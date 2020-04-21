 Епідемія коронавірусу й інші виклики уповільнюють турборежим, але ми не зупинимося, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський розповів у коментарі для BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо президентства, я не приховуватиму, що це нелегка робота. Вона дуже вимоглива і відповідальна. І саме тому я не маю права зупинятися або здаватися. Ми зробили вже багато. На жаль, виклики, як, наприклад, епідемія коронавірусу, дещо знижує наш турборежим. Але ми не припинимо зміцнювати Україну", - сказав Зеленський.

Він також додав, що робота президентом забирає весь час і йому не вдається побути досить з сім'єю і дітьми.

"Я шкодую, що не можу бути поруч, поки вони ростуть, так часто, як би я цього хотів", - зазначив президент.

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