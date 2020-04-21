 Почесний консул України в Ізраїлі Керцнер передав до Києва шість апаратів ШВЛ, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство закордонних справ.
У повідомленні зазначається: "6 апаратів ШВЛ для порятунку пацієнтів з Covid-19 придбав для українських медустанов почесний консул України в Державі Ізраїль Керцнер Офер.
За сприяння МЗС України та посольства України в Ізраїлі апарати ШВЛ вже прямують у лікарні.
МЗС України дякує почесному консулу України в Ізраїлі за таку потрібну для нашої країни гуманітарну допомогу.
А Зебил хоть копейку оторвал от себя?
К слову, Новинский и Ахметов тоже "помогают" и поболее. Одни помощники вокруг собрались.
Наоборот, обеспечение медоборудованием и лекарствами получено МОССАД. Там очень серьезно относятся к обеспечению своих граждан всем необходимым