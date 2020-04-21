 Ярославський на Радіо Свобода: "Ми розірвемо цей вірус, все буде в повному порядку"

Як передає Цензор.НЕТ, інтерв'ю опубліковано на сайті Радіо Свобода.
Олександр Ярославський подякував президенту України за організацію цієї наради: "Я думаю, глав адміністрацій йому не було сенсу спеціально збирати. А ми (бізнесмени) рідко буваємо у президента, він зібрав нас, щоб задіяти в цій боротьбі з коронавірусом". На припущення журналістки, що "області віддали на відкуп" Олександр Ярославський відповів: "Який відкуп, якщо така біда". А на її запитання "чи є у нас держава?" він відповів "Бізнес, як виявилося, у нас точно є".
Бізнесмен розповів, що ще до початку епідемії в Україні він отримав тривожне повідомлення від свого друга, китайського мільярдера Джека Ма. Потім завдяки йому ж дізнався, чим ПЛР-тести відрізняються від експрес-тестів, а потім і зміг організувати поставку в нашу країну високоточних лабораторних тест-систем. Як відомо, 50 тис. ПЛР-тестів Джек Ма передав Україні в подарунок після розмови з Ярославським, після чого Олександр Ярославський купив за свої гроші ще 100 тис. ПЛР-тестів по $8,5 за одиницю. І додатково організував закупівлю реагентів для всіх цих тест-систем. "Без них ми б тести на парканах розклеювали", - сказав він.
Характеризуючи стан справ на Харківщині, бізнесмен підкреслив: "Буду говорити як харків'янин - конкретно. Я готовий себе порівнювати з трактором ХТЗ, тому що ми випускаємо чудові трактори. Я не відповідаю за Харківщину, я відповідаю за те, за що я як громадянин взявся. Тобто відповідаю за те, щоб все було добре. Я на боці порядку і дисципліни".
Олександр Ярославський так прокоментував свою взаємодію з органами влади: "Система відпрацьована: влада швидко організувалася, переконала людей, що треба подбати про себе, не гуляти без діла, а люди у нас дисципліновані. Я з мером на контакті цілодобово. В області, я так розумію менше питань, але ми регулярно телефонуємо один одному. Губернатор класний хлопець. Ніколи не буває без шорсткостей, чік-чік-чік все стало на свої місця і погнали. Це не той час, коли треба сидіти і дутися один на одного. Треба працювати". А обговорюючи спільну з харківським мером акцію роздачі продуктових і лікарських наборів, бізнесмен нагадав про те, як свого часу влада і бізнес боролися за право проводити матчі Євро-2012 і проводили цей турнір. "Люди нас знають. Знають, що, коли взялися за "Металіст", порвали всіх у футболі. Взялися за Євро-2012 - перемогли. Вони знають, що ми переможці. Тобто, якщо ми за щось беремося, то це 100 % успіх. Люди знають, що Саша і Геша (Геннадій Кернес) - всі в повному порядку. Ну, і Альоша (Кучер), звичайно. Людям потрібна впевненість", - сказав Ярославський.
Окремо Олександр Ярославський розповів про свою ідею створити всеукраїнський центр вірусології в рамках створюваного зараз технопарку "Екополіс ХТЗ": "Прийшла ідея створити центр для боротьби з такими епідеміями. Я даю гроші. Мер висловив підтримку, що він допомагатиме. Центр буде створено на базі клініки заводу ХТЗ, тому що там є приміщення 6 тис кв. м. Ми купимо найсучасніше обладнання". Бізнесмен запросив до Харкова провідних українських вчених-вірусологів і пообіцяв нагороду за винахід вакцини проти коронавірусу: "Я не можу дати більше, ніж президент, це нетактовно. Я не можу дати стільки, скільки дав президент, це теж нетактовно. Плюс до того мільйона, який дає президент Зеленський, я дам мільйон мінус один долар - 999 тисяч 999 доларів".
На завершення інтерв'ю Ярославський підкреслив, що залишається в Україні і докладатиме всіх зусиль для боротьби епідемією. "Я не можу захворіти - хто працюватиме, боротиметься з коронавірусом? І полетіти не можу. Аеропорт належить мені, і він закритий".
Нагадаємо, днями до Харкова прибула перша партія медичного обладнання для вірусологічного центру Олександра Ярославського
ви з цими всякими білами - вже трохи ї-банулись.
Тільки спитайте у НИХ ВСІХ - чому ми за 30-ть РОКІВ не наблизились до соціальних стандартів ІзраЄлю....- щО, Люди такі дурноваті та Ліниві....- чи є інша ПРОБЛЕМА...
І завжди памятайте про Данайців - "дари" приносящі...- ЗАВЖДИ !!!
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами - себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
По словам топ-менеджера, у страны есть огромная нефтетранспортная система, в которой можно хранить нефть, множество остановленных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых достаточно емкостей.
Остался и один работающий завод в Кременчуге, где также имеются места для хранения сырья, а также есть хранилище на миллион тонн у Минобороны.
«Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный. Нужно не упустить возможности и максимально его монетизировать», - призвал Витренко. При этом он добавил, что хранить следует не российскую нефть, а сырье от других производителей.
По оценкам международных организаций, на фоне пандемии коронавируса предложение нефти превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки. При этом страны из соглашения ОПЕК+ согласились с мая убрать только 9,7 миллиона, а остальные экспортеры пока не взяли на себя каких-либо обязательств.
Такая ситуация привела к переполнению хранилищ и беспрецедентному снижению стоимости нефти. Накануне майские фьючерсы американской нефти WTI опускались до минус 40 долларов за баррель. Вслед за ними начали снижаться и все остальные связанные с нефтью бумаги. Сорт Brent с поставками в июне торгуется ниже 20 долларов, а WTI того же срока опускался до 11 долларов. - https://charter97.org/ru/news/2020/4/21/373832/
єдина у світі ефективна команда розривателів коронавірусу
як тобі таке, Ілон Маск?
просерСледующему Людовику Марат отрубит голову. Потом вернётся Наполеон. И только потом буржуазия и демократия. Я не доживу.
А на ее вопрос "есть ли у нас государство?" он ответил "Бизнес, как оказалось, у нас точно есть".
Государство - это у них бизнес. Правильно?