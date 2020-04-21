 Пом'якшення карантину почнемо з приміського транспорту, - Криклій

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС-Україна

"Почнемо з приміського транспорту, який довозить людей у міста, на промислові об'єкти. Ми обговорюємо, які обмеження діятимуть на цьому транспорті: це масковий режим і менша кількість пасажирів у вагоні", - сказав Криклій.

Чиновник підкреслив, що без масок українців ще довго не пускатимуть у метро, ​​автобуси, трамваї, тролейбуси, міжміські автобуси і поїзди.

Міністр також припустив, що доведеться просити роботодавців змінити робочі графіки - щоб люди виходили на роботу в різний час. "Нам точно доведеться забути про міжміські перевезення з набитими пасажирами салонами", - сказав Криклій.

Відновлення авіасполучення, за його словами, залежатиме від того, як швидко інші країни відкриють свої повітряні ворота і куди саме літатимуть. Але це теж не трапиться до травневих свят.

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