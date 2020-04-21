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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
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 Через карантин проведення всеукраїнських учнівських олімпіад скасовується, - Міносвіти

Проведення IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів скасовано через загальнонаціональний карантин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства освіти і науки.

"Наша мета - зберегти життя і здоров'я наших учнів. Тому цього року через епідеміологічну ситуацію нам довелося скасувати IV етап всеукраїнських олімпіад. Через карантин і загрози поширення COVID-19 довелося змінити практично всі освітні процеси, зокрема і проведення олімпіад", - зазначила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Через карантин також перенесено фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук - він має відбутися в листопаді 2020 року.

Нагадуємо, 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190554
 
 
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На хрен надо. Всё равно из них не будет зелёных избирателей...
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Не треба нам вчених,вони всі мусорам будуть
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А толк от них какой? Нигде не помогают из простых смертных! Моих отличниц и победительниц областных олимпиад Германия БЕСПЛАТНО учит, за что я ей благодарен!
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Придется переписывать Правила приема в ВУЗы - там победители таких олимпиад получали доп. балы. Хотя, сейчас вообще вступительная компания под большим Через карантин проведення всеукраїнських учнівських олімпіад скасовується, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 7421
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"Девочки Ермака" заставили Зеленского защищать учителей из школы жены Хмельницкого от их ошибок
Мнения / Общество 21-апр, 19:559 1 732 0

Скандал с ляпами учителей во Всеукраинской школе онлайн Президент воспринял еще острее, чем "пленки Ермака".

Идею запустить именно такой формат теле-обучения предложила Зоя Литвин, жена олигарха Василия Хмельницкого, основатель "Освитории" и Новопечерской школы, куда ходят дети Зеленского Саша и Кирилл и сын Хмельницкого Ваня. Саша старше Вани на три класса.

Цель была не только учить детей Украины дистанционно во время карантина, но и рекламировать проект жены Хмельницкого - лучшую из инновационных школ по версии Microsoft, созданную для воспитания высокоэффективных людей с задатками лидеров. Для большего веса неформально назвали проект онлайн-школа Зеленского.

Президент дал согласие, потому что его дети там учатся.

Проект начали готовить практически в стенах Офиса Президента.

Им занимались девушки, трудоустроенные главой ОП Андреем Ермаком - его пресс-секретарь Даша Заривная и ее подруга, библиотекарь-модернист Ника Селега (возглавляет Директорат внутренней и гуманитарной политики ОП), а также заместитель Ермака из «Квартала 95» Юрий Костюк.

Они подтянули депутатов из "Слуги народа", известных артистов и спортсменов для "руханок". А координацию проекта поручили депутату от "Слуги народа" Юлии Гришиной, чье назначение Министром образования Украины тормозит (https://t.me/shadow_anonymous_insights/925) Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Гришина вместе с дочерью судьи Анной Осетинской развивает фирму по юридическому образованию, которая квартирует у Василия Хмельницкого в UNIT.CITY. Зоя Литвин и Гришина - подруги.

Василий Хмельницкий во время коронавируса почувствовал в себе коуча и пытается учить бизнес, как ему выжить в условиях карантина. Ранее он помогал Ермаку сохранить на посту мэра Киева Виталия Кличко. Устроил к мэру советником бывшего резидента «Камеди Клаб» Максима Бахматова, известного как «Ледокол Бахматов».

Последние несколько лет он занимался предпринимательской деятельностью и развитием IT-технологий под покровительством Хмельницкого. Сейчас Бахматов надиктовывает Кличку значительную часть принципиальных решений.

Все было бы хорошо, но учителя, в том числе и лучшей школы Украины, начали лажать. Зоя Литвин убедила Дашу и Нику, что надо защитать учителей и наезжать на хейтеров.

Гришина предложила флешмоб с футболками "Маю право на помилку" 13 апреля в Верховной Раде.

А Костюк, Ирина Победоносцева из «Квартала 95» и Заривная (группа по информационной политике ОП, кроме Юлии Мендель) зарядили Зеленского выступать против хейтеров, которые пишут гадости в адрес украинских учителей. Иначе грозились закрыть проект вовсе.

Президент с поставленной задачей справился. Учителей своих детей защитил. Но после этой истории он был не в настроении очень долго.
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