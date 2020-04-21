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 Епідемія коронавірусу й інші виклики уповільнюють турборежим, але ми не зупинимося, - Зеленський

Президентство - нелегка, дуже вимоглива і відповідальна робота.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у коментарі для BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо президентства, я не приховуватиму, що це нелегка робота. Вона дуже вимоглива і відповідальна. І саме тому я не маю права зупинятися або здаватися. Ми зробили вже багато. На жаль, виклики, як, наприклад, епідемія коронавірусу, дещо знижує наш турборежим. Але ми не припинимо зміцнювати Україну", - сказав Зеленський.

Він також додав, що робота президентом забирає весь час і йому не вдається побути досить з сім'єю і дітьми.

"Я шкодую, що не можу бути поруч, поки вони ростуть, так часто, як би я цього хотів", - зазначив президент.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190563
 
   
 Топ коментарі
 
та якби не корона, зеля в турборежимі помчав би на 9 травня до фуйла.
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дебил! вы же вышли из турборежима ДО КОРОНКИ !!! Мразь пиарочумная!
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хаха! Вова в космосе летает , какой турборежим ? Труборежим вот так это можно назвать .
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Бубочка , теперь не жди аплодисментов и корзинок с цветами ,жди тухлых яиц и помидор .
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кто о чем а клован о турборежиме - невиліковне...
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Иди ты уже НАХ со своим турбо, ишачина оманская!

Епідемія коронавірусу й інші виклики уповільнюють турборежим, але ми не зупинимося, - Зеленський - Цензор.НЕТ 180
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Киберг-Гулаг в Мордоре обновился-
С 22 апреля вступили в силу новые правила передвижения по Москве. Теперь для проезда на городском общественном транспорте можно использовать только транспортные карты «Тройка», «Стрелка», а также социальные карты москвича и жителя Подмосковья - для волонтеров и студентов медицинских вузов, которые задействованы в борьбе с распространением коронавируса. Изменения в правилах передвижения по Москве мэр столицы Сергей Собянин анонсировал в своем блоге 18 апреля.
«Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки», - говорится в сообщении.
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ну хоть кто то обясните етому нелоху, шо писять быстро совсем не означает не обоссаться....
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почему то эти вызовы замедляют турборежим очень избирательно - при рассмотрении антиколомойского закона.
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Блиин! Вернись в Квартал! И детей будешь видеть и рояль новый уже подобрали. Будешь пародии на себя самого штамповать -от нариду отбоя не будет!
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Атипичный журналист@jyrnalist 14 ч

Хех, показали оплату медиков в Александровской больнице.
Это та, которая опорная в борьбе с коронавирусом.
По ходу, вместо того, чтобы увеличить им зп в 2 раза, её в 2 раза обрезали.
Не удивляйтесь, что медики увольняются и не хотят рисковать здоровьем!
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Конечно ЗЕбанарий не сам остановится.Епідемія коронавірусу й інші виклики уповільнюють турборежим, але ми не зупинимося, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1079
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