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 У Чернівецькій області підтверджено 65 нових випадків COVID-19, всього встановлено 1 053 випадки інфікування, - ОДА

У Чернівецькій області 21 квітня офіційно підтверджено ще 65 випадків зараження коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 1 053 особи.

Зазначається, що завтра Чернівецька область отримає чергову велику партію засобів індивідуального захисту, які необхідні лікарям.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190568
 
 
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Пора менять губернатора, мэра, мента, да всех!
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Да они непричем.
Иммунитет в области значительно понижен многолетней чрезмерной очисткой водопроводной воды.
Тут нужны десятилетия для его восстановления, если меры принять незамедлителтно.
Не думаю, что местные деятели до этого способны даже додуматься.
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Иммунитет не имеет отношения к переносу заразы!
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Займись самообразованием.
Ещё не поздно.
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Кто бы советовал... Сам придумал теорию с похмела? Надеюсь ты не врач...
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Губернатор один ,мэр тоже, ментов много,не в обиду У Чернівецькій області підтверджено 65 нових випадків COVID-19, всього встановлено 1 053 випадки інфікування, - ОДА - Цензор.НЕТ 9612
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Главный области - один! Панибратство развели, маски для виду на бороде носят...
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Да я догадался ,что вы имели в виду главного мента, просто слова "главного" и не хватало в вашем посте ,а так всё путём
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Кто же сомневался - главный поставщик коронавируса в Украину - ра...ули.
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