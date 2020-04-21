 Кулеба подякував Помпео за фінансову допомогу на боротьбу з поширенням COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Готовність Америки очолити глобальні заходи у відповідь під час стримування вірусу вдома, воістину видатна. Я дякую моєму колезі Держсекретареві Помпео за надання Україні 9,1 млн доларів на боротьбу з COVID-19. Це не лише ще більше зміцнить наше стратегічне партнерство, а й залишиться в серцях українців", - написав він

Як повідомило посольство України в США, США розширять допомогу Україні у протидії пандемії COVID-19 до $9,1 млн. Допомога буде спрямована на підготовку лабораторних систем, виявлення фактів захворювання, технічну підтримку в питаннях реагування та інформування про ризики поширення COVID-19. Крім того, допомога сприятиме підтримці заходів із профілактики та лікування хворих COVID-19, із забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни для найуразливіших верств населення Донецької і Луганської областей.

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