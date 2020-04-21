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Все про:ООН (1443) продукти (221) Донбас (15787) продовольство (40)

 На непідконтрольних територіях Донбасу 0,5 млн людей відчувають нестачу продуктів, - ООН. ІНФОГРАФІКА

У 2019 500 тисяч осіб на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей відчували гостру нестачу продуктів харчування.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої продовольчої програми ООН за підсумками 2019 року, інформує Цензор.НЕТ.

Також вказується, що в укладачів звіту не було достатньо даних для оцінки кількості людей, які перебувають на межі нестачі продуктів в ОРДЛО. Зазначається, що найвразливіші живуть ближче до "лінії розмежування".

Укладачі підкреслюють потенційну позитивну роль "нормандської зустрічі" для вирішення проблем жителів окупованих територій, зокрема, початок розведення сил і засобів. "Тим не менше, очікується, що гуманітарні потреби в постраждалих від конфлікту районах Східної України (Донецької та Луганської області) в 2020 році залишатимуться гострими через вплив шестирічної кризи на життя, засоби до існування і життєздатність людей", - сказано у звіті.

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На непідконтрольних територіях Донбасу 0,5 млн людей відчувають нестачу продуктів, - ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190519
 
 
 Топ коментарі
 
Як кажуть цигани - хто вкрав коня той його і годує.
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Надо усиливать санкции на РФ, за не выполнение обязанностей страны-окупана.
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На подконтрольной территории половина населения из за короны.
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Почему не еда? Немцы при Гитлере из угла делали и кушали эрзац мармелад, эрзац маргарин. Ну, то правда немцы, а не донбаситы. А вообще, лично я не верю. Всё врёт киевская "хунта" и её посипаки. "КОРМИЛЬЦЫ" всея Украины и не доедают!
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Надо усиливать санкции на РФ, за не выполнение обязанностей страны-окупана.
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Як кажуть цигани - хто вкрав коня той його і годує.
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Хай вугілля жеруть у своїх шахтах. Танки ж там знайшли...
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В шахтах, як добре поритись, ще і тушонку з мамонтятини вирити можна
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А хто їх змушував звати *****? Тепер все порішає ***** до нього всі питання.. ************. На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН - Цензор.НЕТ 4199
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Вот мне интересно, вы серьезно считает, что причина вторжение РФ на востоку Украины это обезумевшие бабки на площади? А не наоборот?
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лучше было раздавить 10 бабок и проехать к своей границе, чем теперь расхлебывать.
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А мені цікаво хт о заставляв тих 10 бабок звати *****, і чому ніхто не закопав тих бабок живцем? А всі репетували щоб почули даунбас. От і почули тепер нюхайте сєпарський сморід. На непідконтрольних територіях Донбасу 0,5 млн людей відчувають нестачу продуктів, - ООН - Цензор.НЕТ 6027
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Та не трогайте тех бабок. Там всё менты местные сдали и сбу. И мэры типа штепы. И быдло что в 45 лет уже свалило на пенсии по 1 списку с пенсией в среднем 7 тыс гр. на 2014 г. По нашей стороне и сегодня у простых такой и близко нет.
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А бабки не звали ні в Криму ні на донбасі? Де не звали туди ***** не прийшло.і не треба ля ля.
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А як кричали, як кричали. Тепер нехай кричать на колінах: Україно прийди! На непідконтрольних територіях Донбасу 0,5 млн людей відчувають нестачу продуктів, - ООН - Цензор.НЕТ 2868
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Ну прекращайте уже кормить нахлебников из ЕС и будет у вас всего завались! На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН - Цензор.НЕТ 7491
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мы все просто плячем. птичку жалко.

Но ведь шахты не все затоплены, пущай дамбасня там новых продуктов нароет.
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....дамбас кармиф усю Эвропу. Досить вже....
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Отсылаете эту инфу лично Макрону, Меркель и Трампу? Каждый день?
Молодцы!

