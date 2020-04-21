 Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року

Як передає Цензор.НЕТ, за такими цінами Brent торгується на Лондонській біржі ICE.

Ціна на цей сорт знижувалася до 17,6 долара, потім трохи "підскочила". Водночас вартість Brent із поставкою в липні не опускалася нижче 22 доларів за барель.

Американська марка WTI з поставкою в червні сягала мінімуму за день в 7,2 долара, з поставкою в липні - в 18 доларів.

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