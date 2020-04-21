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 Суспільство, Здоров'я
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 Почесний консул України в Ізраїлі Керцнер передав до Києва шість апаратів ШВЛ, - МЗС

Шість апаратів штучної вентиляції легенів придбав для українських медустанов почесний консул України в Ізраїлі Керцнер Офер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство закордонних справ.

У повідомленні зазначається: "6 апаратів ШВЛ для порятунку пацієнтів з Covid-19 придбав для українських медустанов почесний консул України в Державі Ізраїль Керцнер Офер.

За сприяння МЗС України та посольства України в Ізраїлі апарати ШВЛ вже прямують у лікарні.

МЗС України дякує почесному консулу України в Ізраїлі за таку потрібну для нашої країни гуманітарну допомогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190541
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо большое добрым людям!
А Зебил хоть копейку оторвал от себя?
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Почему нет, если человек имеет деньги и не жадный?
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Незнакомая аппаратура, лучше бы не по больницам, а разместили в одной.
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Почему нет, если человек имеет деньги и не жадный?
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Спасибо большое добрым людям!
А Зебил хоть копейку оторвал от себя?
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А почему Порошенко пожертовал уже 90 млн грн на борьбу с коронавирусом в то время как зеленое ху*ло 0 ?

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Да, и что-то благодарности от Зебила и его ОПГ я не слышала!
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Потому что Петр Алексеевич намерен ещё раз баллотироваться на второй срок, а Зеленский нет.

К слову, Новинский и Ахметов тоже "помогают" и поболее. Одни помощники вокруг собрались.
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Петр Алексеевич намерен ещё раз баллотироваться на второй срок, а Зеленский нет./ Замглавы ОПУ считает, что украинцы захотят переизбрать Зеленского на следующих выборах 07 марта 2020 /Пианист что такое ОПУ без буквы Ж и что за хрен его замглавы не ведает, вестимо.
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Не пожертвовал, а інвєстірував. Жертвувати - це кимось, а інвєстірувать что-то. Більше не плутай.
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Керцнер передал в Киев шесть аппаратов ИВЛ.-Молодец.А другой гражданин Израиля-засранец:На призыв Зеленского помочь в борьбе с коронавирусом Коломойский ответил отказом. Коломойский оценил свои активы в (всего лишь) $8 миллиардов 05.07.19
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Незнакомая аппаратура, лучше бы не по больницам, а разместили в одной.
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И тут шыкаладным - зрада зрадная. Пецю не позвали ленточку перерезать.
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Тут нет ошибки? В Израиле эти аппараты сейчас не продаются просто так.
Наоборот, обеспечение медоборудованием и лекарствами получено МОССАД. Там очень серьезно относятся к обеспечению своих граждан всем необходимым
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Не вижу противоречия. Господин почётный консул может на минуточку заскочить в Моссад и взять разрешение. Тем более что это вообще может быть у него на работе
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