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 Поліцейські Івано-Франківська склали протокол за порушення карантину на священника, який правив службу для більш ніж 10 парафіян

В Івано-Франківську 21 квітня правоохоронці склали адміністративний протокол на священника Московського патріархату (УПЦ МП) за порушення правил карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини, працівники поліції зафіксували, що під час богослужіння на території церкви перебувало понад 10 осіб без засобів індивідуального захисту, які не дотримувалися дистанції.

На священника було складено адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП, оскільки він був суб'єктом проведення релігійного заходу.

Нагадаємо, на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 6125, померла 161 особа, 367 - одужали. В Івано-Франківській області підтверджено 435 випадків.

Крім того, в регіоні нову коронавірусну інфекцію підтвердили у шести священників.

Читайте також: Поліцейські Харківщини склали 300 протоколів за порушення правил дотримання карантину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190546
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а почему вы разрешили кацапской церкви разносить вирус по всей стране? Полицейские Ивано-Франковска составили протокол за нарушение карантина на священника, проводившего службу для более 10 прихожан - Цензор.НЕТ 9075
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А чого про нього писати? У нього нема своєї церкви!
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Зебилы, а почему вы разрешили кацапской церкви разносить вирус по всей стране? Полицейские Ивано-Франковска составили протокол за нарушение карантина на священника, проводившего службу для более 10 прихожан - Цензор.НЕТ 9075
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Патамуша Новинский "хороший парень", друг и соратник Ринат Леонидыча и Мертвечука. Духовно близкий человек Петру Ляксеичу, хоть и **** православная, но как говорится "наша ****".
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Ну так Ляксєїч ж головний ворог Зе - навпаки мали б тоді всіх пакувати, чи не так?)))
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А чого про нього писати? У нього нема своєї церкви!
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Писали, что из одной ложки причащались. Насчёт масок не помню т.к. считаю их дурнёй.
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Ну всё. Теперь уж точно никто не заболеет. Поліцейські Івано-Франківська склали протокол за порушення карантину на священника, який правив службу для більш ніж 10 парафіян - Цензор.НЕТ 3175 А прижать гэбнявую секту по линии СБУ никак?
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Только на попа? А как же протоколы на тех дятлов, которые находились в церкви без средств защиты?
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Скотиняка займалася поширенням інфекції й заохочувала послідовників...
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РПЦ в Україні це касетна біологічна бомба.
Усі храми треба було позакривати і опечатати на карантин.
Усіх резидентів від РПЦ скерувати пройти аналіз, а якщо вони не резиденти аналіз провести за їх рахунок і відправити на батьківщину.
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Та їх там всього лишилось біля 20 приходів в області. Я дивуюсь терпінню прикарпатців.
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он заплатит штраф из денег прихожан! напугали ежика....
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А " церквушку" нужно было закрыть на долгосрочную санобработку
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