 Скоро Єврокомісія оголосить про виділення Україні 1 млрд. євро для боротьби з коронавірусом, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі. Зовсім скоро Європейська Комісія оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги у розмірі 3 млрд євро десятьом країнам-партнерам для подолання наслідків епідемії коронавірусу.
При цьому, планується, що Україна може отримати понад 1 млрд євро.
Це потужний вияв солідарності та підтримки нашої держави з боку Євросоюзу, ознака високої довіри та поваги, які розбудовувалися крок за кроком протягом попередніх років.
Сподіваюсь, що українська влада зможе швидко зняти всі перепони до відновлення співпраці з МВФ і відкрити шлях для отримання цієї потрібної допомоги від наших європейських партнерів".
для отримання оргазму у ПЄтєлюбів )))
Но только при условии , что Пэдра опять сделают презиком , а Бутусова назначат его главным советником .
А иначе никак ...
Жалюгідні пройдисвіти, це вас тре пожаліти за вашу вузьколобість та розумову обмеженість.
Кроме этого, коронавирус может быть и у Арсения Яценюка, который последний месяц не выходил из офиса олигарха. С большой долей вероятности Ринат Ахметова заразил коронавирусом и лидера майдана 2013 Арсения Яценюка.
Об этом сообщает EJ
ЕJ -відомий фейкомет
Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі .
Головне оголосити першому Новину /ПЕРШЕ ПРАВИЛО ПІАРУ
навіть якщо новина тебе не стосується -завжди можна її "подати"
Зможе Зеленський ще більше наблизити Україну до цивілізованої Європи, де цінують право кожної людини, а не до Азії з їх тоталітарними режимами?
отправил в Оман с мацкалями договариваться
заставил зеленского посадить патриотов и вернуть Портнова
заставил прокурором поставить РегиАнальную подстьлку
и зеленский и барыга должны висеть на одном каштане
скиздят
Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі .
Головне оголосити першому Новину /ПЕРШЕ ПРАВИЛО ПІАРУ
навіть якщо новина тебе не стосується -завжди можна її "подати" ))
чекаю підтвердження що це саме так ))))))))))))
Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі .
Головне оголосити першому Новину /ПЕРШЕ ПРАВИЛО ПІАРУ
навіть якщо новина тебе не стосується -завжди можна її "подати"
что с 1995 г гривна обесценилась в 18РАЗ!!!!! а это 1800%.... зимбабве не катит гондурас ДА там вообще всё в шоколаде.. вот что значит ДЕРЬМОКРАТИЯ... инфляция в 3000% Дефолт??? не знаю но ДЕ БОЛТ это точно, а самое смешное что все прежние кто гробил экономику на месте типа кучмы юли порошенко ющенко .. и ещё один смех - но почему то при злочинном ЯНУКОВИЧЕ инфляция 10% девальвация 0% но каак ни странно украинцы его свергли и отправили в бега ..ПОЧЕМУ?? а может потому что не хотят украинцы спокойной жизни стабильности а для политиков принцип один "чем хужее стране тем лучшее им " т.к ИЩИМИ ПРОЩЕ управлять а загнал в нищету меня лично трио ПАРАЩЕНКО ЯЦЕНЮХ И ГРОЙСМАН в чём им помогли 450 муд@ ков из Зраді
Якби не проєвропейский напрямок руху Порошенка під час його президенства, то зараз Україні допомагали би касаби, примусом пакуючи українців у вагони і вивозячи у тайгу щоби "они там дышали свежим абсолютно безвирусным, безбактериальным и омоложающем воздухом, занимаясь арбайтэн на благо великий российский империа".
Скоро наверно прямые команды будет Зе давать, всё на это похоже. Порошенко встречается о чём то договаривается, а Зе разве что, на короткие выступления хватает с пожеланиями.
73% голосовали прекратить режим порошенко, а он всё правит
Але головне питання до спадкового злодія - чому він на волі?