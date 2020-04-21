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 Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій

Пом'якшення карантину на транспорті почнеться з приміських перевезень.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС-Україна

"Почнемо з приміського транспорту, який довозить людей у міста, на промислові об'єкти. Ми обговорюємо, які обмеження діятимуть на цьому транспорті: це масковий режим і менша кількість пасажирів у вагоні", - сказав Криклій.

Чиновник підкреслив, що без масок українців ще довго не пускатимуть у метро, ​​автобуси, трамваї, тролейбуси, міжміські автобуси і поїзди.

Міністр також припустив, що доведеться просити роботодавців змінити робочі графіки - щоб люди виходили на роботу в різний час. "Нам точно доведеться забути про міжміські перевезення з набитими пасажирами салонами", - сказав Криклій.

Відновлення авіасполучення, за його словами, залежатиме від того, як швидко інші країни відкриють свої повітряні ворота і куди саме літатимуть. Але це теж не трапиться до травневих свят.

Читайте також: Якщо всі дотримуватимуться правил безпеки, реалістично планувати відпустку на другу половину літа, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190567
 
 
 Топ коментарі
 
Загалом типово зелений ляп..., приміський транспорт без запуску Метрополітену, - Неперевершений Кретинізм Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4473 Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 3242
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А як до вокзалу чи до автостанції доїхати ,якщо міський транспорт непрацюватиме? Ну ясний пень- їх цьому в Трускавці не вчили.
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Я,вже драндулета запусти....12 років стояв без діла....Якщо,вони,ще,щось,ляпнуть накачаю колеса в машині й пофарбую Ослаблення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 9752
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Сразу и пргревай,краска быстрей высохнет.😉
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Від,їх пережу й без нагрівання все повисихає...
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Вони,вже зхрестили все можливе й зцементували зешмарклями...
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вы лучше б месяц бесплатного проезда сделали..работягам на работу добраться....
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Загалом типово зелений ляп..., приміський транспорт без запуску Метрополітену, - Неперевершений Кретинізм Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 4473 Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 3242
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А як до вокзалу чи до автостанції доїхати ,якщо міський транспорт непрацюватиме? Ну ясний пень- їх цьому в Трускавці не вчили.
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"Нам точно придется забыть о междугородних перевозках с набитыми пассажирами салонами". Теперь в купе можно будет встретить максимум одного попутчика. Третий- лишний.
Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 5691
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Нахай криклий у Чернивецьку область проїдеться...зебіл тупий...
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Попы ФСБ МП на работу добираться со всеми тоже смогут?
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м треба на лобі фото "суки православної" приклеїти, щоб було застереженя оточуючим.
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Чому не відновлять транспорт як у Європі?
В Європі залишилось нормальне транспортне сполучення, правда з обмеженнями, а в нас позаганяли людей по домах і все. Фінансова подушка в українців набагато менша ніж там.Сидячі місця, масочно-рукавичний режим і звичайно ж штрафи за порушення. Так як в світі. А не зробити гетто і всіх закрити дома. Ціна квитка відповідна, щоб не сувалися всі кому не лінь. І все. Бо чую будуть голодні бунти(
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Так хорошо сейчас в Киеве без толп пригородного народу... Может, рабочие места в других городах лучше организовать? Чтобы люди у себя дома работали.
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Какое, нахрен, ослабление карантина? Карантин отсрочил пик эпидемии, но не отменил его. Ослаблять карантин следует не раньше начала уверенного снижения ежесуточного количества выявлений заболевших, т.е. после прохождения пика эпидемии. А если ослаблять до прохождения пика, то, учитывая украинские реалии (94-я позиция в рейтинге GHSI), ситуация в США (поз.1), Испании (поз.15) и Италии (поз.30) покажется детским лепетом на ЗЕлёной лужайке.
И вообще, ОслаБлять - это Мендель, а не о карантине.
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