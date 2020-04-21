 Ярославський на Радіо Свобода: "Ми розірвемо цей вірус, все буде в повному порядку"

Як передає Цензор.НЕТ, інтерв'ю опубліковано на сайті Радіо Свобода.

Олександр Ярославський подякував президенту України за організацію цієї наради: "Я думаю, глав адміністрацій йому не було сенсу спеціально збирати. А ми (бізнесмени) рідко буваємо у президента, він зібрав нас, щоб задіяти в цій боротьбі з коронавірусом". На припущення журналістки, що "області віддали на відкуп" Олександр Ярославський відповів: "Який відкуп, якщо така біда". А на її запитання "чи є у нас держава?" він відповів "Бізнес, як виявилося, у нас точно є".

Бізнесмен розповів, що ще до початку епідемії в Україні він отримав тривожне повідомлення від свого друга, китайського мільярдера Джека Ма. Потім завдяки йому ж дізнався, чим ПЛР-тести відрізняються від експрес-тестів, а потім і зміг організувати поставку в нашу країну високоточних лабораторних тест-систем. Як відомо, 50 тис. ПЛР-тестів Джек Ма передав Україні в подарунок після розмови з Ярославським, після чого Олександр Ярославський купив за свої гроші ще 100 тис. ПЛР-тестів по $8,5 за одиницю. І додатково організував закупівлю реагентів для всіх цих тест-систем. "Без них ми б тести на парканах розклеювали", - сказав він.

Характеризуючи стан справ на Харківщині, бізнесмен підкреслив: "Буду говорити як харків'янин - конкретно. Я готовий себе порівнювати з трактором ХТЗ, тому що ми випускаємо чудові трактори. Я не відповідаю за Харківщину, я відповідаю за те, за що я як громадянин взявся. Тобто відповідаю за те, щоб все було добре. Я на боці порядку і дисципліни".

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Олександр Ярославський так прокоментував свою взаємодію з органами влади: "Система відпрацьована: влада швидко організувалася, переконала людей, що треба подбати про себе, не гуляти без діла, а люди у нас дисципліновані. Я з мером на контакті цілодобово. В області, я так розумію менше питань, але ми регулярно телефонуємо один одному. Губернатор класний хлопець. Ніколи не буває без шорсткостей, чік-чік-чік все стало на свої місця і погнали. Це не той час, коли треба сидіти і дутися один на одного. Треба працювати". А обговорюючи спільну з харківським мером акцію роздачі продуктових і лікарських наборів, бізнесмен нагадав про те, як свого часу влада і бізнес боролися за право проводити матчі Євро-2012 і проводили цей турнір. "Люди нас знають. Знають, що, коли взялися за "Металіст", порвали всіх у футболі. Взялися за Євро-2012 - перемогли. Вони знають, що ми переможці. Тобто, якщо ми за щось беремося, то це 100 % успіх. Люди знають, що Саша і Геша (Геннадій Кернес) - всі в повному порядку. Ну, і Альоша (Кучер), звичайно. Людям потрібна впевненість", - сказав Ярославський.

Окремо Олександр Ярославський розповів про свою ідею створити всеукраїнський центр вірусології в рамках створюваного зараз технопарку "Екополіс ХТЗ": "Прийшла ідея створити центр для боротьби з такими епідеміями. Я даю гроші. Мер висловив підтримку, що він допомагатиме. Центр буде створено на базі клініки заводу ХТЗ, тому що там є приміщення 6 тис кв. м. Ми купимо найсучасніше обладнання". Бізнесмен запросив до Харкова провідних українських вчених-вірусологів і пообіцяв нагороду за винахід вакцини проти коронавірусу: "Я не можу дати більше, ніж президент, це нетактовно. Я не можу дати стільки, скільки дав президент, це теж нетактовно. Плюс до того мільйона, який дає президент Зеленський, я дам мільйон мінус один долар - 999 тисяч 999 доларів".

На завершення інтерв'ю Ярославський підкреслив, що залишається в Україні і докладатиме всіх зусиль для боротьби епідемією. "Я не можу захворіти - хто працюватиме, боротиметься з коронавірусом? І полетіти не можу. Аеропорт належить мені, і він закритий".

Нагадаємо, днями до Харкова прибула перша партія медичного обладнання для вірусологічного центру Олександра Ярославського