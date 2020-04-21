EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  671  11
Матеріали за темою:
Все про:День міста (11) карантин (3250) Львів (1252) COVID-19 (4109) коронавірус (2869)

 Святкування дня міста у Львові переноситься у зв'язку з пандемією, - Садовий

День міста у Львові перенесли на невизначений термін через пандемію COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер міста Андрій Садовий написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Пандемія коронавірусу вносить корективи не тільки в наші щоденні звички, а й у плани на рік.

День міста, який ми звикли святкувати в першу неділю травня, цього року змушені перенести. Разом зі святкуванням переносимо також і відзначення почесними нагородами міста Львова: "Львів'янин року", "Почесний львів'янин" і "Шляхетна родина".

Дату святкування повідомимо вже після карантину.

А зараз плануємо життя міста після карантину. Воно точно буде! А його якість залежить сьогодні від усіх нас".

Читайте також: Кількість заражених COVID-19 на Львівщині зросла до 256: 14 пацієнтів у важкому стані, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190545
 
   
 Топ коментарі
 
Добре хоч Львів не переноситься.
 показати весь коментар
 
Було б не погано в треті вихідні вересня зробити, як колись і було...
 показати весь коментар
 
Свинорылый, а ты каким боком до Порошенко, а тем более к Львову. Ты рылом не вышел, лугандонец Святкування дня міста у Львові переноситься у зв'язку з пандемією, - Садовий - Цензор.НЕТ 8662
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Может и правильно... Когда нет стратегии, правильность отдельных шагов оценивать трудно. Празднование дня города во Львове переносится в связи с пандемией, - Садовый - Цензор.НЕТ 4736
 показати весь коментар
 
Було б не погано в треті вихідні вересня зробити, як колись і було...
 показати весь коментар
 
 
Иванов Иван 614911af - краще на четверті вихідні червня, коли твій дєд-ваєватель обісрав сподні та здався в полон, як колись і було...
 показати весь коментар
 
Порошенко выбирайте, он не более чем мер. Тем более 5% он от Львова получил, а так и в парламенте их и не было бы.
 показати весь коментар
 
Свинорылый, а ты каким боком до Порошенко, а тем более к Львову. Ты рылом не вышел, лугандонец Святкування дня міста у Львові переноситься у зв'язку з пандемією, - Садовий - Цензор.НЕТ 8662
 показати весь коментар
 
 
Проверь трассу на Ростов, скоро пригодится
 показати весь коментар
 
В Німеччині на невизначений термін Октоберфест переноситься, а у нас, як твердять закордонні вірусологи, "все ще тільки починається"...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору