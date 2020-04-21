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 Політика України
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Все про:Зеленський (5122) Ткаченко Максим (11)

 Зеленський продемонстрував, що з РФ можна спілкуватися і домовлятися без здачі національних інтересів, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко

Президент Володимир Зеленський за рік від дня свого обрання продемонстрував, що досягнення миру на Донбасі для нього є ключовим завданням, а з представниками Російської Федерації можна проводити переговори та домовлятися без здачі національних інтересів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко.

"Найголовніша тема для нас - це мир. І президент Зеленський цьому приділяє дуже багато зусиль. Тому є і реальні результати: розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, обмін полоненими - процес триває системно, це не "кампанійщина" і не піар, це реальна робота зі звільнення та повернення наших людей додому. І я знаю, що ця робота продовжуватиметься найближчим часом", - заявив Ткаченко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Заступник голови фракції "Слуга народу" бачить також зміну при Зеленському переговорної позиції України стосовно РФ із закінчення війни на Донбасі.

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"Володимир Зеленський продемонстрував, що з Росією можна спілкуватися та домовлятися без здачі національних інтересів і проявив себе у цих переговорах як сильний, послідовний і далекоглядний політик. Саме так його сприймають і партнери із "нормандського формату", тому що, саме зусиллями Зеленського вдалося реанімувати цей переговорний майданчик, який практично впав у кому в 2016 році", - говорить депутат.

Ткаченко також згадав будівництво при чинному президентові тимчасового моста через Сіверський Донець на КПВВ "Станиця Луганська", чим було спрощено процес переходу громадян через лінію розмежування.

Читайте: "Слуга народу" Яременко про перший рік Зеленського: У зовнішній політиці стало менше істерики і порожніх обіцянок. Залишається незмінним проєвропейський курс

"Та й взагалі вперше в історії України у нас з'явився президент, який не ділить країну на свій електорат і на чужий. Він не розколює народ, не нацьковує один регіон на інший, він змінив державну риторику стосовно громадян. Він зшиває Україну, він звертається до всіх виборців, і тих, хто голосував "за" і тих, хто голосував "проти". І тому він є на сьогодні політиком, якому найбільше довіряє населення України", - стверджує заступник голови фракції.

Депутат покладає великі сподівання на продовження переговорів зі встановленню миру на Донбасі та реінтеграції окупованих територій після закінчення пандемії коронавірусу.

"Я впевнений, що, незважаючи на пандемію, яка дуже сильно змінила наше життя і наші плани, робота президента та всієї нашої команди із досягнення миру на Донбасі триває і найближчим часом будуть нові сильні кроки і нові реальні результати. Будуть нові домовленості у "нормандському форматі", серйозні зрушення в Мінську. Як і обіцяв Володимир Зеленський, ми в найближчому майбутньому повернемо і людей, і території", - вважає Ткаченко.

Дивіться також: 11 помилок Зеленського: що обіцяв і не виконав президент. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190542
 
