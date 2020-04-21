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Все про:митниця (708) Нефьодов (176) Макаренко Анатолій (22) Державна митна служба (33)

 Куплена Держмитницею за 1,5 млн грн бухгалтерська програма Master працює погано, левова частка розрахунків робиться в ручному режимі, - Макаренко

За чотири місяці використання бухгалтерської програми Master, на яку було витрачено понад півтора мільйона гривень, у митних органах левова частка перерахунків і коригувань здійснюється в ручному режимі. Бухгалтери звільняються, заробляють нервові розлади, пов'язані з неспроможністю програми бухобліку.

Про це заявив у Facebook ексглава Державної митної служби України та колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зацитував думку Марії Околити, "яка створювала одну з колись найкращих бухгалтерських служб країни": "Просто Крик душі!!!! Прошу почути головних бухгалтерів митних органів про стан запровадження програмного продукту Master. Це не програма, а дерев’яний посох, який не дає можливості вести аналітичний та синтетичний облік господарських операцій, проводити розрахунки та формувати звітність.

Чому нас не запитують з допомогою якого інструменту формувати звітність за 1 квартал 2020 року? Чотири місяці поспіль в ручному режимі формуємо оборотно-сальдові відомості, за безвиході, використовуємо програму Фінанси, яка застосовувалась колись в ДМСУ до 2013 року і яка з того часу не поліпшувалась і не обслуговувалась, але при цьому порівняно з Master, залишається кращою!!!

За чотири місяці "фахового" налаштування програмного продукту Master в митних органах левова частина перерахунків і коригувань проводиться в ручному режимі, матеріальна допомога, допомога з тимчасової втрати працездатності нараховується в програмі не вірно, нелогічні помилки при нарахуванні надбавки за попередній період за рахунок не існуючих в програмі норм робочого часу і тому подібне. Програма не формує дані для нарахування премії, оперативної звітності. Нас поглинає така кількість помилок і невідповідностей, які не можемо вчасно виправити. Переплати і недоплати працівникам митниці викликають недовіру до бухгалтерів, які вже виснажені роботою вечорами й у вихідні дні.

Читайте також: Нині відбувається рейдерська атака на IT Держмитслужби: "prozorr-і" комерсанти і "хотілки" силовиків, - Макаренко. ДОКУМЕНТ

Час роботи з грудня 2019 показав недієздатність програми, що запроваджується. Не організовано її налаштування, не забезпеченого належний рівень навчання користувачів та супроводження фахівцями і розробниками програми.

Повний караул! Негайно потрібно робити висновки щодо виходу з ситуації. Людський ресурс не безмежний. Бухгалтери звільняються з роботи, відмовляються працювати в таких умовах, хворіють від нервових розладів, пов’язаних з незабезпеченістю програми БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Бухгалтери митної системи заслуговують на повагу, підтримку й допомогу!
В тому числі, і на допомогу та реагування Мінфіну!"

Макаренко звернувся до глави ДМСУ Максима Нефьодова, який "з відчайдушною наполегливістю" намагається "посадити" Митну службу на цей програмний продукт: "всі співробітники кадрових, адміністративних, бухгалтерських підрозділів, з якими мав можливість спілкуватися, в один голос говорять про його слабкості, недосконалість, нікчемність".

Куплена Держмитницею за 1,5 млн грн бухгалтерська програма Master працює погано, левова частка розрахунків робиться в ручному режимі, - Макаренко 01
Куплена Держмитницею за 1,5 млн грн бухгалтерська програма Master працює погано, левова частка розрахунків робиться в ручному режимі, - Макаренко 02

