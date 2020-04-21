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 Суд заарештував з правом застави колишнього найманця РФ, затриманого в Одесі, - прокуратура Донеччини

Суд заарештував з правом застави в 210 200 гривень бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

Як повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 210 200 грн представнику незаконних збройних формувань, який обґрунтовано підозрюється в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж жовтня 2014 року – червня 2015 року мешканець м. Донецька, перебуваючи на посаді стрільця у складі одного із батальйонів армійського корпусу так званого Міністерства оборони терористичної організації "ДНР", що контролюється ЗС РФ, виконував бойові задачі на території населених пунктів, зокрема в районі Вуглегірська, Дебальцевого та Піски", - говориться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що зловмисника затримали в Одесі співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Досудове розслідування триває.

Суд заарештував з правом застави колишнього найманця РФ, затриманого в Одесі, - прокуратура Донеччини 01

Нагадаємо, 17 квітня співробітники Служби безпеки затримали в Одесі жителя Донецька, учасника незаконних збройних формувань.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190553
 
 
 Топ коментарі
 
210 200 грн - это цена человеческих жизней, которые успел загубить этот " стрелок в составе одного из батальонов армейского корпуса".
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Это всё,что вам нужно знать про суды Украины.
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про яку заставу для вбивці може йти мова. У нас не судді а якісь марсіяне що навіть за гроші шаленні що вони отримують виносять такі рішення. На передову на пару років а тільки потім давати можливість працювати в судах
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Как держать ? Если за эту мразь, портнов и его шавки внесут залог ? Без залогов и адвокатов , к стенке ,убийц
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Вот именно. За измену родине -- 210 тыс. Дешево же судьи родину оценили.
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Для Портнова и Co это вообще не деньги, как для нас один раз сходить за продуктами.
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210 200 грн - это цена человеческих жизней, которые успел загубить этот " стрелок в составе одного из батальонов армейского корпуса".
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про яку заставу для вбивці може йти мова. У нас не судді а якісь марсіяне що навіть за гроші шаленні що вони отримують виносять такі рішення. На передову на пару років а тільки потім давати можливість працювати в судах
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таких суддів треба бити ногами поки під себе гадити не почнуть
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Это всё,что вам нужно знать про суды Украины.
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Продажней судов во всем мире не найти.
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какой залог для убийцы и предателя Родины???
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Треба заставити суддю зжерти ті 210 200 грн, а ту паскуду що наших хлопців стріляла поставити до стіни.
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Если оно ошивалось в Одессе значит, по заданию, бо чего ему в лугандоне не сиделось, чи в парашу не уехалось? Чи он думал, шо он бесмертный и его не поймают? Поэтому колоть его нужно на сепарскую сеть.
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Арендовать чартер, дать денег и отправить на родину нужно его!
Это примерно тоже самое, что и залог 200к для убийцы Украинцев...
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А хто ще там засуджував Азов, які більше не хочуть брати в полон сепарів?
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Епическая сила, наемникам уже под залог выпускают.
Какой нах залог?!!!
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210 200 грн. лицензия на отстрел "хохлов"? Ты смотри, и не дорого, ещё и "бубочка" за казённый кошт в луганду отправит, правда перед этим "юридически очистит"

Суд арестовал с правом залога бывшего наемника РФ, задержанного в Одессе, - прокуратура Донетчины - Цензор.НЕТ 1083
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Суд арестовал с правом залога в 210 200 гривен незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР". Источник: https://censor.net.ua/n3190553

Робот новости пишет? Суд арестовал с правом залога бывшего наемника РФ, задержанного в Одессе, - прокуратура Донетчины - Цензор.НЕТ 2288 Кого суд арестовал?
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Какая разница кого арестовал? Главное что 210200 гривен незаконных вооруженных формирований террористической органицации"ДНР" будет достаточно для залога Суд арестовал с правом залога бывшего наемника РФ, задержанного в Одессе, - прокуратура Донетчины - Цензор.НЕТ 7219
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Возможно Вы и правы.
В колхозном клубе парторг проводит политинформацию:
- А в Африке португальские колонизаторы подло убили Патриса Лугу...Лубу... Лудундуу.
- Семёныч, кого убили то?
- Лунунду, ****....! Кого надо, того и убили. Мы протест должны выразить.
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Судей нужно вешать на одних фонарях с сепарами.
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Д-а-а. недорого оценил т.н. "суд" жизнь и здоровье защитников Родины. Т.е. предавать Родину, с оружием в руках, воевать под знаменами врага против свего народа, убивая его защитников можно совершенно спокойно, Одесский суд тебя выпустит и продолжай наслаждаться жизнью. Потом "из гуманных" соображений, включив дурака, как это делает нынешняя власть, выдать на гора вердикт " 3-5 лет условно". По нынешнему курсу 210200 грн. это, грубо говоря, 7700 ам.дол. Такой суд вместе с его прихлебателями в окопы на восточном фронте, да на срок 3-5 лет и совсем не условно, а безусловно.
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Какой залог, если его руки в крови украмнцев?
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Мдя.....давненько судьям и их семьям головы не отрезали... скорее всего надо повторить.
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А Кузьменко и Антоненко-- защитники Украины БЕЗ залога полгода СИДЯТ по беспределу без всяких докказательств!
ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, которую обещала убогая пародия на президента???
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не помню ни разу, чтобы рашисты у себя на эрэфии или орки лднрах назначали хоть какой-нибудь залог, хоть одному политическому ими задержанному
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