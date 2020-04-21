 Командири полку "Азов" розкритикували формулу обміну полоненими "всіх на всіх"

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці екскомандир полку "Азов", керівник Центрального штабу Національного корпусу Максим Жорін.
Він передав свою розмову з чинним командиром "Азова" Денисом Прокопенком (друг "Редис"). Прокопенко розкритикував формулу "всіх на всіх", запропонувавши зробити градацію, і розділяти військових і цивільних.
За словами Прокопенка, Україна цього разу віддала бойовика, якого бійці полку взяли в полон 29 серпня 2019 року під час нальоту на ворожі позиції.
"Якби ми знали, що цього бойовика обміняють на цивільних, які не брали участі в бойових діях - ми б не залишили його живим, як і інших", - розповів командир. Щоб потім передати бойовика на обмін, азовці надали йому медичну допомогу в червоній зоні, а потім несли більше кілометра, ризикуючи власними життями.
Як зазначив Максим Жорін, з 20 осіб, які повернулися в останньому обміні на підконтрольну Україні територію, виявилося лише двоє військових. "А цивільних на окупованих територіях можуть заарештовувати нескінченно, щоб шантажувати Україну", - додав Жорін.
Публично ходит по тонкой грани между боевой операцией и военным преступлением, а потом обижается почему на западе такое негативное отношение к Азову.
Так что командир явно взболтнул лишнего. Зачем это надо, когда и так преследуют солдат - х.з.
Чет аж не верится шо можно вот так по своей воле над собой "дамоклов меч" занести, да еще и ребят подставить..
Нехрен было на Пороха прыгать, теперь хлебайте ..овно от нового ..овнокомандуещего !
Запам'ятай, упорота тролятина, що усі конвенції щодо військових полонених ДОЗВОЛЯЮТЬ убити на місці людину зі зброєю в руках, яка не може підтвердити на місці своє громадянство та приналежність до того чи іншого ОФІЦІЙНОГО військового з'єднання.
А Конституція України прямим текстом наказує не лише військовцям, але й кожному громадянину знищити подібну особу без зайвих юридичних процедур.
Это не обмен, это сдача интересов страны и плевок в лицо тем, кто находится в плену у кацапов и их родным!
Оно сделает так, как приказало х.уйло!
Он слова не понимает! Ему надо в.***** по мозгам пару раз.
Чтоб забыло как его зовут!
так видосики можно снимать как "Санта Барбару"
Здоровья и удачи вам, ребята!!!
Говнокомандующий вам в подметки не годится!!!
укомплектованы ли бригады или нужно доменивать ?
Список людей, которых Украина отдала в рамках сегодняшнего обмена.
1. Астахов Владислав. Боевик подконтрольной РФ ДНР. Вступил в ряды террористов в 2014 году в возрасте 17 лет. Нес "службу" в районе Новодружеска Луганской области.
2. Васин Олег. Боевик подконтрольной РФ ДНР с позывным "Комбат". По версии следствия, в апреле 2014 года участвовал в блокировании колонны Госпогранслужбы и МВД Украины, а также в разоружении военных СБУ и МВД, и содействовал их дальнейшему задержанию террористами. В сентябре 2019 года был приговорен к пяти годам тюрьмы.
3. Гогичаев Эльбрус. Гражданин РФ. Осенью 2017 года был задержан по подозрению в попытке смертельно отравить протестующих возле здания Верховной Рады. Кроме него был задержан Мурат Джимиев, который был выдан России в рамках обмена в сентябре 2019 года.
4. Колос Виктор. В июне 2019 года был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке теракта в Запорожье. По версии следствия, теракт готовился по поручению подконтрольных РФ террористов ДНР. В качестве вознаграждения Колосу пообещали бесплатное лечение.
5. Лазаренко Алексей. Работал слесарем на Запорожском авиаремонтном заводе Мигремонт. В 2014 году во время пребывания в аннексированном Россией Крыму был завербован российской разведкой. Лазаренко согласился собирать и передевать россиянам сведения военного характера по ремонтным работам самолетов штурмовой авиации Вооруженных сил Украины. В августе 2019 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.
6. Ларкин Александр. Был задержан сотрудниками СБУ в марте 2018 года по подозрению в перевозе на подконтрольную Украину территорию элементов самодельного взрывного устройства. По версии следствия, сделал он это по просьбе террористов ДНР за 1 000 российских рублей.
7. Погромский Станислав. По версии следствия, с июля 2014 года участвовал в деятельности террористов ДНР. В конце января 2020 года был задержан украинскими военными в ходе боя в районе Красногоровки Донецкой области.
