 Зеленський продемонстрував, що з РФ можна спілкуватися і домовлятися без здачі національних інтересів, - заступник голови фракції "Слуга народу" Ткаченко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко.
"Найголовніша тема для нас - це мир. І президент Зеленський цьому приділяє дуже багато зусиль. Тому є і реальні результати: розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, обмін полоненими - процес триває системно, це не "кампанійщина" і не піар, це реальна робота зі звільнення та повернення наших людей додому. І я знаю, що ця робота продовжуватиметься найближчим часом", - заявив Ткаченко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.
Заступник голови фракції "Слуга народу" бачить також зміну при Зеленському переговорної позиції України стосовно РФ із закінчення війни на Донбасі.
"Володимир Зеленський продемонстрував, що з Росією можна спілкуватися та домовлятися без здачі національних інтересів і проявив себе у цих переговорах як сильний, послідовний і далекоглядний політик. Саме так його сприймають і партнери із "нормандського формату", тому що, саме зусиллями Зеленського вдалося реанімувати цей переговорний майданчик, який практично впав у кому в 2016 році", - говорить депутат.
Ткаченко також згадав будівництво при чинному президентові тимчасового моста через Сіверський Донець на КПВВ "Станиця Луганська", чим було спрощено процес переходу громадян через лінію розмежування.
"Та й взагалі вперше в історії України у нас з'явився президент, який не ділить країну на свій електорат і на чужий. Він не розколює народ, не нацьковує один регіон на інший, він змінив державну риторику стосовно громадян. Він зшиває Україну, він звертається до всіх виборців, і тих, хто голосував "за" і тих, хто голосував "проти". І тому він є на сьогодні політиком, якому найбільше довіряє населення України", - стверджує заступник голови фракції.
Депутат покладає великі сподівання на продовження переговорів зі встановленню миру на Донбасі та реінтеграції окупованих територій після закінчення пандемії коронавірусу.
"Я впевнений, що, незважаючи на пандемію, яка дуже сильно змінила наше життя і наші плани, робота президента та всієї нашої команди із досягнення миру на Донбасі триває і найближчим часом будуть нові сильні кроки і нові реальні результати. Будуть нові домовленості у "нормандському форматі", серйозні зрушення в Мінську. Як і обіцяв Володимир Зеленський, ми в найближчому майбутньому повернемо і людей, і території", - вважає Ткаченко.
Нужно же как-то разбавить зраду на этой ветке
"Зеленский" - это единственная реальная победа, одержанная Москвой в ходе развязанной ею в 2014-ом году 4-ой мировой войны. Крым, Новороссия, Лугандония - это все были поражения. Им всегда нужна была вся Украина.
Процесс капитуляции Украины, действительно, происходит буквально на наших глазах в режиме реального времени. Мы все зрители уже нескольких сезонов этого сериала:
1. Захват телевидения и нейролингвистическое внушение украинскому обществу нарратива агрессора: государственный переворот, внутренний конфликт, кровавая партия войны, пять лет находившаяся у власти, победа на выборах светлой партии мира. Навязывание украинцам комплекса вины: надо просто перестать стрелять.
2. Легализация в украинском правовом и политическом поле российского военно-террористического плацдарма ОРДЛО. Без пяти минут сенатор некий террорист Родион откровенно диктует Украине свои требования: "Если вы не согласитесь на Консультативный Совет, то никогда не дождетесь от нас прекращения огня".
3. "Разведение сторон", плавно перерастающее под руководством нового министра обороны в уход ВСУ с линии соприкосновения сторон, открывающий раковой опухоли ОРДЛО, а с ней и братским вирусологам путь вглубь страны.
4. Захват прокурорской и судебной систем, тотальная зачистка (аресты) патриотических лидеров и активистов.
https://smetagary.livejournal.com/32668.html
А в очі дивився............що побачив - бісер.
Ти ж таке брехливе як і не 42 річний НеЛох!
И я хочу!!! Кляча "машка", нервно курит в сторонке! Думаю, тоже хочет попробовать. =)))
95-ый.., что поделаешь?
клоуну это мир с расеей. Зачем свозит украинцев в Украину если не может обеспечить их работой. Клоун..пля...)
зеленський висновків не зробив
Переговоры с оккупантом не могут длиться дольше автоматной очереди!
Жарт!