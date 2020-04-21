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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Економіка
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Все про:Єврокомісія (333) карантин (3331) допомога (1059) Порошенко (11670) COVID-19 (4109) коронавірус (2869)

 Скоро Єврокомісія оголосить про виділення Україні 1 млрд. євро для боротьби з коронавірусом, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив інформацію, що Єврокомісія виділила допомогу країнам-партнерам, внаслідок якої Україна отримає мільярд євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі. Зовсім скоро Європейська Комісія оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги у розмірі 3 млрд євро десятьом країнам-партнерам для подолання наслідків епідемії коронавірусу.

При цьому, планується, що Україна може отримати понад 1 млрд євро.

Це потужний вияв солідарності та підтримки нашої держави з боку Євросоюзу, ознака високої довіри та поваги, які розбудовувалися крок за кроком протягом попередніх років.

Сподіваюсь, що українська влада зможе швидко зняти всі перепони до відновлення співпраці з МВФ і відкрити шлях для отримання цієї потрібної допомоги від наших європейських партнерів".

Читайте також: Загроза розпаду ЄС минула, держави прагнуть пройти через пандемію коронавірусу разом, - глава ЄК фон дер Ляєн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190564
 
   
 Топ коментарі
 
Бубочка узнает это через Ермака, который узнает это от ФСБ
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ПРЕЗИДЕНТ всегда остаётся президентом.
Чего не скажешь о сегодняшнем ушлёпке, который не стал и не станет президентом. НИКОГДА.
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Тільки новина з Порошенком, то вся гілка сяє палаючими пердаками зєбілів.
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Немає ніяких «зебілів»-то кацапи або сєпарня.
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Є нажаль. Це створіння які повірили брехуну та запроданцю зєлєнському, і цим пишаються.
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яка розкішна тема... ))

для отримання оргазму у ПЄтєлюбів )))
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Скоро прилетят арктурианцы и дадут нам 2 (два!!!) млрд. межгалактических доларей .
Но только при условии , что Пэдра опять сделают презиком , а Бутусова назначат его главным советником .
А иначе никак ...
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он так старается!!! Скоро Єврокомісія оголосить про виділення Україні 1 млрд. євро для боротьби з коронавірусом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5584
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Несчастный олигарх...какая непреодолимая жажда власти ради власти....Петенька где то даже жаль тебя, неужели и правда не в деньгах счастье ?
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отакої.. Ви ж тут нещодавно закидали йому жадібність та "марад'орство".. То що, гроші Пороху вже не потрібні на вашу думку?
Жалюгідні пройдисвіти, це вас тре пожаліти за вашу вузьколобість та розумову обмеженість.
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це взагалі-то не гроші ПЄті..)
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еще не выделили, когда дадут - обьявят, тот кому и положено......(не петя)
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але він вміє домовитись за гроші. На відміну від вшого нелоха.
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я в курсі. Хіба кажу про ті гроші, які виділяє для України фонд? Я про ті "деньгі", не в яких "счастье", і про які написано в коментарі, на який я відповідаю.
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ЗЕботы еще не все выср@лись. После пересменки еще подтянутся
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«Заграница нам поможет». (с)
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А где новости о том, сколько магазинов шоколадных открыто? И когда будет новая фабрика? А нет, год назад открыли новую. Ещё в Голосеево самый грязный воздух - всегда. Никто не знает почему? Денег дадут? Под какой процент? Внуки рассчитаться?
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От такой новости у ЗЕли и его шайки аж руки затряслись ! Нужно срочно лечить их вирус воровства тюремной обсервацией !
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прими в свою К"А"МАНДУ ПАРАХАБОТОВ и уточни оплату
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Сегодняшняя новость о "успехах " ЗЕкоманды не впечатляет ? В одесскую область закупили 88 реанимобилей на сумму 168 млн.гривен , так вот прибыли в Одессу пустые фургоны БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ !!! Полиция уже розследует эту аферу .
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У Ахметова диагностировали коронавирус и сейчас он проходит лечение в самоизоляции в своем дворце под Киевом. 4 бригады врачей круглосуточно помогают Ахметову встать на ноги.
Кроме этого, коронавирус может быть и у Арсения Яценюка, который последний месяц не выходил из офиса олигарха. С большой долей вероятности Ринат Ахметова заразил коронавирусом и лидера майдана 2013 Арсения Яценюка.
Об этом сообщает EJ
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скоріше всього фейк....
ЕJ -відомий фейкомет
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Скоро Єврокомісія оголосить про виділення Україні 1 млрд. євро для боротьби з коронавірусом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2603П'ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив інформацію, що Єврокомісія виділила допомогу країнам-партнерам, внаслідок якої Україна отримає мільярд євро.

Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі .


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навіть якщо новина тебе не стосується -завжди можна її "подати" Скоро Єврокомісія оголосить про виділення Україні 1 млрд. євро для боротьби з коронавірусом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 698
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Якби не проєвропейский напрямок руху Порошенка під час його президенства, то зараз Україні допомагали би касаби, примусом пакуючи українців у вагони і вивозячи у тайгу щоби "они там дышали свежим абсолютно безвирусным, безбактериальным, живительным и омоложающем воздухом, занимаясь арбайтэн на благо великий российский империа".
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Упороті порохоботи не бачать ні волонтерський рух,ні добробати,Лише Велич Петра...((
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Я не є прихильником Порошенка і під час президенства його дії не одноразово критикував. Проте факти є факти: зі всіх президентів України з 1991 року року саме Порошенко найбільше наблизив Україну до європейської цивілізації. Так, під тиском активістів і цивілізованої міжнародної спільноти, зі скрежещанням його заіржавілих совкових нашарувань, але наблизив.
Зможе Зеленський ще більше наблизити Україну до цивілізованої Європи, де цінують право кожної людини, а не до Азії з їх тоталітарними режимами?
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также Барыга подсунул зеленскому Ермака-мудака
отправил в Оман с мацкалями договариваться
заставил зеленского посадить патриотов и вернуть Портнова
заставил прокурором поставить РегиАнальную подстьлку
и зеленский и барыга должны висеть на одном каштане
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дааа такое жалкое зрелище , продолжает пытаться примазаться к хорошим новостям, надеется рефлекс выработать у людей.....
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А раптом Пецу друзі наіпали, тоді яак? ..... не кажи гоп ...
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не давайте им денег
скиздят
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А какое отношение к этому имеет Барыга ? Это еще не известно , может дадут а может нет
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дааа такое жалкое зрелище , продолжает пытаться примазаться к хорошим новостям, надеется рефлекс выработать у людей.....
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упорно пытается....тактика не приносит результатов, но по другому не умеет
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П'ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив інформацію, що Єврокомісія виділила допомогу країнам-партнерам, внаслідок якої Україна отримає мільярд євро.

Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі .

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навіть якщо новина тебе не стосується -завжди можна її "подати" ))
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еслиб не журналисты, писать лишь бы что за деньги, ну ведь ни о чем статья...
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стаття про те,що Порошенко через своїх друзів у Євроспілці ПЕРШИМ взнав,що Україні надають допомогу..)))
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ПОРАДА.спокійніше ставтесь до маргіналів ,прихильників Петра....
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Як же болісно зеботи переживають цю новину. Гроші дають не зеленському, а Україні. А випросив їх Порошенко, за що йому честь і хвала і велика вдячність.
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Євроспілка дала Допомогу Не Україні ,А "ЄС" І Порошенко.

чекаю підтвердження що це саме так ))))))))))))
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П'ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив інформацію, що Єврокомісія виділила допомогу країнам-партнерам, внаслідок якої Україна отримає мільярд євро.

Порошенко зазначив: "Гарна новина від моїх друзів у Брюсселі .

