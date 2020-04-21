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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (3250) Харків (1723) Ярославський (60) COVID-19 (4109) коронавірус (2869)

 Ярославський на Радіо Свобода: "Ми розірвемо цей вірус, все буде в повному порядку"

Сьогодні на Радіо "Свобода" вийшло інтерв'ю Олександра Ярославського, в якому бізнесмен розповів про боротьбу з коронавірусом на Харківщині. Як відомо, власник і президент DCH був одним із учасників зустрічі в Офісі президента 19 березня, коли обговорювалася участь великого бізнесу в протидії пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ, інтерв'ю опубліковано на сайті Радіо Свобода.

Олександр Ярославський подякував президенту України за організацію цієї наради: "Я думаю, глав адміністрацій йому не було сенсу спеціально збирати. А ми (бізнесмени) рідко буваємо у президента, він зібрав нас, щоб задіяти в цій боротьбі з коронавірусом". На припущення журналістки, що "області віддали на відкуп" Олександр Ярославський відповів: "Який відкуп, якщо така біда". А на її запитання "чи є у нас держава?" він відповів "Бізнес, як виявилося, у нас точно є".

Бізнесмен розповів, що ще до початку епідемії в Україні він отримав тривожне повідомлення від свого друга, китайського мільярдера Джека Ма. Потім завдяки йому ж дізнався, чим ПЛР-тести відрізняються від експрес-тестів, а потім і зміг організувати поставку в нашу країну високоточних лабораторних тест-систем. Як відомо, 50 тис. ПЛР-тестів Джек Ма передав Україні в подарунок після розмови з Ярославським, після чого Олександр Ярославський купив за свої гроші ще 100 тис. ПЛР-тестів по $8,5 за одиницю. І додатково організував закупівлю реагентів для всіх цих тест-систем. "Без них ми б тести на парканах розклеювали", - сказав він.

Характеризуючи стан справ на Харківщині, бізнесмен підкреслив: "Буду говорити як харків'янин - конкретно. Я готовий себе порівнювати з трактором ХТЗ, тому що ми випускаємо чудові трактори. Я не відповідаю за Харківщину, я відповідаю за те, за що я як громадянин взявся. Тобто відповідаю за те, щоб все було добре. Я на боці порядку і дисципліни".

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Олександр Ярославський так прокоментував свою взаємодію з органами влади: "Система відпрацьована: влада швидко організувалася, переконала людей, що треба подбати про себе, не гуляти без діла, а люди у нас дисципліновані. Я з мером на контакті цілодобово. В області, я так розумію менше питань, але ми регулярно телефонуємо один одному. Губернатор класний хлопець. Ніколи не буває без шорсткостей, чік-чік-чік все стало на свої місця і погнали. Це не той час, коли треба сидіти і дутися один на одного. Треба працювати". А обговорюючи спільну з харківським мером акцію роздачі продуктових і лікарських наборів, бізнесмен нагадав про те, як свого часу влада і бізнес боролися за право проводити матчі Євро-2012 і проводили цей турнір. "Люди нас знають. Знають, що, коли взялися за "Металіст", порвали всіх у футболі. Взялися за Євро-2012 - перемогли. Вони знають, що ми переможці. Тобто, якщо ми за щось беремося, то це 100 % успіх. Люди знають, що Саша і Геша (Геннадій Кернес) - всі в повному порядку. Ну, і Альоша (Кучер), звичайно. Людям потрібна впевненість", - сказав Ярославський.

Окремо Олександр Ярославський розповів про свою ідею створити всеукраїнський центр вірусології в рамках створюваного зараз технопарку "Екополіс ХТЗ": "Прийшла ідея створити центр для боротьби з такими епідеміями. Я даю гроші. Мер висловив підтримку, що він допомагатиме. Центр буде створено на базі клініки заводу ХТЗ, тому що там є приміщення 6 тис кв. м. Ми купимо найсучасніше обладнання". Бізнесмен запросив до Харкова провідних українських вчених-вірусологів і пообіцяв нагороду за винахід вакцини проти коронавірусу: "Я не можу дати більше, ніж президент, це нетактовно. Я не можу дати стільки, скільки дав президент, це теж нетактовно. Плюс до того мільйона, який дає президент Зеленський, я дам мільйон мінус один долар - 999 тисяч 999 доларів".

На завершення інтерв'ю Ярославський підкреслив, що залишається в Україні і докладатиме всіх зусиль для боротьби епідемією. "Я не можу захворіти - хто працюватиме, боротиметься з коронавірусом? І полетіти не можу. Аеропорт належить мені, і він закритий".

