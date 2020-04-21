 Епідемія коронавірусу й інші виклики уповільнюють турборежим, але ми не зупинимося, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський розповів у коментарі для BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо президентства, я не приховуватиму, що це нелегка робота. Вона дуже вимоглива і відповідальна. І саме тому я не маю права зупинятися або здаватися. Ми зробили вже багато. На жаль, виклики, як, наприклад, епідемія коронавірусу, дещо знижує наш турборежим. Але ми не припинимо зміцнювати Україну", - сказав Зеленський.
Він також додав, що робота президентом забирає весь час і йому не вдається побути досить з сім'єю і дітьми.
"Я шкодую, що не можу бути поруч, поки вони ростуть, так часто, як би я цього хотів", - зазначив президент.
С 22 апреля вступили в силу новые правила передвижения по Москве. Теперь для проезда на городском общественном транспорте можно использовать только транспортные карты «Тройка», «Стрелка», а также социальные карты москвича и жителя Подмосковья - для волонтеров и студентов медицинских вузов, которые задействованы в борьбе с распространением коронавируса. Изменения в правилах передвижения по Москве мэр столицы Сергей Собянин анонсировал в своем блоге 18 апреля.
«Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки», - говорится в сообщении.
Атипичный журналист@jyrnalist 14 ч
Хех, показали оплату медиков в Александровской больнице.
Это та, которая опорная в борьбе с коронавирусом.
По ходу, вместо того, чтобы увеличить им зп в 2 раза, её в 2 раза обрезали.
Не удивляйтесь, что медики увольняются и не хотят рисковать здоровьем!