 ЗНО може стартувати 25 червня, - Міносвіти

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шаров написав у Фейсбуці.

Також він розповів про вступну кампанію

"ЗНО буде проведено орієнтовно з 25 червня до 17 липня. Вступна кампанія на основі 11 класів буде посунута на один місяць (серпень замість липня), навчальний рік для першокурсників ймовірно розпочнеться 15 вересня (для інших курсів він може розпочатись у звичайні строки)", - повідомив Шаров.

За його словами, календар інших вступних кампаній буде визначений до кінця квітня. Ці строки можуть бути змінені, якщо заборона на відвідування закладів освіти її здобувачами буде продовжена після 1 червня 2020 року.

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"У разі вручення свідоцтв про базову середню освіту до кінця червня, вступна кампанія до фахових коледжів для випускників дев’ятих класів може бути проведена без перегляду раніше визначених строків у липні", - додав Шаров.

Він також зазначив, що Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти провів вайбер-опитування фахових коледжів щодо вступної кампанії на основі дев’яти класів. За словами Шарова, 82% опитаних учасників не хочуть, щоб час проведення вступної кампанії на основі 9 класів змінювали. Навіть за умови відтермінування кампанії на основі 11 класів на серпень.