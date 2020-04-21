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 Економіка, За кордоном
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Все про:нафта (171) ціни (283)

 Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року

Ціна на нафту марки Brent із поставкою в червні опустилася до менш ніж 18 доларів за барель. Такого не було з листопада 2001 року.

Як передає Цензор.НЕТ, за такими цінами Brent торгується на Лондонській біржі ICE.

Ціна на цей сорт знижувалася до 17,6 долара, потім трохи "підскочила". Водночас вартість Brent із поставкою в липні не опускалася нижче 22 доларів за барель.

Американська марка WTI з поставкою в червні сягала мінімуму за день в 7,2 долара, з поставкою в липні - в 18 доларів.

Читайте також: Якби влада думала наперед, то почала б закуповувати знецінену нафту і наповнювати нею ємності на НПЗ, - Гриценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190561
 
   
 Топ коментарі
 
На карантине, но он мысленно с нами...)
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На карантине, но он мысленно с нами...)
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Принц Салман за месяц сделал то, что Путин обещал сделать 20 лет - снял Россию с нефтяной иглы.

Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 6607
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В районе замечены банды нагло заливающие по ночам бензин в баки автомобилей.
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А тролі московські все пасуться на цензорі.Вашій недоімперії кранти,ідіть сушити сухарі. Цена нефти Brent опустилась до 18 долларов за баррель. Такого не было с 2001 года - Цензор.НЕТ 9640
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Хоть одна хорошая новость. Коронавирус вместе с низкой ценой на нефть должны сто процентов сработать против путлера.
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не одна доречі, була хороша новина про підсумки президенства зєлєнського в жабах. Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 2882
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Должны! но не сработают, суки!, как всегда!!! Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 1743
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Добре,що опустилася...Погано,що не опускаються ціни на пальне й газ....Щось,в нас,однобічна Криза Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 4187 Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 4553
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Пошли бить москаля! Пошли! А если он нас? А нас то за шо???
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бьют, и бьют русскую паскуду регулярно.
"Новоросю" уже и на кремлевских каналах никто и не вспоминает!
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Серьёзно думаешь, что при равных условиях вы могли бы хоть что-нибудь противопоставить Украине ? Состоялись бы вы без нас ? Да газ ваш вырабаты вали бы только ваши желудки . У вас даже "звёзды" на 80% это наши гастарбайтеры...
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объясни нам чувашское коми что такое москваля?
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Не думал, что при одной жизни увижу как рашка схлопнется дважды)
Это какими нужно быть тупыми, что бы наступить на одни и те же грабли.
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а то я смотрю, что там за вой на мордовских болотах. это удмурты так вяличие выражают.
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Живи долго и счастливо!!! Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 4910 Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 3633
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Сплюньте чтоб не сглазить.
В мире где ВСЯ экономика построена на сжигании углеводородов радоваться отсутствию спроса на эти энергоносители несколько опрометчиво. Вся мировая экономика останавливается - а мы рады. После окончания карантина на какую работу мы собираемся возвращаться? Живя в стеклянном доме опрометчиво бить соседу окна. Хотя если Вы живёте на дальнем хуторе с одной коровой и лошадкой, Вы правы.
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та тьфу на этих монголоидных свинособак.
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Всё это , конечно , прекрасно .
Но почему , черт возьми , ни бензин , ни газ у нас не дешевеют ???
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"Как "давно обсудили в специализированных темах" - это только нефть дешевеет потому, что её никто брать не хочет. А у бензина строго по этой же причине подешевение откладывается, как минимум, до осени. И даже дорожать будет тоже поэтому: нефть закуплена раньше, т.е. задорого, постоянные расходы заправок не снижаются и даже растут, а народ на заправки деньги не несёт.

В общем в связи с беспрецедентным снижением цены на нефть, бензин в Украине подорожает...." Ціна нафти Brent опустилася до 18 доларів за барель. Такого не було з 2001 року - Цензор.НЕТ 2602
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Я вспоминаю 90-е. Вопросы о цене товара на местном базаре крутились вокруг стоимости доллара. Почему так дорого -так доллар же подорожал. Почему так дорого -так доллар же вниз пошел. Вывод - нам от того что нефть ушла в минус будет все равно только дороже. И объяснять эту нескладуху будут уже не торговки, а дипломированные государственные прохиндеи.А уж среди зеленой братвы таких большинство.
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как говорят. Сейчас происходит полная и окончательная набутылизация русни.
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Якщо "чорне золото" таке дешеве, то нафтопродукти повинні бути дешевими (бензин, дизпаливо, мастило).
А тепер барабанний дріб......
акциз з податків на дороги?
їх ремонтувати не будуть взагалі????
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