Нагадаємо, днями до Харкова прибула перша партія медичного обладнання для вірусологічного центру Олександра Ярославського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190550
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер зебіли оберуть Ярославського президентом!
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Тепер зебіли оберуть Ярославського президентом!
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Правда? А чого тоді зебіли кидаються на Порошенка?
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може тоді вже яробіли?
ви з цими всякими білами - вже трохи ї-банулись.
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"нас нєвозможно збіть с путі, нам по-фігу куда ідті"(с)
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а шо ? трахтори з лукашенківським фльором багатьом совкам подобаються
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повірте - вони спасуть Україну.... Ярославский на Радио Свобода: "Мы разорвем этот вирус, все будет в полном порядке" - Цензор.НЕТ 3164
Тільки спитайте у НИХ ВСІХ - чому ми за 30-ть РОКІВ не наблизились до соціальних стандартів ІзраЄлю....- щО, Люди такі дурноваті та Ліниві....- чи є інша ПРОБЛЕМА...
І завжди памятайте про Данайців - "дари" приносящі...- ЗАВЖДИ !!!
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Уважаю Ярославского только за то что не лизал зады киевским и особенно шапкокраду.НО корона его уделает-ее кулаками не остановишь
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Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами - себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
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Исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина в состоянии поддержать мировой рынок нефти, который рушится из-за переполнения хранилищ. В комментарии на Facebook он предложил передать часть нефтяного сырья Украине на хранение.
По словам топ-менеджера, у страны есть огромная нефтетранспортная система, в которой можно хранить нефть, множество остановленных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), на которых достаточно емкостей.
Остался и один работающий завод в Кременчуге, где также имеются места для хранения сырья, а также есть хранилище на миллион тонн у Минобороны.
«Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный. Нужно не упустить возможности и максимально его монетизировать», - призвал Витренко. При этом он добавил, что хранить следует не российскую нефть, а сырье от других производителей.
По оценкам международных организаций, на фоне пандемии коронавируса предложение нефти превышает спрос на 25 миллионов баррелей в сутки. При этом страны из соглашения ОПЕК+ согласились с мая убрать только 9,7 миллиона, а остальные экспортеры пока не взяли на себя каких-либо обязательств.
Такая ситуация привела к переполнению хранилищ и беспрецедентному снижению стоимости нефти. Накануне майские фьючерсы американской нефти WTI опускались до минус 40 долларов за баррель. Вслед за ними начали снижаться и все остальные связанные с нефтью бумаги. Сорт Brent с поставками в июне торгуется ниже 20 долларов, а WTI того же срока опускался до 11 долларов. - https://charter97.org/ru/news/2020/4/21/373832/
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Хранить можно, за сохранность боязно!
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та да...игарьвалеричь может опять продать все,что в трубе
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В кого Радіо Свобода бере інтерв'ю? Дуже показово, на що коломойські гроші перетворили навіть колись святе РС.
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гепа із допою підкидають віруси у повітря, а Ярославський їх зубами розриває
єдина у світі ефективна команда розривателів коронавірусу
як тобі таке, Ілон Маск?
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И Иран. Это они потом спрыгнули, а может, и нет.
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а чего вы тут раскизделись шавки....? как написано в инфе страны список всех бизнесменов кто сколько дал стране денег на борьбу с вирусом и спасения ваших бреных тел в том числе! так вот он хоть и не алигарх и кажется даже не миллиардер. а пожертвовал стране 391 миллион гривен и продолжает оплачивать дальше как видите.... а вторым идёт после него в списке ахметов у которого 9 миллиардов долларов и он пожертвовал 300 миллионов! как вам такое....? заткните рты лучше свои...вечно никем и ничем недовольные ...(( Ярославский на Радио Свобода: "Мы разорвем этот вирус, все будет в полном порядке" - Цензор.НЕТ 2684
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а ти чмо з якої?звідки таке взялося тупориле...? Ярославський на Радіо Свобода: "Ми розірвемо цей вірус, все буде в повному порядку" - Цензор.НЕТ 9192
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Это очень жесткий человек. Тут знать надо. Всегда был закрыт для темы побазарить, попиарить. Да, такие могут сделать любой ценой. Но ценой крови Ярославский не работает. Живёт с родителями вместе и своей семьёй. Аэропорт Харькова на 1991г был самый занюханый и позорный для такого уровня города. К 2012 г стал просто Европа! Он давно работает на успех. Кстати один из первых комерческих банков Украины его давно. УкрСиббанк. И ни одного прокола и кидалова. А сколько его кидали за эти 25 лет---так слов нет! Там только один негодяй святаш выдурил 100 мил дол 10 лет назад и дурака включил по сей день и в бегах на сегодня! Победителей не судят. Первые в белых перчатках не работают!
