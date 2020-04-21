 Профільний комітет Ради розглянув 15% правок в "антиколомойський" закон

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав член комітету, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Він зазначив: "І так, сьогодні засідання Комітету завершено. Зупинилися на 2437 правок.

З цікавого, голосування за останній розділ (зміни до Цивільного Кодексу) набрало 12 голосів із 13 необхідних. Тому перейдемо до цього питання завтра о 10:00".

Як повідомлялося, вранці 21 квітня комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки.

7 квітня народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У законопроєкті про банки збільшено терміни приведення діяльності проблемного банку у відповідність до законодавства