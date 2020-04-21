 Поліцейські Івано-Франківська склали протокол за порушення карантину на священника, який правив службу для більш ніж 10 парафіян

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини, працівники поліції зафіксували, що під час богослужіння на території церкви перебувало понад 10 осіб без засобів індивідуального захисту, які не дотримувалися дистанції.

На священника було складено адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП, оскільки він був суб'єктом проведення релігійного заходу.

Нагадаємо, на ранок 21 квітня зафіксовано 415 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 6125, померла 161 особа, 367 - одужали. В Івано-Франківській області підтверджено 435 випадків.

Крім того, в регіоні нову коронавірусну інфекцію підтвердили у шести священників.

Читайте також: Поліцейські Харківщини склали 300 протоколів за порушення правил дотримання карантину