 МОЗ не допустить звільнення медпрацівників під час реалізації другого етапу медреформи, - Степанов

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на селекторній нараді з обласними департаментами охорони здоров’я з усієї України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"У зв’язку із переходом з першого квітня на програму медичних гарантій (старт другого етапу медичної реформи, - ред.), ми проводимо ретельний аудит того, як це впливає і вплине на 2-й і 3-й рівні медицини. Коли ми вивчили всі договори на предмет дефіциту і профіциту коштів, то побачили, що з понад 1600 закладів охорони здоров’я 984 мають дефіцит. Це дуже тривожні сигнали. Ми не можемо допустити звільнення медпрацівників", - зазначив Степанов.
За словами міністра, зараз керівництво МОЗ максимально налаштоване на діалог з регіонами – щоб "не допустити катастрофічних наслідків фінансування галузі".
При цьому, як зазначили учасники селекторної наради з регіонів, у зоні особливого ризику через недостатнє фінансування галузі знаходиться протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні, екстрена медична допомога та високоспеціалізовані медичні напрями.
"Якщо ми не покриємо дефіцит у коштах — нам доведеться закривати бригади в сільській місцевості, в районах. Якщо лишиться так, як є, ми скоротимо 30 бригад зі 145. Тобто, міста будуть забезпечені, а села — ні", - заявили представники Департаменту охорони здоров’я Запорізької області на селекторі. Схожі побоювання висловили також представники інших регіонів України.
За підсумками наради Степанов доручив департаментам охорони здоров’я надати в МОЗ повну інформацію щодо планів так званої "оптимізації", а також своє бачення реформування та фінансування закладів медицини. "Але, перш за все, чекаю на фідбек від лікарів щодо ситуації, яка склалася в контексті реалізації другого етапу реформи", - резюмував міністр.
Генеральный директор днепровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко объявила голодовку. Об этом она сообщила сегодня, 21 апреля, на своей странице в Facebook. По словам Шевченко, она пошла на этот "шаг отчаяния" в поддержку своих коллег и пациентов из-за запуска второго этапа медицинской реформы.
"Пациенты нас ругают, ненавидят, оскорбляют. Не от хорошей жизни… Люди должны понять, что тот абсурд, который сейчас происходит, не имеет ничего общего с реформой здравоохранения, что это большой очередной обман от государства", - написала Шевченко. Как пояснила медик, объявив голодовку, она решила поддержать врачей со всей Украины, которым после начала второго этапа реформы медицинской отрасли не доплачивают зарплату. "Из-за реформы, которая началась с 1 апреля, врачи страны остались без заработной платы. Сейчас, если больницы выплатили аванс, то на заработную плату, за очень маленьким исключением, денег нет. Для того, например, чтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, необходим один миллиард 330 миллионов государственной субвенции, а нашему региону выделили всего 300 миллионов, то есть в 4,5 раза меньше", - сказала Шевченко.
По ее словам, эта акция - бессрочная. Медик также попросила понять ее и поддержать. Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля. Он предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом" в учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь. За счет этого принципа, по расчету правительства, зарплаты врачей также должны вырасти. Должны... но вырастут ли???
"...Ми не можемо допустити звільнення медпрацівників" Степанов Это говорит человек, который 18.04.2020г. на совещании это решение озвучил. Сегодня оно уже оформлено. Причина вовсе не реформа здравоохранения. У 2\3 медицинских учреждений образовался дефицит.
Основная причина - недофинансирование из бюджета. Зарплата и та за март выплачена на 63%. Зеленский хочет переложить финансирование на местные органы власти, при этом ограбил до нитки местные бюджеты своим "стабилизационным фондом" Кстати за это благодарите "Довиру" и "Слуг"