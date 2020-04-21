 Зеленський продемонстрував, що з РФ можна спілкуватися і домовлятися без здачі національних інтересів, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко.

"Найголовніша тема для нас - це мир. І президент Зеленський цьому приділяє дуже багато зусиль. Тому є і реальні результати: розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, обмін полоненими - процес триває системно, це не "кампанійщина" і не піар, це реальна робота зі звільнення та повернення наших людей додому. І я знаю, що ця робота продовжуватиметься найближчим часом", - заявив Ткаченко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Заступник голови фракції "Слуга народу" бачить також зміну при Зеленському переговорної позиції України стосовно РФ із закінчення війни на Донбасі.

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"Володимир Зеленський продемонстрував, що з Росією можна спілкуватися та домовлятися без здачі національних інтересів і проявив себе у цих переговорах як сильний, послідовний і далекоглядний політик. Саме так його сприймають і партнери із "нормандського формату", тому що, саме зусиллями Зеленського вдалося реанімувати цей переговорний майданчик, який практично впав у кому в 2016 році", - говорить депутат.

Ткаченко також згадав будівництво при чинному президентові тимчасового моста через Сіверський Донець на КПВВ "Станиця Луганська", чим було спрощено процес переходу громадян через лінію розмежування.

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"Та й взагалі вперше в історії України у нас з'явився президент, який не ділить країну на свій електорат і на чужий. Він не розколює народ, не нацьковує один регіон на інший, він змінив державну риторику стосовно громадян. Він зшиває Україну, він звертається до всіх виборців, і тих, хто голосував "за" і тих, хто голосував "проти". І тому він є на сьогодні політиком, якому найбільше довіряє населення України", - стверджує заступник голови фракції.

Депутат покладає великі сподівання на продовження переговорів зі встановленню миру на Донбасі та реінтеграції окупованих територій після закінчення пандемії коронавірусу.

"Я впевнений, що, незважаючи на пандемію, яка дуже сильно змінила наше життя і наші плани, робота президента та всієї нашої команди із досягнення миру на Донбасі триває і найближчим часом будуть нові сильні кроки і нові реальні результати. Будуть нові домовленості у "нормандському форматі", серйозні зрушення в Мінську. Як і обіцяв Володимир Зеленський, ми в найближчому майбутньому повернемо і людей, і території", - вважає Ткаченко.

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