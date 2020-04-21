 За підозрюваного в організації контрабандних схем на митниці Альперіна внесли 41 млн грн додаткової застави

Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За Альперіна 17 квітня внесли 41 млн гривень додаткової застави", - сказав Симків.

Прокурор додав, що у разі невнесення даної суми прокуратура клопотала б про арешт Альперіна.

Як повідомлялося, 16 квітня Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляцію САП та стягнула з Альперіна в дохід держави частину застави у розмірі 35 млн грн, що є половиною застави, яка була ним внесена - 70 млн грн.

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Суд встановив, що Альперін порушив покладені на нього обов'язки як підозрюваного. Зокрема, він не здав свій паспорт громадянина Ізраїлю. Крім того, суд збільшив до 76 млн грн розмір застави, який має внести Альперін протягом п'яти робочих днів.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Вищий антикорупційний суд України наприкінці листопада минулого року обрав бізнесменові Вадиму Альперіну, якого підозрюють у скоєнні злочинів, пов'язаних з митним оформленням товарів за заниженими цінами, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 70 млн грн.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) клопотали про арешт із можливістю внесення понад 280 млн грн застави.

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