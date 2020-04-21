 Куплена Держмитницею за 1,5 млн грн бухгалтерська програма Master працює погано, левова частка розрахунків робиться в ручному режимі, - Макаренко

Про це заявив у Facebook ексглава Державної митної служби України та колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зацитував думку Марії Околити, "яка створювала одну з колись найкращих бухгалтерських служб країни": "Просто Крик душі!!!! Прошу почути головних бухгалтерів митних органів про стан запровадження програмного продукту Master. Це не програма, а дерев’яний посох, який не дає можливості вести аналітичний та синтетичний облік господарських операцій, проводити розрахунки та формувати звітність.
Чому нас не запитують з допомогою якого інструменту формувати звітність за 1 квартал 2020 року? Чотири місяці поспіль в ручному режимі формуємо оборотно-сальдові відомості, за безвиході, використовуємо програму Фінанси, яка застосовувалась колись в ДМСУ до 2013 року і яка з того часу не поліпшувалась і не обслуговувалась, але при цьому порівняно з Master, залишається кращою!!!
За чотири місяці "фахового" налаштування програмного продукту Master в митних органах левова частина перерахунків і коригувань проводиться в ручному режимі, матеріальна допомога, допомога з тимчасової втрати працездатності нараховується в програмі не вірно, нелогічні помилки при нарахуванні надбавки за попередній період за рахунок не існуючих в програмі норм робочого часу і тому подібне. Програма не формує дані для нарахування премії, оперативної звітності. Нас поглинає така кількість помилок і невідповідностей, які не можемо вчасно виправити. Переплати і недоплати працівникам митниці викликають недовіру до бухгалтерів, які вже виснажені роботою вечорами й у вихідні дні.
Час роботи з грудня 2019 показав недієздатність програми, що запроваджується. Не організовано її налаштування, не забезпеченого належний рівень навчання користувачів та супроводження фахівцями і розробниками програми.
Повний караул! Негайно потрібно робити висновки щодо виходу з ситуації. Людський ресурс не безмежний. Бухгалтери звільняються з роботи, відмовляються працювати в таких умовах, хворіють від нервових розладів, пов’язаних з незабезпеченістю програми БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Бухгалтери митної системи заслуговують на повагу, підтримку й допомогу!
В тому числі, і на допомогу та реагування Мінфіну!"
Макаренко звернувся до глави ДМСУ Максима Нефьодова, який "з відчайдушною наполегливістю" намагається "посадити" Митну службу на цей програмний продукт: "всі співробітники кадрових, адміністративних, бухгалтерських підрозділів, з якими мав можливість спілкуватися, в один голос говорять про його слабкості, недосконалість, нікчемність".
Я понимаю о чем Вы говорите - 1С породил гигантскую экосистему "споровождальщиков бухгалтерского ПО". Одних "украинских конфигураций" под этот самый 1С я лично видел 4 штуки разных, друг с другом вооще по БД никак не совместимых - тупо нельзя между ними базу сконвертировать так, что бы работала другая конфигурация, без N-месячной ковертации девелоперами. По некоторым оценкам, у нас в стране на 1С работало и работает до 50`000 "споровождальщиков", которые продавали в бухгалтерии 1 миллиона предприятий свои по-часовые услуги по пилению отчётиков, отчетцев и писанию доморощенных "учетных логик"...
Но правда в том, что для небольшого предприятия "своя бизнес логика" не особо-то и нужна, а для сложной бизнес-логики лучше заказать и получить специализированный продукт.
Иначе в результате получается, что все 4 "конфигурации 1С" зарплату на предприятии в 50000 человек считают "от суток" даже не 2хпроцессорном сервере, а софтинка, написанная даже не на языке низкого уровня (а, например, на pgsql) то же самое делает за 30 минут максимум (и это с просчётом 2-3 месяцев "назад" для учета "донесённых" больничных и коммандировок) на убогом серверке 10летней давности с 2-4 ядрами.
Такі схожі ці патріоти Украіни, як близнюки!
А если не знаете - посмотрите на гостаможню, в которой "Мастер-бухгалтерия" якобы внедрялась с 2017 года и все бухгалтера и управленцы среднего звена тупо поплёвывали на эту задачу, продолжая работать в старом 1С.
1. покупается только программа - самую дешевую (т.к. не включает в себя сопровождение и обучение персонала),
2. потом начинаются вопли пользователей и стопор ведомства, резко ищутся деньги на обучение персонала.
3. а потом через некоторое время програму надо будет допиливать и будут еще искать деньги на сопровождение.
в итоге бюджет переплачивает в 2 или 3 раза, и теряется время, чем если сразу купить что-то подороже со всем включено.
сейчас, таможенники в точке 2 - начался вой: программа работает плохо сотрудники не умеют пользоваться, что равнозначно - дайте еще денег.