   
 Топ коментарі
 
зеботи вилізли. В них є установка: побільше виправдальних постів в мережах. І не помічають, як на цьому паляться.
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Тобто, загиблі воїни це і є той «договорняк»?! Що верзе цей дебіл?!
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Такого откровенного сцанья в очи - на чёрное говорить белое и наоборот, не было ещё ни разу в истории Украины.
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одно ясно точно, зебилу работа будет всегда - с начало накосячит, потом полгода исправляет и полгода хвастуеться что исправил свою ошибку -так сам себе создаёт работту и сам себя потом нахваливает - просто Янелох, чего уж там
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Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.....(Ф.Раневская)
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Не лепи горбатого сепар ! Вова показал . что он ничего не показал ,он в прострации !
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Пусть сперва скажет какими он видит эти национальные интересы,возможно у него понятие под национальными интересами это присоединение к кацапии.
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Відвід наших військ з території України-не здача національних інтересів?
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"Та й взагалі вперше в історії України у нас з'явився президент, який не ділить країну на свій електорат і на чужий" - от це розкажи Звиробій, Федині, Чорновол та іншим ветеранам та волонтерам АТО Зеленський продемонстрував, що з РФ можна спілкуватися і домовлятися без здачі національних інтересів, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко - Цензор.НЕТ 6645
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тупой кацазебил подлизнул ещё более тупому своему зебилофюреру прямо в шоколадную дырочку
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а символом этой демоверсии общения и договорняков, стал его друг сивуха, в штанах с отливом, которым тот так и не научился пользоваться )
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Говорил мы всех украинцев вернем домой из-за границы. Вернул, но с коронавирусом
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Уринотерапия в офтальмологии, в режиме душа Шарко
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Почему зебилы скрывают что за поджогами леса стоит рашка?
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Коротко це звучить так: "Ми дебіли, але цього не визнаємо".
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Таких надо просто отлавливать и ****..ть. Или поступать как в Донецке в 2014м.
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На кого эта бредятина?!что несет этот подонок зеленый!?да вас выносить будем сразу после карантина!
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Ежу понятно, что пока у власти на расее кремляди, "договариваться" с ними можно только с позиции силы.
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Наверное, они договаривались с Россией об увеличении количества обстрелов со стороны РФ. При чем здесь интересы Украины непонятно..
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Решил просто фразу написать...
Нужно же как-то разбавить зраду на этой ветке Зеленський продемонстрував, що з РФ можна спілкуватися і домовлятися без здачі національних інтересів, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко - Цензор.НЕТ 6293
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Дефицит бюджета Украины отмечен на отметке 300 миллиардов.К концу года будет триллион.
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Ця зешобла тільи вміє пукнути в воду в тишині. Ще один такий тільки-що після підсумків Бутусова роковин янелоха оманського покинув студію на Прямому каналі.
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УССР имела территорию и право на само определение. А в действительности это никогда не соответствовало действительности. Можно договариваться с врагом воспринимается уже сдачей украинских интересов. Если стреляют и гибнут,то толку таким договоренностям. Это не заслуга,а жульнический приём для употребления своей значимости. Может и прекратят стрелять,но с этим президентом наверняка будем очень сильно экономически от хремляди. Ему,офису и моно стаду по определению любые *сильные шаги и реальные результаты* будут вести с ускорением в гнилую пасть рашки. Время подтвердит предположения,которые меня никогда не подводили.Противно слышать о положительных результатов президента. Даже не ощущаете отношения народа к вам.Лучше бы помолчали.
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Хорошо лизнул, к корыту подпустят.
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Ну какие же вы все там необразованные, просто ужас, где только вы взялись с нелохом на наши головы???
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Зеленський - це чергове розчарування для народу України. А, можливо, і чергові наші втрати. Холуї народу можуть брехати все що завгодно, але "Правда всегда одна. Так сказал фараон. Он был очень умен. И поэтому назывался Тутанхамон".
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Зепредставникам краще помовчати... Менше шкоди буде українцям і їм самим
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Сказати на чорне - біле, це так по -зеленські. Все навпаки - зайвий раз підтверджено, що домовлятись з рашкою про щось можна тільки на шкоду Україні.
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Сохраняйте спокойствие. Сегодня день коллективного помешательства Зе-команди.
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"Да что ты,черт побери,такое несешь?"...(с)
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Очередная порция отборной урины в жаждущие глаза зебилов! Пейте! Что бы ни капли не пролилось!
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Это третий дебил за сегодня высказался? Цензор мнение каждого дегенерата публиковать собирается?
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Зеленський продемонстрував, що з РФ можна спілкуватися і домовлятися без здачі національних інтересів, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7209
"Зеленский" - это единственная реальная победа, одержанная Москвой в ходе развязанной ею в 2014-ом году 4-ой мировой войны. Крым, Новороссия, Лугандония - это все были поражения. Им всегда нужна была вся Украина.

