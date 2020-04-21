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 Кулеба подякував Помпео за фінансову допомогу на боротьбу з поширенням COVID-19

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував державному секретарю США Майку Помпео за надання Україні $9,1 млн на боротьбу з поширенням COVID-19, зазначивши, що це ще більше зміцнить стратегічне партнерство країн і залишиться в серцях українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Готовність Америки очолити глобальні заходи у відповідь під час стримування вірусу вдома, воістину видатна. Я дякую моєму колезі Держсекретареві Помпео за надання Україні 9,1 млн доларів на боротьбу з COVID-19. Це не лише ще більше зміцнить наше стратегічне партнерство, а й залишиться в серцях українців", - написав він

Як повідомило посольство України в США, США розширять допомогу Україні у протидії пандемії COVID-19 до $9,1 млн. Допомога буде спрямована на підготовку лабораторних систем, виявлення фактів захворювання, технічну підтримку в питаннях реагування та інформування про ризики поширення COVID-19. Крім того, допомога сприятиме підтримці заходів із профілактики та лікування хворих COVID-19, із забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни для найуразливіших верств населення Донецької і Луганської областей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190556
 
 
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бле.ат.ь а кулеба у мистера помпео почему не отсосал еще ? или все таки уже ? Кулеба подякував Помпео за фінансову допомогу на боротьбу з поширенням COVID-19 - Цензор.НЕТ 7001

целых 9 мильйонов деревянных бесконечных баксов ведь стране выдали !!!!!

ну ниче... помпео себе еще нарисует, ой ФЕД-резерв нарисует в компьютерной программе эксель Кулеба подякував Помпео за фінансову допомогу на боротьбу з поширенням COVID-19 - Цензор.НЕТ 8872 Кулеба подякував Помпео за фінансову допомогу на боротьбу з поширенням COVID-19 - Цензор.НЕТ 4380
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