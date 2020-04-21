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 Поліція Сум почала кримінальне провадження через те, що кілька лікарень відмовлялися приймати на лікування жінку з високою температурою

Правоохоронці в м.Суми почали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що призвело до смерті 79-річної жінки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

"Увечері 20 квітня до приймального відділення Сумської обласної клінічної лікарні бригадою швидкої допомоги була доставлена 79-річна жителька Путивльського району, яка з грудня минулого року проживала в Сумах у доньки. Жінка мала високий рівень цукру в крові та високу температуру тіла. Попри всі намагання бригади медиків "швидкої" надати допомогу хворій, її стан не покращився, а спроби передати немічну жінку на лікування до кількох лікарняних закладів обласного центру виявилися безуспішними – людину з високою температурою медичні установи приймати не хотіли", - сказано в повідомленні поліції.

Так, після дзвінка фельдшера бригади "швидкої" до поліції, жінку взяли до приймального відділення Сумської обласної клінічної лікарні, де вона й померла.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з’ясовує всі обставини того, що сталося.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190552
 
   
 Топ коментарі
 
есть бабки может выжевешь а если ты одинокий старик или старуха в деревне то на медецину можешь не расчитывать от слова вообще! средневековъе сцуко.....
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Ні. Я намагався зробити рентген своєму пацієнту з підозрою на пневмонію.
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Скину головному посилання у фейсбук. Іти з роботи- так гучно!
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Саме через таке я пройшов кілька днів тому.
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Добре що залишився живий і не потрапив до лікаря, який має право на помилку.
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Ні. Я намагався зробити рентген своєму пацієнту з підозрою на пневмонію.
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От можеш показати цю новину своєму начальству.
Цікаво, що скаже.
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Скину головному посилання у фейсбук. Іти з роботи- так гучно!
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МЕДЕРЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ!! УРА МЫ ПРОРВАЛИСЬ В НОВУЮ ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНЫ! Раньше в больницы брали но личили токо если есть деньги после реформы теперь даже в больницы не берут без денег!!
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Против быдла в белых халатах любая реформа бессильна.
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правильно из за единиц быдла мы разгоним всех врачей это будет нам гарантировать отсутствие быдла правда и врачей не будет но быдло мы победим 100%
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есть бабки может выжевешь а если ты одинокий старик или старуха в деревне то на медецину можешь не расчитывать от слова вообще! средневековъе *****.....
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И? Найдут виновного? НЕТ! Крайнего или "слабое звено. Уж точно, что НИКТО из руководителей этих больниц ответственности не понесет. Потому как они не знали, что творили их подчиненные.
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ща будут выть -то шо з\п малэнька, нэмае кращих спецїв...
Нарїд такий.Ось ї все....
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И что здесь расследовать, все и так ясно - и в тоже время печально, эта женщина не одна такая в Украине...
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Закрыть все вышеперечисленные больницы, посадить всех дохтуров у тюрму, и вааще , зачем такая медицина в области! Пусть усе ездиють у Киев!
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Это только у клоуна по телевизору все офигенно ((((
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Зато от Пенсионного фонда сумским эскулапам респект и уважуха.
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