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Ого! Розривателя ще й негідник святаш киданув на 100лимонок баксів. А чому ж Ярик його не порвав якТузик грілку?
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Петя---удел Тузиков рвать грелки сидя в своей будке. не зная темы не ляпают. Тоже самое что и с Тузиками---то пусть коровы на лугу ляпают. Пришло время подвести итоги всем. Что нашутили за последние 25 лет. Кто кем стал и кто что нарыл, или зарыл. Указаные в анонсе этой новости люди работали и работают созидательно и давно. Но благодаря шавкам подзаборным, и тузикам диванным за гречку в школу что ближнюю ходили на выборы----у власти прохиндеи. Как говорится----а пока сын полка-НА!
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Средневековье. Слабый, нищий король согласился отдать власть в ленных владениях баронам. При условии что бароны будут за свои деньги кормить пейзан . Ну и делать вид что признают власть короля. 391 миллион гривен - это стоимость Харьковской области оптом. Остальные деньги барон соберёт со свиты. Всем хорошо. Король на троне, барон в своих владениях. Народ здоров (обследован). Потом придёт Ришелье громить баронов. Потом Людовик 14 начнёт всё просер Следующему Людовику Марат отрубит голову. Потом вернётся Наполеон. И только потом буржуазия и демократия. Я не доживу.
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"свой первый коронавирус я убил в 4 года" (С)
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Еще один звезду поймал...давно водителем работал?
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один з найбільших живоглотів та брехунів-популістів ******** української дісності.
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Ударим карантином по бездорожью,а закусим самоизоляцией
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А что это чмо решило вдруг вести себя как крутой чувак? дорогуша,мы никогда не забудем как тебя опустили,когда забрали у тебя твой любимый Металлист,ты тогда показал себя во всей красе - страна увидела обоссаного кролика,таким ты теперь останешься навсегда.
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ха-ха... Це так по Зеленському називається "Государство в смартфоне... ?"
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Коломойский и Ярославский не барыги,это радует,чесные чуваки
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еще одного мыролюбного реформатора за деньги немалые начинают пиарить.
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якби він очко собі не порвав, коли буде вірус рвати
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Вірус за пару місяців показав що гроші вирішують не все.Щоб з нуля побудувати такий амбітний центр потрібний час.Будувати його в жилому масиві нерозумно бо якась схожа китайська або російська лабораторія і стали причиною появи цього вірусу.Гроші Ваші-Вам і вирішувати куда їх вкласти.Але можливо закупивши тести на всю країну ми змогли б виявити інфікованих і відділити їх від здорових які мали б змогу закінчити карантин.Та й на вакцину яку вже тестують провідні науковці ************ чималі гроші.Хоча якщо українські вірусологи на коліні знайдуть вакцину нобелівська премія Вам гарантована.З повагою до Вашої діяльності.
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А это как понимать?
А на ее вопрос "есть ли у нас государство?" он ответил "Бизнес, как оказалось, у нас точно есть".
Государство - это у них бизнес. Правильно?
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Каждый четвертый медик заражен, а он рвет вирус! Чужими руками , да и деньгами сомнительными...
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Жалкое зрелище, когда тот кто делает деньги пытается философствовать и считает, что он имеет право учить жизни других, особенно в компании с таким авторитетом, как гепа.
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Молодец! Много добрых дел делает для людей. А гавкающие? ничего страшного: собаки лают - караван идёт.
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Надо было и про "лудшего" пару слов, они ж в одной упряжке.
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Они продают медицинские маски и гос.запасников за границу, а потом надуваются как жабы и рассказывают на как они собираются разорвать пандемию на мелкие куски. Кстати маски в продаже так и не появились. Г.Черноморск.
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Зеля, ты точно уверен, что это бизнесмены? Похоже на старо комсомольские структуры из прошлого с олигархическими наклонностями.
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Ярославский молодец, каких поискать,настоящий меценат, а в п.Мартовое и не только о нем только положительные отзывы.
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Сразу Трамп вспомнился, победитель коронавируса языком
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Коронавирус это биологическое оружие,к такому выводу пришли британские,индийские и японские ученые-медики
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Такая ненавязчивая самореклама. Изя если тебя слушают в Харькове то это значит только как низко пал Харьков .
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Дебил-герой мля... Потому что корона разорвет ему не только легкие а и дупло !!! Ярославський на Радіо Свобода: "Ми розірвемо цей вірус, все буде в повному порядку" - Цензор.НЕТ 6102
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