – і на законодавчому, і на виконавчому рівні – закладені серйозні, тож є підстави сподіватися на прогрес. Світова криза, яка лише розгорається, у світі – це критичне випробування і для економіки української, і для нації. І поки що ми тримаємось достойно, хоча й важко нам", - сказано в статті.

Зокрема, відзначається поновлення "нормандського формату", звільнення полонених, розведення військ і створення телеканалу з мовленням на окуповані території.

Перевибори ВР, вважають автори, привели до неоднозначних результатів: з одного боку, 16 тисяч "спамових" поправок до закону, що відкриває шлях до отримання фінансування МВФ, з іншого, швидке прийняття законів, які не могли схвалити попередники - новий Виборчий кодекс, покарання нардепам за прогули і "кнопкодавство", відкриття ринку землі, можливість імпічменту президента та інші.

Журналісти також проаналізували досягнення і провали в економічній і соціальній сфері. Зокрема, вдалося зрушити з мертвої точки в енергетиці (анбандлінг Нафтогазу, продовження транзиту російського газу Україною на вигідних умовах, отримання від Росії гроші за рішенням арбітражу в Стокгольмі).

У фінансовому секторі: прийнято закон про спліт, створено механізм концесій, розроблено заходи щодо підтримки малого та середнього бізнесу під час "коронакризи", почалася програма "Велике будівництво", піднято ліміти доходів для ФОП, почалася реалізація програми доступних кредитів для малого бізнесу за рекордно низькими ставками, скасована стаття КК за фіктивне підприємництво, осучаснено стандарти будівництва, почалася підготовка до приватизації десятків державних підприємств та інше.

У соціальній сфері було знайдено механізм для реального зниження тарифів на тепло і гарячу воду, запущено кілька програм виплат, добровольцям надано статус учасників бойових дій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190569
 
   
 Топ коментарі
 
все "усилия" моники зелоха - с его слов:
Достижения Зеленского за год: усилия по прекращению войны на Донбассе, борьба с коррупцией, шаги в энергетике и финансовом секторе - Цензор.НЕТ 1677
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Это полная жопа. Вот и все достижения.
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Боже мой....какие они жалкие и ущербные, авторы этой гнилой статейки....
А их потерпевший Херой - вообще как пугало!
Еще только самый ленивый сегодня не послал Нелоха нах и не утопил в говне.
А они все оды ему поют....бабло отрабатывают.
Аж тошнит от их унижения и жополизства...
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Антикорупційний квартал.
Україна витратить на утримання антикорупційних органів 3,7 млрд гривень у 2020 році. У першому кварталі держбюджет отримав від роботи таких горе-антикорупціонерів аж 14 тысяч гривен.

Досягнення Зеленського за рік: зусилля з припинення війни на Донбасі, боротьба з корупцією, кроки в енергетиці та фінансовому секторі - Цензор.НЕТ 493
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Що за чуш тут написана? Вони що наїхали на Цензор?
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Автор - Укрінформ, урядовий портал. Власник - Кабмін. При Гройсману був такий собі дуже адекватний сайт. Я його поважав.
До речі, Роман Сущенко на портал не повернувся... Не захотів.
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Набіса оце поширювати? Знущаються?
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Говорять про деякі досягнення які не є заслугами цієї влади. Таке враження що шукають щось позитивне, а потім обіцяють "далі буде краще".
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Такое ощущение, что только и делают, что заботятся о малом бизнесе. Но первое, что было принято это тотальная фискализация. Введение РРО. А это равносильно уничтожению малого бизнеса и упрощенной системы налогообложения. Лимиты Увеличили из-за давения оппозиции. Особенно насмешили мероприятия по поддержке малого бизнеса во врнмя карантина. ЕСВ отменили на 2 месяца. Единый налог не отменили, а работать запретили. о какой логике мы должны его платить вопрос. А про аренду площадей вообще был цирк. В итоге сделали финт ушами и ни на что закон не повлиял. Если с Арендодателем САМ договорился, то молодец. Со стороны исполнительной власти только подножки.
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Достижения Зеленского за год: усилия..... потуги..
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Обісралось зєльоне по самі вуха. Дасть пан Біг, захлинеться у вл.асному ...
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Хмм...достижения Зеленского??... бла-бла на стадионе, бла-бла во время инаугурационной речи...ээ... пара-пара-пам..Досягнення Зеленського за рік: зусилля з припинення війни на Донбасі, боротьба з корупцією, кроки в енергетиці та фінансовому секторі - Цензор.НЕТ 1041
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Это что за бред нацарапали? А про падение промпроизводства где? А про дефицит бюджета в 30 процентов? А про Оман с Патрушевым? А про засилие олигархов, диктующих Зеленскому задачи?
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Кто то слышал новость что Ким Чен Ин или как там севернокорейского колобка зовут, перенес неудачную операцию. И сеичас отлеживается где то, может последние деньки.
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Может и Пуйло в бункере последние деньки отлеживается
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Да пошёл ты клолун..назад в своё Шапито 95..
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Зелений цирк всім складом вигадує "пакращення" за рік.

