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 Політика України
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Все про:банки (433) законопроєкт (1003) Коломойський (858) Железняк Ярослав (28)

 Профільний комітет Ради розглянув 15% правок в "антиколомойський" закон

Комітет Верховної Ради з питань банківської діяльності розглянув майже 2,5 тисячі поправок в "антиколомойський" законопроєкт і пішов на перерву до 22 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав член комітету, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Він зазначив: "І так, сьогодні засідання Комітету завершено. Зупинилися на 2437 правок.

З цікавого, голосування за останній розділ (зміни до Цивільного Кодексу) набрало 12 голосів із 13 необхідних. Тому перейдемо до цього питання завтра о 10:00".

Як повідомлялося, вранці 21 квітня комітет Ради почав розглядати законопроєкт про банки.

7 квітня народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У законопроєкті про банки збільшено терміни приведення діяльності проблемного банку у відповідність до законодавства

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190527
 
 
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от зеленые дают
камнями уже своим насыпают в глаза,
а оттуда стон - "дайте ему еще 100 дней - он научится..."
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Еще десять тысяч вёдер воды, синьор, - и золотой ключик у нас в кармане! (с)
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И дорогая не узнает какой поправкам будет конец.
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ФБР планирует предъявить Коломойскому обвинение в заказном убийстве.

Всего обвинение Коломойскому планируется по 4 пунктам и заказное убийство
- один из них. Вопрос о экстрадицией Коломойского в США сейчас находится
в стадии переговоров. Для этого в США вылетел Баканов , где обсуждает
уголовное преследование и экстрадицию Коломойского.

Зеленский уже покинул своего боса и перешел под крыло Ахметова.
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