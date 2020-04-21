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Все про:Італія (506) карантин (3331) Конте Джузеппе (16) COVID-19 (4109) коронавірус (2869)

 Маски доведеться носити, поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу, - прем'єр Італії Конте

Із 4 травня в Італії почне діяти план виходу з режиму цілковитого блокування, запровадженого у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Італійцям доведеться вчитися співіснувати з вірусом.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Мені дуже хотілося б сказати: відкриймо все відразу ж. Просто з ранку. Уряд поставив захист здоров'я громадян на перше місце, але він, звісно, відповідає за збереження ефективності виробничої системи. Але таке рішення було б безвідповідальним. Це різко підніме криву заражень безконтрольно, це зруйнує всі зусилля, яких ми доклали досі", – заявив прем'єр.

За словами Конте, новий план становитиме правила "співіснування з вірусом". Зокрема, розробляють ідеї безпечного користування громадським транспортом. Детальніше з новими заходами  громадськість ознайомлять до 26 квітня.

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Виступаючи сьогодні в парламенті, глава уряду Італії згадав, що вимога носіння масок залишиться.

"Маски потрібно носити і соціальне дистанціювання залишиться, поки не буде винайдено вакцини", – сказав Конте.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190562
 
   
 Топ коментарі
 
Конечно. Ведь резкая отмена идиотского дурантина резко покажет его идиотизм. Как только идиотизм станет очевидным, общество захочет примерно наказать мууудрые власти. Например поступить как с Муссолини... Маски придется носить, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, - премьер Италии Конте - Цензор.НЕТ 8967
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С нетерпением жду твои селфи в инфекционке.
Подыши там свежим воздухом, расскажи народу правду)))
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нет. пока злоба у людей пройдёт. итальянцы отходчивые: солнышко, фрукты, море, хорошая музыка...
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морське йодоване повітря шкодить поширенню вірусу,робіть висновки....Спалені соснові ліси,теж,шкодили поширенню...Нічого,немав на увазі... Маски доведеться носити, поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу, - прем'єр Італії Конте - Цензор.НЕТ 4943
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Конечно. Ведь резкая отмена идиотского дурантина резко покажет его идиотизм. Как только идиотизм станет очевидным, общество захочет примерно наказать мууудрые власти. Например поступить как с Муссолини... Маски придется носить, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, - премьер Италии Конте - Цензор.НЕТ 8967
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С нетерпением жду твои селфи в инфекционке.
Подыши там свежим воздухом, расскажи народу правду)))
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Что сделаешь, если не дождёшься? Признаешь себя публично кАзлом?
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Народ с нетерпением ждёт разоблачения мировых заговоров.
Зачем так сливаешся?
Я верю в тебя, у тебя все получится)))
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ты просто несёшь нечто не в тему. даже если и хочешь не послать тебя, сделать это оччень трудно. Маски доведеться носити, поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу, - прем'єр Італії Конте - Цензор.НЕТ 5550
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Для чого ти з цим тролем кончєним сперечаєшся, це ж його заробіток, воно ж ні на що в житті більше не здатне крім воняти.
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Ну ну, складно звонишь, дурилка картонная...

Инфа начинает просачиваться, а спецслужбы раскопают все подробности, слишком много стран пострадает.
И кацапы с китайсами ответят по-взрослому за свои опыты...!
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Ты это, повежливей, о существо непонятного пола. Уже нахамил "не тому" и кастрировали? Да? Маски доведеться носити, поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу, - прем'єр Італії Конте - Цензор.НЕТ 6991
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*****, в твоей мацкве очереди скорых на здачу больных больше 9 часов, а половину возможно при сдаче уже жмуров, так это что тоже идиотская постановка?
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пшёл вон, кацапчег. быдлохамов не кормлю. так и передай куратору из ФСБ. пусть методичку поправит.
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))))))))))Даун казламордый, все суки скрепоносные подохните! Твари.)))))))))))
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Ты где, сученок?))))))))))) Твой сцарь Х@йло!)))))))))))
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Таки на вакцину примусову роблять ставку ці дятли
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і не факт,що її винайдуть як у випадку "віл-сніду".
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Але,ж,з помпою шукати будуть...Інколи процес більш захоплюючий ніж результат....Пожар ,наприклад....
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а хто не будет - 17,000 итальянских дойчмарок в переводе с доллара на франк в фунтах стерлингов...
"Маски нужно носить и социальное дистанцирование останется, пока не будет изобретена вакцина" - по полторашке на итальяно на ровном месте Маски придется носить, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, - премьер Италии Конте - Цензор.НЕТ 4979
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Вакцинуйтесь на здоровья, бо вас якось мало померло в порівнянні з минулим роком.
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якщо чесно, то людей, занадто багато живе на Землі і населення продрвжує зростати досить
стрімко . Ще страшніші епідемії, природні катаклізми, величезні міграції та масові збройні конфлікти за базові ресурси стануть нормою вже через 5-10 років.
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Вакцина може і ніколи не буде винайдена.А якщо цей вірус піде на спад і нових випадків інфікування не буде,то маски не будуть потрібні взагалі.Та й в жарке літо в них буде дискомфортно дихати.
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"співіснування з вірусом"... а дарвіністи твердять що ми, не віруси вершина харчового ланцюга. і як їм вірити безмозглим.
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До вакцины еще далеко.. В лучшем случае 1,5-2 года, может даже 4. А возможно ее не изобретут ни когда. Поэтому начинаем привыкать, маска и 1,5 метра друг от друга. ( фантастика в действительности)
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Залишилось ще трошки почекать. Просто італійці не знають що Зеленський пообіцяв нагороду в 1 млн. баксів тому хто винайде вакцину. Тож справа майже вирішина. Вже мабуть черга бажаючих отримати мільйон від нашого блазня.
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Історія боротьби Трампа проти щеплень має давнє коріння. Ще в 2014 році він опублікував в своєму «Твіттері» наступну заяву: «Якби я був президентом, то наполягав би на правильних вакцинах і не дозволив би масову вакцинацію, яка викликає у дітей аутизм».
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