Процесс капитуляции Украины, действительно, происходит буквально на наших глазах в режиме реального времени. Мы все зрители уже нескольких сезонов этого сериала:

1. Захват телевидения и нейролингвистическое внушение украинскому обществу нарратива агрессора: государственный переворот, внутренний конфликт, кровавая партия войны, пять лет находившаяся у власти, победа на выборах светлой партии мира. Навязывание украинцам комплекса вины: надо просто перестать стрелять.
2. Легализация в украинском правовом и политическом поле российского военно-террористического плацдарма ОРДЛО. Без пяти минут сенатор некий террорист Родион откровенно диктует Украине свои требования: "Если вы не согласитесь на Консультативный Совет, то никогда не дождетесь от нас прекращения огня".
3. "Разведение сторон", плавно перерастающее под руководством нового министра обороны в уход ВСУ с линии соприкосновения сторон, открывающий раковой опухоли ОРДЛО, а с ней и братским вирусологам путь вглубь страны.
4. Захват прокурорской и судебной систем, тотальная зачистка (аресты) патриотических лидеров и активистов.

https://smetagary.livejournal.com/32668.html
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Доктор прописав йому аналізи здати, а він бісером нереститься.
А в очі дивився............що побачив - бісер.
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Где они таких дебилов, как данное чмо, набрали?
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сопли урода фсе как на подбор... они что - фсе братья или просто близнецы?

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Блазень сам дремучий совок и собирает вокруг себя таких же самых, а этого совка он взял вместо сивохо, давно пора Украине открыть лагеря под руководством "пс" или "свобода" и проводить занятия по истории Украины для лечения от совка, это длительный процесс, но он окупится, другого варианта пока не вижу.
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Бреше і не моргне... Чи не є здачою національних інтересів переслідування українських патріотів і потакання росіянам і сєпарам? Чи не є здачою національних інтересів відмазування росії, коли українських моряків захоплених в морі росіянами, було так повернуто, що росію не покарали за агресію проти українських кораблів в українських територіальних водах?
Ти ж таке брехливе як і не 42 річний НеЛох!
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Руководителю "Квартал-Центра" и не петь оду своему кормильцу... Как-то неприлично будет.
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зегнида продемонструвала,що,вона злочинець,покидьок,нікчема й лайно
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"Зеленский продемонстрировал", что любые договоренности с РФ, ведут к сдаче национальных интересов.
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А что он курит, или нюхает? Нет, не то что машка захерова...
И я хочу!!! Кляча "машка", нервно курит в сторонке! Думаю, тоже хочет попробовать. =)))
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Думаю, ***** с огромным удовольствием, догоаорится о линии разграничений на восточной границе Полтавской области и "в глазах его - МИР", зЕбил бл-я!
95-ый.., что поделаешь?
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Ця, так би мовити партія, що вийшла десь із підворіття у 95 кварталі провінційного міста, партія разового використання, через пів року після виборів, на яких їй виборці ( по суті, під авторитет її лідера) дали величезний аванс і пропустили у Парламент, вперше заявила, що її ідеологія є центристською. І це під час війни заявила правляча партія. З такою партією перемога у війні неможлива. За таку позицію під час війни партію потрібно заборонити. Це капітулянтська позиція. І нинішній президент є фундатором цієї, з дозволу сказати, партії.
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За год в зоне ССО погиб 101 воин и 519 было ранено..По
клоуну это мир с расеей. Зачем свозит украинцев в Украину если не может обеспечить их работой. Клоун..пля...)
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брехня загубила петіну кар'єру,
зеленський висновків не зробив
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Кретини навіть не в змозі зрозуміти що вони коять.
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Пошёл вон этот урод.
Переговоры с оккупантом не могут длиться дольше автоматной очереди!
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Вже давно зрозуміло, що у зєлі дуже хворобливе самолюбство. Так тупо, примітивно і неперестанно не підлизували навіть овочу. Мєндєль, єрмак, черговий слуга урода... Оточення "найвеличнішого" таке ж нікчемне і огидне, як він сам.
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Чому "мендель" з великої літери! А-а, друга леді... =)
Жарт!
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Сегодня просто фееричный всплеск идиотизма! Похоже, что это племя дураков просто испытывает терпение граждан Украины - на сколько их хватит? Они серьёзно полагают, что в предстоящей заварухе их кто-то поддержит? Ага, только боюсь, что не поддержит, а подержит крепким рукопожатием за горло!
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