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Все про:МВС (1685) нагорода (596) пожежа (2233) Геращенко Антон (542)

 Романа Українця, який зняв на відео паліїв лісу, нагороджено годинником від МВС. ФОТО

Заступник глави МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що від імені Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вручив нагороднИЙ годинник марки "Клейнод" громадянину Роману Українцю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Від імені Міністра внутрішніх справ Арсен Аваков вручив нагородний годинник марки "Клейнод" громадянину Роману Українцю.

Тому самому, що проявив небайдужість і 1 квітня цього року зафільмував факт можливої причетності двох молодиків до підпалу трави в заплаві річки Ірпінь. А потім викликав поліцію та вогнеборців.

Вчинок Романа Українця можна подивитись за посиланням

Саме його небайдужа громадська позиція дозволили знайти та затримати цих молодиків.

Зараз їм висунута підозра за статтею 245 Кримінального кодексу "Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу".
Ось що карається за цією статтею КК:

1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом - 
караються штрафом від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років".

Геращенко продовжив: "Роман звичайний український хлопець. Народився у Прикарпатті. Пройшов строкову службу в ЗСУ. Одружений, має чотирирічну донечку. Працює в компанії, що оптом торгує товарами та кормами для тварин.

Закликаю всіх громадян бути такими ж небайдужими як Роман Українець!

Бачите правопорушення - фіксуйте його на фото, відео, публікуйте в соціальних мережах. Викликайте поліцію та вогнеборців".

Тільки так, разом, народ, поліція та вогнеборці - ми можемо попередити і зупинити підпали лісів в нашій країні. І тільки та держава є сильною та квітучою, де є відповідальні і небайдужі громадяни!", - резюмував заступник міністра. 

Романа Українця, який зняв на відео паліїв лісу, нагороджено годинником від МВС 01
Романа Українця, який зняв на відео паліїв лісу, нагороджено годинником від МВС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190525
 
   
 Топ коментарі
 
Не треба було оприлюднювати його прізвище!
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Лучше бы наградное оружие подарили , хотя бы резинострел . Оно ему сей час явно лишним не будет.
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Хлопчик з Прикарпаття, там інше відношення до лісу.
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себя волынами награждают...
гоям часы песочные.
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Не треба було оприлюднювати його прізвище!
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специально сделали с оприлюдненням, чтоб поджигатели откупились и пришли за часами.
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Парень молодец!!!
Но здоровьем рисковал. А вдруг эти оказались бы отмороженными на всю голову?!
Надо было снять и не вступать в разговор.
Хорошо, что все хорошо закончилось!
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Хлопчик з Прикарпаття, там інше відношення до лісу.
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Так, він правильно вчинив.
Але треба ще думати про дитину и дружину!
Просто відео було б достатньо.
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Може гуцул, гуцули за підпал лісу можуть вбити.
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І правильно. За підпал лісу кожен гондурас має упіймати масліну.
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Маю таких знайомих, у вихідні просто залазить в ліс і лягає на землю. Це як у донбасят півлітри.
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все вірно - а Дерева, ті взагалі Лікарі....Реально...
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Лучше бы наградное оружие подарили , хотя бы резинострел . Оно ему сей час явно лишним не будет.
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Точно. Щоб можна було на місці розмолотити паліїв. "Пішла спека! На тобі в борщ!"
Бо інакше можна чики-брики - і в дамки...
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Так у нас всё засекречено, всех воров, убийц, насильников - морды не показывают, гуманность видите ли...
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Геращенко поц, он хочет переложить функции МВД на простых граждан, но тогда пусть переложит и карательные функции
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Ви не праві.
Чим більше свідомих громадян, тим менше суспільство потребує тратитись на поліцію.
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Это гражданская сознательность-в нормальных странах это в порядке вещей и хороший пример для подражания.И при чем здесь функции МВД-к каждому кусту поставить мента,так где же их взять столько?Много желающих идти работать в полицию в нашей стране? Пусть хоть расследуют до конца нормально и доведут до суда и предадут приговор огласке.Как по мне это уже даст эффект на будущее
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Гражданская сознательность это закон для всех, в том числе и для полиции и для Зе
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Если подтвердится правонарушение тех парней на видео, Роману респект.
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вот такие нужны в слугах народа, а не то что какие-то дебилы конченые.
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Большие сомнения , что он захочет пойти в СН...
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Якщо "поліграф" у вигляді звичайних двох дротів накрутити на яйця і увіткнути в розетку, то вони признаються навіть в убивстві самого Кенеді !
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Чёт мне кажется засунут они эти часы пацану в дупу...
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Українцю миліше зброя.. влада це пом'ятає і сситься, тому дарує лише годинника..
хлопцю реально респект
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В задницу тот "годинник" трехкопеечный,лучше бы пацана именным оружием наградил.
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Такой годинник коштує баксов 250 , - там швейцарский механизм ronda . Если есть наградная надпись на задней крышке с его именем , - то для владельца , - да , ценность . А лучше бы хлопца наградным оружием наградил .
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Ну и? Если застрелить быка с ножом - то затягают, а может и посадят(хоть он бы зарезал, увидев ствол). А сейф не надо? А если просрать ствол? А если со стволом пойти куда-то и сзади поймать дубинку башкой из-за ствола же? Тут тебе не там вообще-то... ггг.
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Как сказал какой то умный человек "Если я кого то застрелю,то у меня есть шанс договориться с ментами,если застрелят меня,то с Богом я не договорюсь"
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В наше время честному порядочному человеку луше иметь личное наградное оружие.
А что за часы ? Ролекс ?
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лучше иметь личное наградное оружие - тот же "Глок".
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бред! я выше написал.
Че, если по закону в 95% случаев сядешь, применив, то зачем оно? Тем более если имеешь ствол = ты уже цель для тех кто тоже хочет. И никак не среагируешь на внезапную атаку(ага, вытяни, дошли патрон, сняв с предохранителя, и все это за 0.5сек., + успеть выстрелить)
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Пистолет мало поможет человеку, который не знает зачем у пистолета рукоять. Это у него будет что-то типа молотка.
А вот если патрон в патроннике, не на предохранителе и только шептало опущено то можешь одной рукой даже из кармана не доставая стрелять...
Но это бесполезно для тех, кто тюрьмы боиться больше кладбища!
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Только толку! Будут ли искать этих поджигателей?
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вони вже затримані.
і розстріляні (шутка)
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Гарна громадянська позиція. Як що не стримувати підпальників/ паліїв то вся Україна може згоріти вщент Романа Українця, який зняв на відео паліїв лісу, нагороджено годинником від МВС - Цензор.НЕТ 6081
А годинник то таке, краще б до годинника ще матеріальне заохочення - а там дивишься і люди почнуть виявляти паліїв охочіше
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кацапской войны мало - свои поджигают леса, от чего сгорают целые деревни! Нормальными таких не назовёшь!
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