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навіть якщо новина тебе не стосується -завжди можна її "подати"



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да по всей видимости щупальцы олигарха барыги остались в теле несчатной ободранной им страны ..благодаря усилиям популистов в т.ч и паращенко-
что с 1995 г гривна обесценилась в 18РАЗ!!!!! а это 1800%.... зимбабве не катит гондурас ДА там вообще всё в шоколаде.. вот что значит ДЕРЬМОКРАТИЯ... инфляция в 3000% Дефолт??? не знаю но ДЕ БОЛТ это точно, а самое смешное что все прежние кто гробил экономику на месте типа кучмы юли порошенко ющенко .. и ещё один смех - но почему то при злочинном ЯНУКОВИЧЕ инфляция 10% девальвация 0% но каак ни странно украинцы его свергли и отправили в бега ..ПОЧЕМУ?? а может потому что не хотят украинцы спокойной жизни стабильности а для политиков принцип один "чем хужее стране тем лучшее им " т.к ИЩИМИ ПРОЩЕ управлять а загнал в нищету меня лично трио ПАРАЩЕНКО ЯЦЕНЮХ И ГРОЙСМАН в чём им помогли 450 муд@ ков из Зраді
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дурак Александр,слишком ммного слов-тебе никто денег не даст)))
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Именно поэтому этот идиотик поставил лайк сам себе... малака
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ти лошара зелена, скоро Усі на стовбах вісити будите!!
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Людина, якій невідомі поняття грамотності та пунктуації, намагається повчати інших... Це так по-кацапськи!
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он не выпросил.он убедительно попросил..Знаешь,какая кликуха была у Петра в бытность Президентом.?Бульдозер))европейцы морщились,пыхтели-но отказать не могли))
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Рошен уже работает глашатаем при блазне, не знаю сколько он за это имеет, а возможно волонтерит.
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А яким боком Порошенко до цього ? Ти вже на смiтнику iсторii
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Поясню ще раз:
Якби не проєвропейский напрямок руху Порошенка під час його президенства, то зараз Україні допомагали би касаби, примусом пакуючи українців у вагони і вивозячи у тайгу щоби "они там дышали свежим абсолютно безвирусным, безбактериальным и омоложающем воздухом, занимаясь арбайтэн на благо великий российский империа".
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статья о том, что петя старается бежать впереди паровоза, и авансом прилепиться к хорошей новости в будущем, в надежде, что все подумают, что он к этому причастен)))петя смешон и жалок, был и продолжает....
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Тупая самка руССкого недочеловека! Твоё «мнение» ********** важно и интересно! ПиЩи исЧо, соска сортирная
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Вонючий жидяра, иди под синагогу торговать как-бы кольцами сушёных кальмаров. И заруби себе на своём жидовском шнобеле - за Торквемаду поизвинялся Папа Римский, Холокост осудили в Нюренберге, а за Богдана Хмельницкого никто извиняться и не думает. Хорошенько посмотри на булаву Хмельницкого (на ней минус 5% от всего жидовского стада) на Софийской площади - будешь гавкать - такая же вобьёт твою дурацкую кипу в то место, где у людей мозги.
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о скільки гнід зебільних риголетить тут, оно як Петро дебілов бісить!!
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а із тупих від Петра пуче, як від гороха с медом) (
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мат порошенко, уже год как, он только это осознать не может(((((((((((((
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зебіл, що ти тут риголетиш, твоє зе по повній за рік обісралось, до ростова не добіжить...
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зашкалюе кiлькiсть заспамленных сообщений на пропорошенковском сайте)
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Красава. Смайл у кінці демонструє що розумієш яку маячню тобі доводиться писати заради отримання іудських ***********.
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Нужно отдать должное Порошенко, он маниакально продолжает править в Украине, не зря он командный Центр перенёс себе в бункер. И похоже, что обставил и окружил своими людьми Зе.
Скоро наверно прямые команды будет Зе давать, всё на это похоже. Порошенко встречается о чём то договаривается, а Зе разве что, на короткие выступления хватает с пожеланиями.
73% голосовали прекратить режим порошенко, а он всё правит
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Я пам"ятаю ці 3245 обіцянок безвізу скоро - ось ось.
Але головне питання до спадкового злодія - чому він на волі?
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