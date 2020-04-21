 Досягнення Зеленського за рік: зусилля з припинення війни на Донбасі, боротьба з корупцією, кроки в енергетиці та фінансовому секторі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Курс, заявлений Революцією гідності, не змінився – Україна йде в об’єднану Європу і в НАТО. Війна з російським агресором продовжується, хоча зусилля до того, щоби її було справедливо для України закінчено, докладаються великі та вже приносять результат. Боротьба з корупцією, наразі, вражаючих результатів не демонструє, але підвалини для неї – і на законодавчому, і на виконавчому рівні – закладені серйозні, тож є підстави сподіватися на прогрес. Світова криза, яка лише розгорається, у світі – це критичне випробування і для економіки української, і для нації. І поки що ми тримаємось достойно, хоча й важко нам", - сказано в статті.
Зокрема, відзначається поновлення "нормандського формату", звільнення полонених, розведення військ і створення телеканалу з мовленням на окуповані території.
Перевибори ВР, вважають автори, привели до неоднозначних результатів: з одного боку, 16 тисяч "спамових" поправок до закону, що відкриває шлях до отримання фінансування МВФ, з іншого, швидке прийняття законів, які не могли схвалити попередники - новий Виборчий кодекс, покарання нардепам за прогули і "кнопкодавство", відкриття ринку землі, можливість імпічменту президента та інші.
Журналісти також проаналізували досягнення і провали в економічній і соціальній сфері. Зокрема, вдалося зрушити з мертвої точки в енергетиці (анбандлінг Нафтогазу, продовження транзиту російського газу Україною на вигідних умовах, отримання від Росії гроші за рішенням арбітражу в Стокгольмі).
У фінансовому секторі: прийнято закон про спліт, створено механізм концесій, розроблено заходи щодо підтримки малого та середнього бізнесу під час "коронакризи", почалася програма "Велике будівництво", піднято ліміти доходів для ФОП, почалася реалізація програми доступних кредитів для малого бізнесу за рекордно низькими ставками, скасована стаття КК за фіктивне підприємництво, осучаснено стандарти будівництва, почалася підготовка до приватизації десятків державних підприємств та інше.
У соціальній сфері було знайдено механізм для реального зниження тарифів на тепло і гарячу воду, запущено кілька програм виплат, добровольцям надано статус учасників бойових дій.
А их потерпевший Херой - вообще как пугало!
Еще только самый ленивый сегодня не послал Нелоха нах и не утопил в говне.
А они все оды ему поют....бабло отрабатывают.
Аж тошнит от их унижения и жополизства...
Україна витратить на утримання антикорупційних органів 3,7 млрд гривень у 2020 році. У першому кварталі держбюджет отримав від роботи таких горе-антикорупціонерів аж 14 тысяч гривен.
До речі, Роман Сущенко на портал не повернувся... Не захотів.
1. Єрмак торгує посадами. Зеленський обіцяв піти, якщо знайдуть його Свинарчука. Натомість покриває. А карає Лероса, який про нього заявив.
2. Депутати президентської фракції отримують гроші за голосування.
3. Заступники міністра пишуть одне одному, що на посаді "можно прибарахлиться - внукам хватит".
3. Дружина міністра охорони здоров'я в день призначення чоловіка відкриває фірму з торгівлі медзасобами.
4. Олігархи захопили цілі області в "кураторство".
5. Нові обличчя нажились навіть на епідемії, продавши маски за кордон, а потім закупивши назад за бюджетні кошти.
6. Замість "кінця епохи кумівства" - владою стали 95 квартал з клоунами і родичами.
7. В Україну повернулися всі остапи бендери і галохвастови: портнови, коломойські, саакашвілі, що проривали кордон, навіть "чесний журналіст" шустер далі заробляти на чесній журналістиці.
8. 8 відпусток за 9 місяців у труженіка.
9. Мерзенна брехня про Оман. В той час, як гинули військові і літак в Ірані.
10. Зеленський, як актриса порнофільмів - готовий приймати з усіх сторін у будь-яких кількостях. Але міжнародні партнери йому не дають. Доки не покараний Коломойський.
11. Коломойський, замість сидіти в тюрмі, блокує голосування ВР і тягне країну у дефолт.
12. Суркісам дарують 7 млрд грн із Приватбанку.
13. Жодний топ-корупціонер не посажений.
14. Знята депутатська недоторканість не привела до наповнення наших кишень. Зате знищила парламентсько-президентську форму правління, посилила Президента і привела до переслідування опозиції.
15.Результат: бюджет розікрали. Діра - 300 млрд грн.
16. політика провалена. Військова провалена. Закупки зброї провалені. Розробки зброї провалені. Звільнення полонених провалене.
Ось ваші пакращення, зелені.
Джон Сміт
Сєгодня пройшов рівно годік
З тєх пор, як свєзло пацану -
Наш мудрий нарід...(чи народік?)
Дєржаву довірив йому...
Скінчилась пора зубожіння!
Кар-рупції злостній - хана!!!
Вот тільки... Пустий холодільнік.
І ще, блін, пустіша казна...
Успєл Янелох геніальний
Скупацця в одєсской мочє,
Коров подоїв у Оманє...
А відіков зняв - шо вапщє!!!
Весь рік у Вєрховном Совєте
Він слуг од акул одбивав -
С Валєр'їчем вместє в конвєртах
Матпомощью їх годував.
Міністров міняв, як пєрчаткі,
І це возімєло ехфект!
В ажурє усьо і в пар'ядкє -
Тріщить абнавльонний бюджет...
Надієцця Бубачка в тайнє
Пабєди на вірус списать:
--"Ну шо ви тут жмьотє, нахальні?
Лиш год, как учусь рулєвать!
Хоть я нє просіл - ви давалі
Три раза мінє по сто днєй !???
Вот это спасьот вас єдва лі -
Пора вже давать... триндюлєй".
Немало за рік спєто пєсєн,
Но што-то пора уж рєшать -
Бистрєє зельоную плєсєнь
Подальше й поглубже сажать...
21.04.2020
Сєводня фішка в слуг - "Приват"!
Сєводня в Радє танці !
Копита в кнопочки стучать - біснуються засранці:
Сидить Дубінський, сидить Бужанський -
Всьо яйця в руках тєрєбят:
Глядь! На кажних їх дєсять поправок
В Полякова є сто підісят!
А двоє Бєні пудельків придірчіві, аж страшно:
Валєр'їч платить двє цєни - нє каждому, што важно!
Сидить Дубінський, сидить Бужанський -
Всьо яйця в руках тєрєбят:
Глядь! На каждих їх дєсять поправок
В Полякова є сто підісят!
Глядь! На каждих їх дєсять поправок
В Полякова є сто підісят!
Вот Васілєвская-Смаглюк взгрустнула отчєго-то
Строчила, наче автомат, а дєнєг мало што-та...
Сидить Дубінський, сидить Бужанський -
Купюри в руках тєрєбят.
Очєнь важная это работа -
Для хозяїна дать рєзультат!
Очєнь важная это работа -
Для хозяїна дать рєзультат!
Сидить Дубінський, сидить Бужанський -
Купюри в руках тєрєбят.
Очєнь важная это работа -
Для хозяїна дать рєзультат!
Очєнь важная это работа -
Для хозяїна дать рєзультат!
21.04.2020
ЗЕ очень тужился.
Обо всем остальном даже говорить нечего... Лапша для идиотов.