Читайте также: Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190531
 
 
 Топ коментарі
 
а зачем в бухучете делать постоянно корректировки? чо вы там на таможне корректируете?
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***
зі слів митника:
- здох комп'ютер - кличу адміна.... адмін приходить, здіймає руки до неба, бурмоче про себе невиразні слова, повертає мій стілець 10 разів навколо своєї осі, штовхає комп'ютер - той починає працювати... знов здіймає руки до неба, щось бурмоче... не дивиться на мене і йде...
зі слів сисадміна :
- приталапався до юзера - цей дурень-йолоп-осел... так вертівся на стільці, що у нього шнур живлення на ніжку намотався і вискочив з компа.... матюкаюся про себе... розплутую... запихаю комп ногою подалі під стіл... вмикаю... йду...
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интересно, что нигде в инете эта программа не обсуждается. такое чувство, что у них целая бригада сидит и комменты трет. положительных нет, а отрицательные уничтожают. Купленная Гостаможней за 1,5 млн грн бухгалтерская программа Master работает плохо, львиная доля перерасчетов делается в ручном режиме, - Макаренко - Цензор.НЕТ 6965
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Все айти программы обсуждаются на специальных формах специалистами, а не на стенках туалета где основным доводом является "ты зебил".
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Бегло попробовал поискать отзывы. На что натыкался на рекламные буклеты. Мне вот еще стало интересно в этой программе есть возможность бизнес логику дописывать аналогично как в 1С. Ну или нашей Дебет+. Если такой возможности нет, то думаю это мертворожденный продукт клубного использования.
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Ну, по SaaS-модели распространяют, "стандартные" функции предоставляют - ЗП все считают +/- одинаково. Якобы.

Я понимаю о чем Вы говорите - 1С породил гигантскую экосистему "споровождальщиков бухгалтерского ПО". Одних "украинских конфигураций" под этот самый 1С я лично видел 4 штуки разных, друг с другом вооще по БД никак не совместимых - тупо нельзя между ними базу сконвертировать так, что бы работала другая конфигурация, без N-месячной ковертации девелоперами. По некоторым оценкам, у нас в стране на 1С работало и работает до 50`000 "споровождальщиков", которые продавали в бухгалтерии 1 миллиона предприятий свои по-часовые услуги по пилению отчётиков, отчетцев и писанию доморощенных "учетных логик"...

Но правда в том, что для небольшого предприятия "своя бизнес логика" не особо-то и нужна, а для сложной бизнес-логики лучше заказать и получить специализированный продукт.

Иначе в результате получается, что все 4 "конфигурации 1С" зарплату на предприятии в 50000 человек считают "от суток" даже не 2хпроцессорном сервере, а софтинка, написанная даже не на языке низкого уровня (а, например, на pgsql) то же самое делает за 30 минут максимум (и это с просчётом 2-3 месяцев "назад" для учета "донесённых" больничных и коммандировок) на убогом серверке 10летней давности с 2-4 ядрами.
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Ну ЗиУП от 1С это конечно еще та конфа... НО!!! Можно полюбопытствовать это где у нас предприятия такие по 50 000 челов работают? И даже в этом случае кто мешает настроить разделение учета. Думаю, что у Вас эти самые 50 000 челов на предприятии среднепотолочные. Такие предприятия чаще всего холдинги со своим учетом внутренним каждый в своей программе. Даже представить такое предприятие не могу если честно. Для средних и даже небольших предприятий зачастую нужна своя бизнес логика. И даже не в бухучете как правило, а в управленческом. А топ менеджмент не сильно расположен углубляться в перепитии разного рода настроек. Что касаемо организовать обмен между разными базами так есть для этого в 1С конфигурация конвертация данных и планы обмена. И я не думаю, что между четырьмя разнородными базами в какой либо другой среде вы быстро настроите обмен. Причем обмен сам по себе это не столько технический вопрос сколько сама парадигма что с кем и как обменивать и в какую сторону. Чаще на этот вопрос трудно ответить. Ну и напоследок. Плоха ли 1С или хороша можно как угодно полемизировать. НО! В настоящее время 1С используется практически на каждом мало мальски серьезном предприятии. И даже разного рода запреты и рекомендации от нашего правительства этого не изменили. И это не потому, что такие вредные бухгалтера и разработчики. А потому, что разного рода типа крутые фирмы, пишущие крутой свой эксклюзивный софт потом почему-то куда-то испаряются и оставляют пользователей один на один со своими проблемами. Я уже молчу за совокупную стоимость владения всем сим крутым хозяйством, которое зачастую то в полном функционале без надобности.
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может потому что никто не работает в ней? Потому что комерческие предприятия ведут учет в том, в чем хочется - даже в 1С, а гос.сектор загнать в поделку - довольно сложно.
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Это потому что 1С от агрессора запретили.
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Віруючі соеві бухгатера волають про повернення свинокацапськкоі 1С... А мудрий нарід мукае - нам потрібен Мир!