1. Єрмак торгує посадами. Зеленський обіцяв піти, якщо знайдуть його Свинарчука. Натомість покриває. А карає Лероса, який про нього заявив.
2. Депутати президентської фракції отримують гроші за голосування.
3. Заступники міністра пишуть одне одному, що на посаді "можно прибарахлиться - внукам хватит".
3. Дружина міністра охорони здоров'я в день призначення чоловіка відкриває фірму з торгівлі медзасобами.
4. Олігархи захопили цілі області в "кураторство".
5. Нові обличчя нажились навіть на епідемії, продавши маски за кордон, а потім закупивши назад за бюджетні кошти.
6. Замість "кінця епохи кумівства" - владою стали 95 квартал з клоунами і родичами.
7. В Україну повернулися всі остапи бендери і галохвастови: портнови, коломойські, саакашвілі, що проривали кордон, навіть "чесний журналіст" шустер далі заробляти на чесній журналістиці.
8. 8 відпусток за 9 місяців у труженіка.
9. Мерзенна брехня про Оман. В той час, як гинули військові і літак в Ірані.
10. Зеленський, як актриса порнофільмів - готовий приймати з усіх сторін у будь-яких кількостях. Але міжнародні партнери йому не дають. Доки не покараний Коломойський.
11. Коломойський, замість сидіти в тюрмі, блокує голосування ВР і тягне країну у дефолт.
12. Суркісам дарують 7 млрд грн із Приватбанку.
13. Жодний топ-корупціонер не посажений.
14. Знята депутатська недоторканість не привела до наповнення наших кишень. Зате знищила парламентсько-президентську форму правління, посилила Президента і привела до переслідування опозиції.
15.Результат: бюджет розікрали. Діра - 300 млрд грн.
16. політика провалена. Військова провалена. Закупки зброї провалені. Розробки зброї провалені. Звільнення полонених провалене.

Ось ваші пакращення, зелені.
Джон Сміт
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ВЕЧІРНЯ КАЗОЧКА 🐸 (*********)
Сєгодня пройшов рівно годік
З тєх пор, як свєзло пацану -
Наш мудрий нарід...(чи народік?)
Дєржаву довірив йому...
Скінчилась пора зубожіння!
Кар-рупції злостній - хана!!!
Вот тільки... Пустий холодільнік.
І ще, блін, пустіша казна...
Успєл Янелох геніальний
Скупацця в одєсской мочє,
Коров подоїв у Оманє...
А відіков зняв - шо вапщє!!!
Весь рік у Вєрховном Совєте
Він слуг од акул одбивав -
С Валєр'їчем вместє в конвєртах
Матпомощью їх годував.
Міністров міняв, як пєрчаткі,
І це возімєло ехфект!
В ажурє усьо і в пар'ядкє -
Тріщить абнавльонний бюджет...
Надієцця Бубачка в тайнє
Пабєди на вірус списать:
--"Ну шо ви тут жмьотє, нахальні?
Лиш год, как учусь рулєвать!
Хоть я нє просіл - ви давалі
Три раза мінє по сто днєй !???
Вот это спасьот вас єдва лі -
Пора вже давать... триндюлєй".
Немало за рік спєто пєсєн,
Но што-то пора уж рєшать -
Бистрєє зельоную плєсєнь
Подальше й поглубже сажать...
21.04.2020
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ЗЕ-********* 🐍🐸🐍
Сєводня фішка в слуг - "Приват"!
Сєводня в Радє танці !
Копита в кнопочки стучать - біснуються засранці:
Сидить Дубінський, сидить Бужанський -
Всьо яйця в руках тєрєбят:
Глядь! На кажних їх дєсять поправок
В Полякова є сто підісят!
А двоє Бєні пудельків придірчіві, аж страшно:
Валєр'їч платить двє цєни - нє каждому, што важно!
Сидить Дубінський, сидить Бужанський -
Всьо яйця в руках тєрєбят:
Глядь! На каждих їх дєсять поправок
В Полякова є сто підісят!
Глядь! На каждих їх дєсять поправок
В Полякова є сто підісят!
Вот Васілєвская-Смаглюк взгрустнула отчєго-то
Строчила, наче автомат, а дєнєг мало што-та...
Сидить Дубінський, сидить Бужанський -
Купюри в руках тєрєбят.
Очєнь важная это работа -
Для хозяїна дать рєзультат!
Очєнь важная это работа -
Для хозяїна дать рєзультат!
Сидить Дубінський, сидить Бужанський -
Купюри в руках тєрєбят.
Очєнь важная это работа -
Для хозяїна дать рєзультат!
Очєнь важная это работа -
Для хозяїна дать рєзультат!
21.04.2020
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Усилия особо весомым достижением выглядят.
ЗЕ очень тужился. Досягнення Зеленського за рік: зусилля з припинення війни на Донбасі, боротьба з корупцією, кроки в енергетиці та фінансовому секторі - Цензор.НЕТ 6881

Обо всем остальном даже говорить нечего... Лапша для идиотов.
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