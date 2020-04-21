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Все про:ветерани (474) Азов (191) полонені (822) Жорін Максим (3)

 Командири полку "Азов" розкритикували формулу обміну полоненими "всіх на всіх"

Всі наші люди мають повернутися додому. Але розділяти комбатантів і некомбатантів необхідно. Інакше ми своїх військових не повернемо ніколи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці екскомандир полку "Азов", керівник Центрального штабу Національного корпусу Максим Жорін.

Він передав свою розмову з чинним командиром "Азова" Денисом Прокопенком (друг "Редис"). Прокопенко розкритикував формулу "всіх на всіх", запропонувавши зробити градацію, і розділяти військових і цивільних.

За словами Прокопенка, Україна цього разу віддала бойовика, якого бійці полку взяли в полон 29 серпня 2019 року під час нальоту на ворожі позиції.

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"Якби ми знали, що цього бойовика обміняють на цивільних, які не брали участі в бойових діях - ми б не залишили його живим, як і інших", - розповів командир. Щоб потім передати бойовика на обмін, азовці надали йому медичну допомогу в червоній зоні, а потім несли більше кілометра, ризикуючи власними життями.

Як зазначив Максим Жорін, з 20 осіб, які повернулися в останньому обміні на підконтрольну Україні територію, виявилося лише двоє військових. "А цивільних на окупованих територіях можуть заарештовувати нескінченно, щоб шантажувати Україну", - додав Жорін.

Командири полку Азов розкритикували формулу обміну полоненими всіх на всіх 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190530
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Богу, что есть такие как Азов!
Здоровья и удачи вам, ребята!!!
Говнокомандующий вам в подметки не годится!!!
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Да можно бы и всех на всех, но ведь в результате среди двадцати человек (к примеру) приедет 1-2 пленных, а остальные - непонятно кто.
Это не обмен, это сдача интересов страны и плевок в лицо тем, кто находится в плену у кацапов и их родным!
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Анонсований "обмін" в форматі "всіх на всіх" завершився повним провалом.
Нам повернули 20 осіб, серед яких тільки 2 військових.
Віддали 14 свінорил.
Можна було би порадіти і тому, бо наші люди повернулися.
Але попередній "обмін" в форматі "всіх на всіх", коли нам повернули ватних бабок, сепарського мера і бариг-таксистів взамін на беркутівців, терористів і Терезу, яка катувала наших полонених (після обміну поїхала катувати знову) якось не дає відчуття перемоги.
Гнітючим є відчуття того, що заради піару в новинах і телевізійної картинки таваріщ готовий брати абишо. Заявляєш про "всіх на всіх", а потім випрошуєш "дайте хоч когось" (на цей раз навіть не повідомляють хто ті 18 цивільних осіб).
А особливо гнітючим є відчуття того, що українській стороні вже просто нічого запропонувати.
Маючи величезний обмінний фонд і інструменти тиску, ми все це злили на попередньому "обміні" взамін за ватних бабок і таксистів, тим самим прирікши наших військових на вічні катування Терезою.

Mason Lemberg
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"Если бы мы знали, что этого боевика обменяют на гражданских, которые не принимали участия в боевых действиях - мы бы не стали оставлять его в живых, как и остальных", - рассказал командир.


Публично ходит по тонкой грани между боевой операцией и военным преступлением, а потом обижается почему на западе такое негативное отношение к Азову.
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Ой дебііііл. Що таке військовий злочин? Взяти в полон бойовика?
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Про цього коментатора давно це відомо! Тільки от звідки він?
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Но раша "сми" это заявление подадут так: азовцы расстреляли сдавшихся в плен оплаченцев.
Так что командир явно взболтнул лишнего. Зачем это надо, когда и так преследуют солдат - х.з.
Чет аж не верится шо можно вот так по своей воле над собой "дамоклов меч" занести, да еще и ребят подставить..
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азовские терпилы !

