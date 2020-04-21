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 Підрозділ ППО 36-ї бригади морської піхоти провів навчання з бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

На загальновійськовому полігоні ЗСУ особовий склад підрозділу протиповітряної оборони 36 окремої бригади морської піхоти провів тактико-спеціальне навчання з бойовою стрільбою. У навчаннях також взяли участь екіпажі Мі-8 армійської авіації Сухопутних військ ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

Підрозділ ППО 36-ї бригади морської піхоти провів навчання з бойовою стрільбою 01

Метою навчань було підвищення рівня організації ведення бою в різних умовах, управління підрозділами в бою і їхнього всебічного забезпечення. Під час тактико-спеціальних навчань підрозділи ППО морської піхоти відпрацювали завдання виявлення, супроводу і знищення повітряних цілей, а також здійснення маневру в нові позиційні райони і ведення вогню по повітряних мішенях із засідки.

Підрозділ ППО 36-ї бригади морської піхоти провів навчання з бойовою стрільбою 02
Підрозділ ППО 36-ї бригади морської піхоти провів навчання з бойовою стрільбою 03

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Підрозділ ППО 36-ї бригади морської піхоти провів навчання з бойовою стрільбою 04
Підрозділ ППО 36-ї бригади морської піхоти провів навчання з бойовою стрільбою 05

Впродовж місяця в умовах швидкої зміни обстановки морські піхотинці відпрацювали ведення різних видів бою у складі відділень, взводів, батарей і дивізіону. Командири отримали практику в управлінні підпорядкованими підрозділами, вдосконалили питання прийняття рішень, постановки завдань підлеглому особовому складу, організації взаємодії, морально-психологічного та бойового забезпечення.

Підрозділ ППО 36-ї бригади морської піхоти провів навчання з бойовою стрільбою 06

Підрозділ ППО 36-ї бригади морської піхоти провів навчання з бойовою стрільбою 07

Підрозділ ППО 36-ї бригади морської піхоти провів навчання з бойовою стрільбою 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190540
 
   
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тренуйтесь краще на сепарах...-там на "нульовці"
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нормальні то хлопці,
і на нульовці теж працюють
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Стрела игла и шилка, єтим металлоломом только попуасов пугать ((
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А мы с папуасами и воюем. Не заметил? Думаешь у твоей сНегерии F-35 есть?
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