8. Скрипник Сергей. Боевик подконтрольной России ДНР. В 2014-2016 принимал активное участие в деятельности террористов под позывным "Жук". В 2014 году охранял мерию Ясиноватой, а в 2015-2016 годах патрулировал этот город и задерживал жителей, нарушающих комендантский час. В окятбре 2018 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.
9. Слатов Юрий. Боевик подконтрольной России ДНР с позывным "Сват". В 2018-2019 годах в роли "старшего стрелка" принимал участие в вооруженном сопротивлении военным ВСУ. В апреле 2019 года был задержан украинскими военными, а в декабре того же года приговорен судом к 8,5 годам тюрьмы.
10. Сустретов Сергей. В мае 2019 года вступил в ряды "народной милиции ЛНР". По данным следствия, получал до 24 000 российских рублей в месяц. Дежурил на боевых позициях в районе Горловки и Дебальцево. В феврале 2020 года был задержан украинскими силовиками.
11. Харитонов Леонид. Россиянин был задержан в августе 2019 года сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме в Черкасской области. Химик по образованию.
12. Чигорян Виталий. Боевик из Горловки. С 2016 году воевал на стороне террористов ДНР, а в августе 2019 года был взят в плен украинскими военными.
13. Яворчук Андрей. Боевик ЛНР. В 2015 году в качестве "инструктора" тренировал представителей подразделения "Сомали" для несения караульной службы. Был задержан сотрудниками СБУ в апреле 2019 года на территории КПВВ Чонгар. В июле того же года был приговорен судом к восьми годам тюрьмы.
14. Якоб Дмитрий. В январе 2017 года вместе с Святославам Жиренко был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в плаанировании убийства на то время нардепа от Народного фронта Антона Геращенко. Данное дело до сих пор рассматривалось в Оболонском райсуде Киева.
для изготовления чучел сепаров в школьные музеи украино-русской столетней войны
2.Гриненко Николай (военный)
3.Илюхин Николай (гражданский)
4.Карась Владимир (милиционер)
5.Костев Евгений (гражданский)
6.Помеляйко Александр (гражданский)
7.Садовский Александр (гражданский)
8.Сирык Вадим (гражданский)
9.Шайдов Виктор (военный)
Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):1.Желдак Виталий (гражданский)
2.Можаев Валентин (гражданский)
3.Мироныч Сергей (гражданский)
4.Полозов Николай (гражданский)
5.Попова Алевтина (гражданская)
6.Русинов Сергей (гражданский)
7.Сливка Иван (гражданский)
8.Сливка Александр (гражданский)
9.Табачный Александр (гражданский)
10.Штиль Александр (гражданский)
11.Яковенко Александр (гражданский)
все ОНИ БЕЖАЛИ из луганды!
Вот именно, бежали! Часто среди ночи в чем были, тихонько, чтоб не услышали соседи, выдрав в лучшем случае жесткий диск из компа.
У всех была там устроенная жизнь, квартиры, бизнес.Но они бежали чтобы выжить.
Кто-то из них устроился и начал новый бизнес, а многие - нет.
Они остаются БЕЖЕНЦАМИ !
Но, никому из них не приходит в голову съездить-проветриться в ордрлу или и заниматься с ней каким-то бизнесом.
так что извините, но обмены т.н. "гражданских" я не понимаю !
Зараз живе в Ірпені, житла власного не має, там залишив УСЕ!
Нам повернули 20 осіб, серед яких тільки 2 військових.
Віддали 14 свінорил.
Можна було би порадіти і тому, бо наші люди повернулися.
Але попередній "обмін" в форматі "всіх на всіх", коли нам повернули ватних бабок, сепарського мера і бариг-таксистів взамін на беркутівців, терористів і Терезу, яка катувала наших полонених (після обміну поїхала катувати знову) якось не дає відчуття перемоги.
Гнітючим є відчуття того, що заради піару в новинах і телевізійної картинки таваріщ готовий брати абишо. Заявляєш про "всіх на всіх", а потім випрошуєш "дайте хоч когось" (на цей раз навіть не повідомляють хто ті 18 цивільних осіб).
А особливо гнітючим є відчуття того, що українській стороні вже просто нічого запропонувати.
Маючи величезний обмінний фонд і інструменти тиску, ми все це злили на попередньому "обміні" взамін за ватних бабок і таксистів, тим самим прирікши наших військових на вічні катування Терезою.
Mason Lemberg
Уже скоро!!!
у них все не такой откровенный агент
це ж його вороги
А с другой - надо сделать так, чтоб обмены были равноценными.
Как это сделать? Вот главный вопрос!
И как это сделать быстрее и правильно!!!!???
Зеля, ось ще один показник твоєї політики по здачі національних інтересів. На прикладі цієї статті на Цензорі