Такі схожі ці патріоти Украіни, як близнюки!
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Нажаль в нас навіть на обрії немає чогось більш менш подібного до 1С. За майже 30 років незалежності так і не спромоглися створити.
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чтобы писать такие недолугі відгуки, надо хоть немного разбираться в теме, но зе-фанатам "хуже не будет" Купленная Гостаможней за 1,5 млн грн бухгалтерская программа Master работает плохо, львиная доля перерасчетов делается в ручном режиме, - Макаренко - Цензор.НЕТ 1635
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Ну справедливости ради нужно отметить что вся свистопляска с учетным софтом началась еще при Порошенко с его запретом 1С. До приблизительно 2005 года был различный зверинец учетного софта. Однако после этого можно сказать что для бухучета 1С стала стандартом де-факто на постсоветском пространстве. Это целая экосистема с курсами, обработками, отчетами, обучением и т.д. Сейчас любого бухгалтера спроси на чем он работает - 99,99% ответят что в 1С. Да открой любой рекрутинговый сайт по набору персонала и прочитай требования к вакансии бухгалтера. Те же 99,99% требование знание 1С. Это такой же стандарт как знание офисного пакета от мелкомягких для любого пользователя ПК.
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Бухгалтерская программа Master для нашей бухгалтерии, как спортивный автомобиль для сельской дороги
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На сколько посмотрел - она модульная. И что значит спортивный автомобиль для сельской дороги?
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предположу, что "такая классная и красивая на вид, но ежели завести и попытаться проехаться, то утопнет в первой же мелкой луже". Т.е. для реального учета в реальных условиях - не предназначенная.
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Ну тут много зависит от подхода разработчиков и их готовности вносить изменения в соответствии с реалиями. Плюс немаловажно сколько все сие хозяйство стоит и как масштабируется. Просто зачастую команды с ограниченными ресурсами просто не в состоянии поддерживать большое число заказчиков. А подходы к учету далеко не всегда и везде вписываются в стандартные схемы. Думаю именно потому к примеру 1С взяла за парадигму частично открытую архитектуру своего ПО (в части бизнес логики) и организовала экосистему франчайзи и сторонних разработчиков с их поддержкой и обучением. Собственно IBM в части компьютеров в свое время сделал подобный прорыв в персоналках благодаря их открытой архитектуре.
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ой, знакомая картина - программу купили, а внедрение, а сопровождение, а обучение..., и знакомый вопль всех бухгалтеров всех времен - а вот в старой программе...
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так как сам внедрял (и не раз) "на замену старому", то с уверенностью скажу - на 60-90% в том, что всё "так плохо" сами же бухгалтера и виноваты. Ибо когда нужно реально работать и "внедрять, тестировать и дорабатывать", на что на любом большом предприятии даются месяцы сборной солянке "управленцев, директоров, бухгалтеров и разработчиков", все представители заказчика (и особенно бухгалтера) - тупо нихрена эти месяцы "на тестирование и обкатку" не делают - у них всегда находятся более важные задачи, чем потратить 2 часа в неделю на рассказ "что нужно и как должно рабоать". И за сутки до граничного срока внедрения и окончательного перехода появляется 50-страничный том "недоделок" у новой программы (который все 6 месяцев "опытной эксплуатации" тщательно скрывался и от разработчика новой программы, и от собственного руководства). Ну, дальше, думаю, Вы сами знаете, что происходит.

А если не знаете - посмотрите на гостаможню, в которой "Мастер-бухгалтерия" якобы внедрялась с 2017 года и все бухгалтера и управленцы среднего звена тупо поплёвывали на эту задачу, продолжая работать в старом 1С.
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класика жанра, как купить что либо за дорого и развести на деньги бюджет:

1. покупается только программа - самую дешевую (т.к. не включает в себя сопровождение и обучение персонала),
2. потом начинаются вопли пользователей и стопор ведомства, резко ищутся деньги на обучение персонала.
3. а потом через некоторое время програму надо будет допиливать и будут еще искать деньги на сопровождение.
в итоге бюджет переплачивает в 2 или 3 раза, и теряется время, чем если сразу купить что-то подороже со всем включено.
сейчас, таможенники в точке 2 - начался вой: программа работает плохо сотрудники не умеют пользоваться, что равнозначно - дайте еще денег.
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Всю кацапскую срань включая компьютерные программы нужно выпиливать из Украины.
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Сейчас на тебя набегут фанаты 1С и начнут разбирать на органы. Не трожь 1С, это святое. За 1С не стыдно и Родину продать, и мать родную пристрелить, если так надо для блага 1С.
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