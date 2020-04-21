 Маски доведеться носити, поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу, - прем'єр Італії Конте

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Мені дуже хотілося б сказати: відкриймо все відразу ж. Просто з ранку. Уряд поставив захист здоров'я громадян на перше місце, але він, звісно, відповідає за збереження ефективності виробничої системи. Але таке рішення було б безвідповідальним. Це різко підніме криву заражень безконтрольно, це зруйнує всі зусилля, яких ми доклали досі", – заявив прем'єр.
За словами Конте, новий план становитиме правила "співіснування з вірусом". Зокрема, розробляють ідеї безпечного користування громадським транспортом. Детальніше з новими заходами громадськість ознайомлять до 26 квітня.
Виступаючи сьогодні в парламенті, глава уряду Італії згадав, що вимога носіння масок залишиться.
"Маски потрібно носити і соціальне дистанціювання залишиться, поки не буде винайдено вакцини", – сказав Конте.
Подыши там свежим воздухом, расскажи народу правду)))
Зачем так сливаешся?
Я верю в тебя, у тебя все получится)))
Инфа начинает просачиваться, а спецслужбы раскопают все подробности, слишком много стран пострадает.
И кацапы с китайсами ответят по-взрослому за свои опыты...!
"Маски нужно носить и социальное дистанцирование останется, пока не будет изобретена вакцина" - по полторашке на итальяно на ровном месте
стрімко . Ще страшніші епідемії, природні катаклізми, величезні міграції та масові збройні конфлікти за базові ресурси стануть нормою вже через 5-10 років.