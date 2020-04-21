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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (4089) карантин (3250) Лавра (90) Великдень (164) Почаїв (23) COVID-19 (4109) Немчінов Олег (4) коронавірус (2869)

 Через багатолюдні великодні служби, які відбулися в Почаївській і Святогірській лаврах, карантин можуть не пом'якшити, - міністр Кабміну Немчінов

Порушення обмежень під час великодніх служб у Почаївській та Святогірській лаврах Московського патріархату (УПЦ МП) можуть стати причиною продовження карантину у нинішніх умовах без пом’якшення.

Про це в ефірі hromadske заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи можливо, що через великодні служби з великою кількістю людей у Почаївській та Святогірській лаврах УПЦ МП карантин можуть не пом’якшити, Немчінов відповів: "Я думаю, що це цілком можливо, треба дивитися низку чинників. Якщо ви подивитесь статистку Нацполіції, кількість віруючих в церквах перевищувала прогнози. Вона була значно менша, ніж у звичайний період, але водночас це достатньо ризиковані були цифри, особливо як ви згадували про Почаїв і Донецьку область, де дійсно такі прецеденти були".

Він додав, що негативні моменти були і в Києві, а також згадав про ситуацію в Києво-Печерській лаврі, яка вже на карантині і де продовжують фіксувати нові випадки інфікування (їх там понад 100 — ред.).

"На жаль, вони спілкувалися з великою кількістю містян до того, як Лавра була закрита", — наголосив міністр.

Немчінов також зазначив, що поки важко оцінювати, яким буде кінцеве рішення Кабміну щодо карантину. "Буде проведено комплексний аналіз ризиків, тільки після цього вже можна буде говорити про якийсь доконаний факт", — резюмував він.

Нагадаємо, на Великдень в українські церкви прийшли 130 тисяч віруючих. За даними Нацполіціі, богослужіння в майже 14 тис. Храмів України відбулися без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак прогнозує, що спалах кількості випадків інфікування COVID-19 в Україні після багатолюдних пасхальних служб може бути через п'ять-десять днів.

Читайте також: Правоохоронці встановлюють усіх, хто був у Святогірській лаврі на Великдень для проходження ними обсервації, - глава Донецької ОДА Кириленко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190543
 
   
 Топ коментарі
 
Владимир Александрович сказал, что лично контролировал все пасхальные мероприятия.

Если это происходило, то исключительном личном контроле ЗЕ,

соответственно, под его ответственность.
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Новинский и сам того и там-же

Из-за многолюдных пасхальных служб, которые прошли в Почаевской и Святогорской лаврах, карантин могут не смягчить, - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 9346
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Це,вже, зловживання владою й нав"язування колективної відповідальності за нікчемність й недієздатність влади. Стадо за баранів й ішаків невідповідає
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Стадо баранів за ішаків не відповідає..
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А ведь эти православные ублюдки заставили меня ненавидеть! И это не мой грех, а их!
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Снимите тот карантин! Пожалейте президента, не то по весу догонит северокорейского Кима!
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Я протестую против того, что попов московского парханата лечат за мой счет - сколько еще наша зебильная власть будет вытирать о нас ноги?! Через багатолюдні великодні служби, які відбулися в Почаївській і Святогірській лаврах, карантин можуть не пом'якшити, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 4995
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В цьому випадку я зазвичай кажу "чим більше самогубців, тим менше самогубців", але ці православнуті на всю голову ризикують не тільки собою. На відео і діти були. Які там маски, яка там відстань. Були облобизані всі батюшки і всі ікони.
Ну і потім же почнуться зустрічі з родичами "на гробках", і матимемо новий виток епідемії.
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Знову погрози кретинів від влади...А хто допустив масове відвідування церков, під час епідемії? Чому б не послабити карантин в тих областях, де можна і не ввести в тих, де масово відвідували церкви?
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Я ж говорю, карантин продлят на 4 года, а мне никто не верит. 😀
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Закрыть эти заведения нужно на очень долгосрочную санобработку( круглосуточную)
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