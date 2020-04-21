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 Економіка, Суспільство
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Все про:кредит (278) податкова (268) Верланов Сергій (59)

 Податкова блокує абсолютну більшість спроб отримати "схемний кредит", - Верланов

Медіа-атаки на Державну податкову службу - це реакція на першу в історії України реальну боротьбу з махінаціями з податком на додану вартість (ПДВ).

Про це в інтерв'ю "Новому часу" заявив голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов, передає Цензор.НЕТ

За словами Верланова, незважаючи на те, що абсолютну більшість спроб зареєструвати схемний кредит податкова сьогодні блокує, законодавство в Україні побудовано таким чином, що деякі операції, всупереч їхнім визнанням ризиковими, можуть здійснюватися.

"Податкова як цивільний, а не правоохоронний орган, згідно із законом на це впливати не може, проте щомісяця ми формуємо список таких компаній з переліком ризикових операцій і відповідно до відомого 543-го наказу про взаємодію Державної податкової служби і податкової міліції, передаємо цю інформацію Державній фіскальній службі", - сказав Верланов.

За його словами, подальша доля цієї інформації - вже в компетенції податкової міліції, яка йому не підкоряється.

Читайте також: Уперше в історії України схеми з ПДВ припинено, і це доконаний факт, - Верланов

"В середньому це два-три мільярди гривень на місяць, кількість компаній - від 600 до 1500. Після того як ми восени 2019 року розпочали закривати ці схеми, відповідно і суми, і кількість компаній стали меншими. А зараз постанова 1165 дозволила нам зробити радикальний прорив. 22 квітня ми вже матимемо повну аналітику щодо березня і зможемо продемонструвати скептикам, що часи махінацій з ПДВ залишилися в минулому", - додав Верланов.

Також Сергій Верланов зазначив, що від самого початку роботи нової Державної податкової служби проводиться поліпшення адміністрування податку на додану вартість, вдосконалення ризик-орієнтованої системи.

"Ми розробили зміни до критеріїв ризику, це так звана постанова 117, яку було прийнято в травні минулого року - це перша передумова, яка зробила життя наших махінаторів набагато складнішим. Потім ми подивилися, як працює ця постанова і ще її вдосконалили, прийняли нові критерії ризику і нову систему моніторингу податкових накладних. Це так звана постанова Кабміну 1165, її було прийнято в грудні, а працювати вона почала з 1 лютого 2020 року", - зазначив глава ДПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У шахрайствах із ПДВ звинувачують ті, хто десятиліттями годувався на подібних схемах, - Верланов

Верланов зазначає, що після впровадження цієї постанови та неухильного її виконання по всій Україні схеми було перекрито, а всі "пересорти", "скручування" - і, відповідно, люди, які десятиліттями на цьому наживалися, були відрізані від цього джерела доходів. "Не дивно, що вони тепер відкрито воюють із командою податкової...", - підкреслив Сергій Верланов.

Повну версію інтерв'ю Сергія Верланова можна прочитати за посиланням тут.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань фінансів і податкової політики Данило Гетманцев спростував інформацію щодо недоотримання бюджетом 5 млрд від ПДВ.

За словами глави ДПС, вперше в історії України схеми з ПДВ припинені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190558
 
   
 Топ коментарі
 
Куда эти миллиарды деваются, не понятно. Налоговая блокирует абсолютное большинство попыток получить "схемный кредит", - Верланов - Цензор.НЕТ 6417 Год не воруют, а в итоге в бюджете черная дыра. То ли до этого странно воровали, то ли сейчас странно не воруют.
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как это не понятно??? на любой доллар найдется своя пила.... и чем их больше, тем острее пилы....
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Куда эти миллиарды деваются, не понятно. Налоговая блокирует абсолютное большинство попыток получить "схемный кредит", - Верланов - Цензор.НЕТ 6417 Год не воруют, а в итоге в бюджете черная дыра. То ли до этого странно воровали, то ли сейчас странно не воруют.
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как это не понятно??? на любой доллар найдется своя пила.... и чем их больше, тем острее пилы....
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Из-за Варланова уволили единственного приличного министра в этом КМ. Этого вора надо было гнать месяц назад.
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тут добавить сарказм.-- Порошенко хоть не у власти но потай крадет))) и крадет еще больше)) дабы недосталось тем кто у власти и нагадить им

а если серйозно также как и Бойко крал на вышках--- с тем что бойко спокойно стал депутатом и не сел)) Податкова блокує абсолютну більшість спроб отримати "схемний кредит", - Верланов - Цензор.НЕТ 1139 Податкова блокує абсолютну більшість спроб отримати "схемний кредит", - Верланов - Цензор.НЕТ 4960 все крадут и никто не сидит)))

а как посмотришь какоето ток шоу так все чиснейшего вида политики) а страна чет обворованая Податкова блокує абсолютну більшість спроб отримати "схемний кредит", - Верланов - Цензор.НЕТ 1139
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Отменяйте НДС в Украине. Этот налог не совмести с существующей в стране коррупцией и недоверием к налоговым инспекциям.
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А дотации Акметову , Косюку и т.д. с чего платить?
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ПДВ оплачує кінцевий споживач тобто пересічний українець який до того вже здавалось би заплатив усі види податку а деякі виробники і посередники в співпраці з деякими податківцями цим ПДВ маніпулюють.Його треба заміняти податком з обороту який легше контролювати.Мутки з ПДВ призвели до того що українська продукція закордоном коштує дешевше ніж в Україні.Згадайте хоча б респіратори в Іспанію.
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Єдиним платником ПДВ є ,той,хто по закону платником не є....Це основа подальшого знищення Держави з 91 року Податкова блокує абсолютну більшість спроб отримати "схемний кредит", - Верланов - Цензор.НЕТ 8257
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- реакция на первую в истории Украины реальную борьбу Источник: https://censor.net.ua/n3190558 - вон,стверджує що,до нього крали Менше Податкова блокує абсолютну більшість спроб отримати "схемний кредит", - Верланов - Цензор.НЕТ 7224 Яка дебільна самовпевненість.... Зробило харю шлангом й опускає попередників...Мерзота Податкова блокує абсолютну більшість спроб отримати "схемний кредит", - Верланов - Цензор.НЕТ 262
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Скандальний Голова ДПС України Сергій Верланов, що знаходиться у прямому підпорядкуванні обнальщика Василя Костюка, які за даними деяких засобів масової інформації тільки за останній місяць обікрали країну на суму понад один мільярд гривень, вирішили по старій схемі Януковича "кошмарити" бізнес.
https://aspi.com.ua/news/ekonomika/yakim-chinom-golova-dps-ukraini-sergiy-verlanov-z-vasilem-kostyukom-vidnovili-skhemu Податкова блокує абсолютну більшість спроб отримати "схемний кредит", - Верланов - Цензор.НЕТ 345
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Та знаем,знаем, уже Уманский все рассказал,как вы кретини миллиарды с НДС воруете,и про 14000грн изъятых с начала года с коррупционеров тоже в курсе.
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