Нехрен было на Пороха прыгать, теперь хлебайте ..овно от нового ..овнокомандуещего ! Командири полку "Азов" розкритикували формулу обміну полоненими "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 4025
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"Розмова з кацапом повинна тривати не довше автоматної черги" (С)
Запам'ятай, упорота тролятина, що усі конвенції щодо військових полонених ДОЗВОЛЯЮТЬ убити на місці людину зі зброєю в руках, яка не може підтвердити на місці своє громадянство та приналежність до того чи іншого ОФІЦІЙНОГО військового з'єднання.
А Конституція України прямим текстом наказує не лише військовцям, але й кожному громадянину знищити подібну особу без зайвих юридичних процедур.
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Сєпари не мають статусу військовополонених! Як і будь-які терористи. Нагадати про Гуантанамо?
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сепара катали на своём горбу во славу бубочки...это край.
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азовские отстойники и терпилы ! Командири полку "Азов" розкритикували формулу обміну полоненими "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 2553
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Да можно бы и всех на всех, но ведь в результате среди двадцати человек (к примеру) приедет 1-2 пленных, а остальные - непонятно кто.
Это не обмен, это сдача интересов страны и плевок в лицо тем, кто находится в плену у кацапов и их родным!
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Та Зебилу хоть кол на голове теши!!!
Оно сделает так, как приказало х.уйло!
Он слова не понимает! Ему надо в.***** по мозгам пару раз.
Чтоб забыло как его зовут!
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Четвертый обмен "всех на всех"
так видосики можно снимать как "Санта Барбару"
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Слава Богу, что есть такие как Азов!
Здоровья и удачи вам, ребята!!!
Говнокомандующий вам в подметки не годится!!!
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Годится, годится... в подметки годится, чего на бубочку наговаривать... как раз в подметки...
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На стопах та пальцях ніг людини багато важливих нервових закінчень, тому поганий бубочка не годиться! Краще просто поліуретан!
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короче, кроме как в п.. затычка бубачка никуда не подходит
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таки да, но после употребления по прямому назначению....
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Зуйові будуть підошви... Тож на матеріал для мілітарного взуття гівнокомандувач теж, як казала моя покійна бабуся, "не свистить".
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Короче говоря, зелепупсик похерил правило борьбы с террористами, не торговаться с ними и не платить выкуп... ну он же дурак... он же ослик. Перед его еврейской мордашкой можно подвесить морковку и указывать, куда и как... нашли себе правителя... зебилы
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Пока недокомплект в таксопарке нас все устраивает.
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Вже давно комплект, бо без роботи сидять!
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а что там на фронте проституции?
укомплектованы ли бригады или нужно доменивать ? Командиры полка "Азов" раскритиковали формулу обмена пленными "всех на всех" - Цензор.НЕТ 633
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Теж достатньо таких, бо усі бояться короновірусу!
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ну тоді зробимо їм тести плр, підлічимо дамо житло і можуть з гідністю вирушати за поребрік.
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КОГО ОТДАЛИ. (16.04.2020)
Список людей, которых Украина отдала в рамках сегодняшнего обмена.
1. Астахов Владислав. Боевик подконтрольной РФ ДНР. Вступил в ряды террористов в 2014 году в возрасте 17 лет. Нес "службу" в районе Новодружеска Луганской области.
2. Васин Олег. Боевик подконтрольной РФ ДНР с позывным "Комбат". По версии следствия, в апреле 2014 года участвовал в блокировании колонны Госпогранслужбы и МВД Украины, а также в разоружении военных СБУ и МВД, и содействовал их дальнейшему задержанию террористами. В сентябре 2019 года был приговорен к пяти годам тюрьмы.
3. Гогичаев Эльбрус. Гражданин РФ. Осенью 2017 года был задержан по подозрению в попытке смертельно отравить протестующих возле здания Верховной Рады. Кроме него был задержан Мурат Джимиев, который был выдан России в рамках обмена в сентябре 2019 года.
4. Колос Виктор. В июне 2019 года был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке теракта в Запорожье. По версии следствия, теракт готовился по поручению подконтрольных РФ террористов ДНР. В качестве вознаграждения Колосу пообещали бесплатное лечение.
5. Лазаренко Алексей. Работал слесарем на Запорожском авиаремонтном заводе Мигремонт. В 2014 году во время пребывания в аннексированном Россией Крыму был завербован российской разведкой. Лазаренко согласился собирать и передевать россиянам сведения военного характера по ремонтным работам самолетов штурмовой авиации Вооруженных сил Украины. В августе 2019 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.
6. Ларкин Александр. Был задержан сотрудниками СБУ в марте 2018 года по подозрению в перевозе на подконтрольную Украину территорию элементов самодельного взрывного устройства. По версии следствия, сделал он это по просьбе террористов ДНР за 1 000 российских рублей.
7. Погромский Станислав. По версии следствия, с июля 2014 года участвовал в деятельности террористов ДНР. В конце января 2020 года был задержан украинскими военными в ходе боя в районе Красногоровки Донецкой области.
8. Скрипник Сергей. Боевик подконтрольной России ДНР. В 2014-2016 принимал активное участие в деятельности террористов под позывным "Жук". В 2014 году охранял мерию Ясиноватой, а в 2015-2016 годах патрулировал этот город и задерживал жителей, нарушающих комендантский час. В окятбре 2018 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.
9. Слатов Юрий. Боевик подконтрольной России ДНР с позывным "Сват". В 2018-2019 годах в роли "старшего стрелка" принимал участие в вооруженном сопротивлении военным ВСУ. В апреле 2019 года был задержан украинскими военными, а в декабре того же года приговорен судом к 8,5 годам тюрьмы.
10. Сустретов Сергей. В мае 2019 года вступил в ряды "народной милиции ЛНР". По данным следствия, получал до 24 000 российских рублей в месяц. Дежурил на боевых позициях в районе Горловки и Дебальцево. В феврале 2020 года был задержан украинскими силовиками.
11. Харитонов Леонид. Россиянин был задержан в августе 2019 года сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме в Черкасской области. Химик по образованию.
12. Чигорян Виталий. Боевик из Горловки. С 2016 году воевал на стороне террористов ДНР, а в августе 2019 года был взят в плен украинскими военными.
13. Яворчук Андрей. Боевик ЛНР. В 2015 году в качестве "инструктора" тренировал представителей подразделения "Сомали" для несения караульной службы. Был задержан сотрудниками СБУ в апреле 2019 года на территории КПВВ Чонгар. В июле того же года был приговорен судом к восьми годам тюрьмы.
14. Якоб Дмитрий. В январе 2017 года вместе с Святославам Жиренко был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в плаанировании убийства на то время нардепа от Народного фронта Антона Геращенко. Данное дело до сих пор рассматривалось в Оболонском райсуде Киева.
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орлы как на подбор ...
для изготовления чучел сепаров в школьные музеи украино-русской столетней войны
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Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):1.Алакоз Александр (гражданский)
2.Гриненко Николай (военный)
3.Илюхин Николай (гражданский)
4.Карась Владимир (милиционер)
5.Костев Евгений (гражданский)
6.Помеляйко Александр (гражданский)
7.Садовский Александр (гражданский)
8.Сирык Вадим (гражданский)
9.Шайдов Виктор (военный)

Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):1.Желдак Виталий (гражданский)
2.Можаев Валентин (гражданский)
3.Мироныч Сергей (гражданский)
4.Полозов Николай (гражданский)
5.Попова Алевтина (гражданская)
6.Русинов Сергей (гражданский)
7.Сливка Иван (гражданский)
8.Сливка Александр (гражданский)
9.Табачный Александр (гражданский)
10.Штиль Александр (гражданский)
11.Яковенко Александр (гражданский)
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у меня много друзей "гражданских из ордлы"
все ОНИ БЕЖАЛИ из луганды!

Вот именно, бежали! Часто среди ночи в чем были, тихонько, чтоб не услышали соседи, выдрав в лучшем случае жесткий диск из компа.

У всех была там устроенная жизнь, квартиры, бизнес.Но они бежали чтобы выжить.

Кто-то из них устроился и начал новый бизнес, а многие - нет.
Они остаются БЕЖЕНЦАМИ !

Но, никому из них не приходит в голову съездить-проветриться в ордрлу или и заниматься с ней каким-то бизнесом.
так что извините, но обмены т.н. "гражданских" я не понимаю !
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Я згадую кращого поета Донбасу Василя Голобородька. Не видуманого, а справжнього Голобородька - єдиного лауреата Шевченківської премії з Донбасу. От він саме так тікав від сєпарів, які збиралися його на підвал кинути. Чому? Бо інтелігент і українськомовний, всі вірші писав українською.

Зараз живе в Ірпені, житла власного не має, там залишив УСЕ!
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Анонсований "обмін" в форматі "всіх на всіх" завершився повним провалом.
Нам повернули 20 осіб, серед яких тільки 2 військових.
Віддали 14 свінорил.
Можна було би порадіти і тому, бо наші люди повернулися.
Але попередній "обмін" в форматі "всіх на всіх", коли нам повернули ватних бабок, сепарського мера і бариг-таксистів взамін на беркутівців, терористів і Терезу, яка катувала наших полонених (після обміну поїхала катувати знову) якось не дає відчуття перемоги.
Гнітючим є відчуття того, що заради піару в новинах і телевізійної картинки таваріщ готовий брати абишо. Заявляєш про "всіх на всіх", а потім випрошуєш "дайте хоч когось" (на цей раз навіть не повідомляють хто ті 18 цивільних осіб).
А особливо гнітючим є відчуття того, що українській стороні вже просто нічого запропонувати.
Маючи величезний обмінний фонд і інструменти тиску, ми все це злили на попередньому "обміні" взамін за ватних бабок і таксистів, тим самим прирікши наших військових на вічні катування Терезою.

Mason Lemberg
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Тварь зеленая ответит за все!
Уже скоро!!!
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Ну в нас бидломаса вибрала собі на виборах президентом Нелоха... Так що отримуємо заслужені результати.
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даже Госдеп и Когресс завидуют Украине.
у них все не такой откровенный агент
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а Зю боїться повернення комбатантів.
це ж його вороги
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Поздно, азовцы, поздно. Вам Порох был плохой, но когда он к вам приезжал, у вас патроны не забирали. А теперь поздно ныть, вы это сделали вместе, никто наших бойцов вытаскивать не хочет.
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Обмены в зелёном стиле - это просто индульгенция авансом для всех кацапо-лугандонских убийц и садистов. У меня всё. Командиры полка "Азов" раскритиковали формулу обмена пленными "всех на всех" - Цензор.НЕТ 4093
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Что ж, посыл бойцов понятен, подставлять свои горбы больше не будут и не будут выяснять дежурил на блокпосту или нет.
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И это правильно! С одной стороны...
А с другой - надо сделать так, чтоб обмены были равноценными.
Как это сделать? Вот главный вопрос!
И как это сделать быстрее и правильно!!!!???
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Поки зебіли при владі, - ніяк, на жаль.
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Вот и я о том же: как сделать быстрее и правильно????
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Оманське Брехло піариться на таксистах.
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Никакого смысла брать в плен террористов нет, если потом бубочка такой обмен химичит.
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Эй---славные ребятки командиры! Да не критиковать власть надо. А давно уже пора таким как вы во власть идти! Очень момент подходящий---почти по классике жанра. Сейчас власть валяется на земле---подберите! Народ будет *ЗА*. Иначе возьмут другие. И тогда проиграем все!
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Шо за командіри ? А Бєлий Вош де ? Пожежі чорнобильські гасить ?
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Може вони тепер ще й Мінські угоди розкритикують?
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Зато люди зеленського розповідають, як їх 42 річний Нелох гарно з росіянами перемовини веде без здачі національних інтересів!
Зеля, ось ще один показник твоєї політики по здачі національних інтересів. На прикладі цієї статті на Цензорі
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