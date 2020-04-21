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Все про:Зеленський (5122) паспорт (459) електронні документи (55) Денис Шмигаль (245) Дія (19)

 Зеленський і Шмигаль 22 квітня презентують електронний паспорт у мобільному додатку "Дія"

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль візьмуть участь в онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному додатку "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Урядовий портал.

"22 квітня відбудеться онлайн-презентація цифрових паспортів у мобільному додатку "Дія" за участю президента і прем'єр-міністра", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що онлайн-брифінг щодо впровадження цифрового ID-паспорта і біометричного закордонного паспорта громадянина в додатку "Дія" розпочнеться о 15:00.

У заході також візьмуть участь віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Державної міграційної служби Юрій Соколюк.

Читайте також: Велике фото і багато "прихованої" інформації: глава Мінцифри Федоров показав, який вигляд може мати електронний паспорт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190566
 
 
 Топ коментарі
 
это ваш Гетман малороссы... Зеленский и Шмыгаль 22 апреля презентуют электронный паспорт в мобильном приложении "Дія" - Цензор.НЕТ 8212
это все на что он способен во время войны - демонстрировать мобильное приложение...
Задрот топ уровня....
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зе!баранам как раз сейчас именно это жизненно необходимо
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А кредит на такой пачпорт выдадут??? Или это очередное "Тамагочи" вместо реформ
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Я сам завжди за технології.Але це вже дурість.
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Коли "лічнодорогой леонід ілліч брежнєв" проводив обмін партбілетів", ксиву під номером 00001 він виписав члєніну (символічно), 00002 - лічнодорогому собі.
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А что вы все так радуетесь электронным документам,если кто написал такую программу то и найдется и тот кто ее сламает.Вот когда вам придут сообщения об погашении многотысячных кредитов вот тогда и увидите прелесть всеобщей электронизации.И теперь уже можна брать кредиты не выходя издому но вводя данные из бумажных документов а электронными может воспользоваться любой кто будет иметь вани украденые данные.
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Чип Московити гарантовано всі дані будуть мати.
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Ну если президенту вобще нечем заняться в стране, то можно и херню всякую презентовать...
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Это что жертвоприношение к юбилею дедушки Ленина
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Чим би дитя не бавилось, аби не плакало. Дебільна маса вибрала собі в президенти інфантильного 42-річного підлітка у якого в голові відосікі, гаджети та мобільні іграшки.
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ДаежЬ,*****,ксиву и "Дiю"
На вована лиш маю надiю...
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а шаурму пожрати, чи по фонтанам пострибати вже слабо?! дебіли! хоча кондитер ще більше гівно! все, пішов на обсирацію!
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У Р А ! Це найбільше досягнення влади і президента
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