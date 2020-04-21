 Зеленський і Шмигаль 22 квітня презентують електронний паспорт у мобільному додатку "Дія"

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Урядовий портал.

"22 квітня відбудеться онлайн-презентація цифрових паспортів у мобільному додатку "Дія" за участю президента і прем'єр-міністра", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що онлайн-брифінг щодо впровадження цифрового ID-паспорта і біометричного закордонного паспорта громадянина в додатку "Дія" розпочнеться о 15:00.

У заході також візьмуть участь віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Державної міграційної служби Юрій Соколюк.

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