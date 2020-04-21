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 Суспільство
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 Чиновниця швидкої допомоги Харкова Федорова нахамила волонтерам, які привезли засоби індивідуального захисту на одну з підстанцій, - бізнесмен Сапронов

Працівники швидкої допомоги Харкова не забезпечені всіма необхідними індивідуальними засобами захисту.

Про це написав у Facebook бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у віданні комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" 8 підстанцій, у кожній з яких від 7 до 14 бригад (всього бригад у місті 98). Чисельність кожної підстанції - від 60 до 150 осіб, склад одного екіпажу від 3 до 5 осіб.

"Принизливість системи, страх втратити роботу, брехня, залежність працівників швидкої від керівників змушують медичних працівників швидкої ризикувати більше, ніж потрібно в рази", - повідомив Сапронов.

Вдалося отримати правдиву інформацію про жалюгідне становище від працівників найбільшої станції міста - №1, розташованої на вулиці Отакара Яроша.

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"Ми сьогодні подарували 1000 штук респіраторів FFP3 і 100 багаторазових захисних щитків, завтра привеземо 12 термометрів із розрахунку один на машину. Ми спробуємо максимально допомогти 1 або 2 найбільшим підстанціям швидкої", - зазначив бізнесмен.

Він також повідомив, що після передачі засобів захисту, волонтерам зателефонувала головна фельдшерка центру медицини катастроф Людмила Федорова. Жінка заявила, що вона вирішує "що нам треба і на яку станцію розподіляти".

Сапронов звернувся до голови Харківської ОДА Олексія Кучера з питанням, чи працюватимуть далі на своїх місцях чиновники, які так розмовляють із волонтерами.

"У мене ультимативні умови до керівника Центру пана Віктора Забашти -

  1. Відсторонення від посади пані Л.Федорової
  2. Її публічні вибачення.
  3. У разі звільнення хоч одного працівника підстанції на Отакара Яроша, їхнім захистом займатимуться найкращі адвокати за мій рахунок", - також заявив бізнесмен.

Чиновниця швидкої допомоги Харкова Федорова нахамила волонтерам, які привезли засоби індивідуального захисту на одну з підстанцій, - бізнесмен Сапронов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190559
 
   
 Топ коментарі
 
Она эту хлебную должность купила или на...сала - никто ее не выгонит....
Спросите у брата Ермака..... Чиновница скорой помощи Харькова Федорова нахамила волонтерам, привезшим средства индивидуальной защиты на одну из подстанций, - бизнесмен Сапронов - Цензор.НЕТ 3349
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А шо удивительного всё быдло, вся мразота почуяла своих при власти и сразу пошла в атаку. Всё прокацапское и воровское отребье которое вернулось в Украину с приходом клоуна., Быдло нутром почуяло своих....
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Она эту хлебную должность купила или на...сала - никто ее не выгонит....
Спросите у брата Ермака..... Чиновница скорой помощи Харькова Федорова нахамила волонтерам, привезшим средства индивидуальной защиты на одну из подстанций, - бизнесмен Сапронов - Цензор.НЕТ 3349
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Можно подписаться под каждым словом такого ультиматума.
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Тебе трудно работать, рот в маске. Ничего, скоро снимут карантин, наверстаешь быстро.
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Отстранение госпожи Федорой???? Не госпожи Фёдоровой, а тупой пи@ды Фёдорой. Госпожа мля...
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Як,я,її розумію...! Лізуть з захистом й підривають повагу до видатного Керівництва!!! Ще,й,підгажують лярвославському....
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А когда был не экс а вице-губернатор Харьковщины, то не замечал такого, странно!Источник: https://censor.net.ua/n3190559
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Нефіг Шастать ...! Й вірусу заважати...
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А шо удивительного всё быдло, вся мразота почуяла своих при власти и сразу пошла в атаку. Всё прокацапское и воровское отребье которое вернулось в Украину с приходом клоуна., Быдло нутром почуяло своих....
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Та щоб такий дефіцит - і повз неї! Звісно ж - розхвилювалась!
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Тупа тварина. Прив'язати її в брудних панталонах до стовпа посеред площі та влаштувати громадське piss bukkake.
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А вот это и есть то, с чем так боролась Супрун, чтобы эти местные царьки улетучились, но зебильное стадо захотело все вернуть взад! Вернули, наслаждайтесь!
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Скорее всего решила подзаработать на распределении.
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Я спостерігав схожу поведінку держслужбовців в моменти дарування "комерсами" якоїсь техніки чи цільових коштів держустановам. Ненависть. Антагонізм. "Вони можуть собі дозволити а я не можу". Була ситуація коли наша фірма рятувала партнерів від дрібного наїзду сбушників (щось там не те було з термінацією трафіка IP-телефонії). Наш адмін власноруч склав два непоганих, як на той час, компи і відвіз "кому треба". На ранок ті телефонують з претензією "А де колонки і джойстики?".
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Тварь она самая настоящая - тварь, такой место лишь в туалете убирать, а не больных лечить.
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Главный фельдшер - главней фельдмаршала? Чи й не должность!
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Вот это номер😯, не может быть! Они же у нас такие беззащитные, а главное всегда такие вежливые были, буквально вчера.
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Не все знают. Но тут проскочила фамилия Сапронов. Был вице-губернатором. Тоже как и Ярославский лишён пиара, показухи и прочей чепухи. Очень целеустремлённый человек. Удачный бизнесмен. Когда в стране у нас уголовники пришли к власти, конечно ему пришлось с власти уйти. Тоже надежда на будущее этого сильного пока региона страны. Но совки выбирали макароны и пачку чая для чефиру приводя во власть шваль, уродов, урок, инородцев, клятвотступников, и как за счастье второгодников. А потом на сегодня артистов больших и малых юперных театров. Так хлопайте теперь---ухами ухастыми!
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Із серії Харків ватний
картинка 2015 року... а здається вчорашня!Чиновниця швидкої допомоги Харкова Федорова нахамила волонтерам, які привезли засоби індивідуального захисту на одну з підстанцій, - бізнесмен Сапронов - Цензор.НЕТ 2508
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вообще то 2014, примечательно, через 10 минут после начала этого концерта, на сцену вылезли какие то чуваки, которые не знали кто кернес и кто добкин, послали их НАХ, подсрачникми сопроводили вниз, и понеслась-рюзьке мир. невдалеке, 1 км, стояли больше 100 автобусов из белгорода.
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запамяйтайте один раз і назавжди. "Маргарет Тетчер казала: "Немає жодних державних грошей, є гроші платників податків". Коли мені якесь било з чиновників починає розповідати яке воно могутнє, то я кажу йому ці чарівні слова. Знаєте, на поліцію діє.
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Это Харьков, детка!(с) Если у луДшего мэра вместо журналистов и депутатов на "главном городском сходняке" (то бишь, на сессии горсовета) "кнопки, бл...дь!"(с), и он может любого "помножить на ноль"(с), то почему одной из гепиных клерков так нельзя?
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потому что Гена боец старой закалки, когда нужно стоять до конца он стоИт, а сегодня во власть приползли мрази отпетушаренные, трусливое ничтожество. в 80х он был шнырь, а в сравнении с сегодняшними, он -- пахан! не он поднялся, а вокруг опущенное быдло!
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азербайджанець з вірменським прізвищем?
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Главный фельдшер решила действовать по примеру зекоманды,распределить в частные клиники и на этом хорошо заработать,а то подумаешь какое-то некомерческое предприятие получило,какая ей выгода,вот и запсиховала,бабло уплыло.
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