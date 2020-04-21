 Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року

Як передає Цензор.НЕТ, за такими цінами Brent торгується на Лондонській біржі ICE.
Ціна на цей сорт знижувалася до 17,6 долара, потім трохи "підскочила". Водночас вартість Brent із поставкою в липні не опускалася нижче 22 доларів за барель.
Американська марка WTI з поставкою в червні сягала мінімуму за день в 7,2 долара, з поставкою в липні - в 18 доларів.
"Новоросю" уже и на кремлевских каналах никто и не вспоминает!
Это какими нужно быть тупыми, что бы наступить на одни и те же грабли.
В мире где ВСЯ экономика построена на сжигании углеводородов радоваться отсутствию спроса на эти энергоносители несколько опрометчиво. Вся мировая экономика останавливается - а мы рады. После окончания карантина на какую работу мы собираемся возвращаться? Живя в стеклянном доме опрометчиво бить соседу окна. Хотя если Вы живёте на дальнем хуторе с одной коровой и лошадкой, Вы правы.
Но почему , черт возьми , ни бензин , ни газ у нас не дешевеют ???
В общем в связи с беспрецедентным снижением цены на нефть, бензин в Украине подорожает...."
А тепер барабанний дріб......
акциз з податків на дороги?
їх ремонтувати не будуть взагалі????