 У Чернівецькій області підтверджено 65 нових випадків COVID-19, всього встановлено 1 053 випадки інфікування, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 1 053 особи.
Зазначається, що завтра Чернівецька область отримає чергову велику партію засобів індивідуального захисту, які необхідні лікарям.
Иммунитет в области значительно понижен многолетней чрезмерной очисткой водопроводной воды.
Тут нужны десятилетия для его восстановления, если меры принять незамедлителтно.
Не думаю, что местные деятели до этого способны даже додуматься.
Ещё не поздно.