А будет еще хуже!
Хай давят на х.уйла.
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В Дырляндии основная проблема, это нехватка мозгов в черепной коробке... На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН - Цензор.НЕТ 2217
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Хотели умереть в России, мечта сбывается...
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заодно спросите по чём рыжий за киловатт у них торгует...
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в любом случае будет правильно - не заморачивайтесь...
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Правильно писать "выражаю глубокую озабоченность", ну аж до обеспокоенности.
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В начале можно ставить любые буквы, смысл не изменится.
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Нефть может сегодня опуститься до 18,а может и ниже
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А как этА?! На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН - Цензор.НЕТ 2337 КАрмильцы гАлАдають? Да не может быть... А скрепы Шо не кормятЬ, млятЬ?
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тю блин, с прошлого кацгумноконвоя уже все снаряды с минами сожрали?
а касками аб асфальт?
лучше бы бошками, конечно - и звучнее и ВСУ работы меньше.....
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Единственные, кого можно пожалеть, это неходячие инвалиды!
Остальные могли давно перейти на нашу сторону.
Да, условия не шикарные, но с голоду не умерли бы.
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Тануихна! На работе их куча понаехало, ходят распальцованные королями.
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Та уже всё! Поезд ушел)) Больше не приедут!!!
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Не вірю...! Кормильці й годувальники нездатні голодувати...! Для них їстівне й каміння з неба... Знову зомбують бандерівську Україну.
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а ось джерело поживного щурячого м'яса для донбасян:
На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН - Цензор.НЕТ 5433
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Судя по хлеборезке этот товарищ и есть первопричина нехватки продуктов...
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арол... еще чуть чуть и щеки таки глаза закроют - победят короче щеки На непідконтрольних територіях Донбасу 0,5 млн людей відчувають нестачу продуктів, - ООН - Цензор.НЕТ 8384
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Це тому, що в ОРДЛО продовжують годувати "нахлєбніков із Євросоюзу"!
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та я хотів написати: от, бачте: самі голодують, щоб Україну годувати!
та якось невесело воно вже, бо їм там і справді непереливки
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Тепер ми нічого не зробимо. Вони приречені вмерти.
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Вони мали зарплати по 1000 дол, але захтіли рузьке мір і комендантську годину.
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И что - посылки слать? Лично я эти ОБСЕшные гумконвои под откос бы пускал. Пусть, суки, породу жрут, если уголь закончился. Не жалко ни на секунду. Никого. За что боролись, то и получили.
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ГДР хочет отделится от ФРГ,советские немцы не сдаются проклятым буржуям
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А в мене ковбаска домашня, борщ зелений, ну і трошки ще дещо в пляшці залишилось. На неподконтрольных территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов, - ООН - Цензор.НЕТ 7369
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Ковбаска теж є, а от борщику би навернув, ці м'ясоїдство вже набридло.
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В Украине 20-30% людей живут за чертой бедности. Это много, но это не 90%. Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил экономист, международный эксперт Тарас Качка
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От от, офіційно я теж там, а так ,пару квартир в Європі, садочок на 250 дерев, басейн біля хати, бідний я, бідний.
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спасибі! значно краще стало. Ше відчуваю ніби попіл в легенях, але це від диму лісових пожеж. Тільки сьогодні зміг провітрити кімнату. А від хвороби - втома і апетиту ніякого
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Кароче , палучаеца их нада акромя лечить , - ещё и кармить , штоб оно патом влилося куда-нибудь . ))
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Коронавирус не пройдет,сказал Пушилин.Путин поможет жить нам лучше чем в Осетии и Абхазии.
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На подконтрольных Россией территориях Донбасса 0,5 млн человек испытывает нехватку продуктов
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Почему ОНИ не пишут челобитную сцарю *****? Мокшанцы говорят, реагирует... автозаки присылает.
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***...ло сам сидит сейчас в бункере . Говорят , даже челобитные не принимает . Новые многоходовочки создаёт , против всего мира , - по типа арабских ))) .
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Закоперщиков Майдана в Северной Осетии арестовали.Путин победил майдан.
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Хрень какая-то. Никто из руководства ДНР и ЛНР не жаловался... Пусть сообщат нам официальную статистику, там же наши люди. Все мы украинцы - поможем. Но они же не жалуются, значит нет такой проблемы.
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нет таких организаций ДНР и ЛНР. Это номерные знаки авто в СССР.
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В днр і лнр десь висять українськи прапори?
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У них і людську мову заборонили! Все гаварящіє!
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А на підконтрольній, мінімум 5млн.Ви вихваляєтесь, чи співчуваєте???
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така ж ситуація і на росії.
вони ж до цього йшли
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все расходы по обеспечению несет оккупант, так что нех..й шастать предатели.
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Коммунистическая идеология,сменилась на Коронавирусную.Хотя это одно и тоже.
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Думали нехваткой мозгов все обойдется?
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Мабуть вони брешуть. Там ж регулярні гуманітарні конвої з московії приходять.
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Знаєте коли був останній раз і що у ньому було?
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Точно брешуть.... "гуманітарка" з р@шиськай федерастії постійно їде й Бендерівців годувати не треба.
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Да и хрен на них, этих "кормильцев" всея Украины!
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Данбаснєпаставітьнакалєні.... він раком стає зразу й кричить "путєнввєді" .... а як ввели їм то "дайтєкушать минєвінаватия" .... нічого хай терплять "затонєзБєндєравцамі" ... зрадників годувати - себе не поважати!!!
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Наверное продолжают кормить фошиздофф? Какие добрые люди
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Що гаварящє бкзмозглі це відомо давно, але що навіть ті залишки що відповідають за орієнтацію в середовищі і за робту шлунку і прямої кишки не узгоджені то факт.
Не будууказувати місце, бо так звані пересілінці як таракани скрізь і поголовно бубонять расея расея то це могл бути де завгодно.
Ходить оди з таких кармільцев і вже 5-й рік - расея расея...
Недавнойому й сказали, типк харе трендеть, ви вже кругом наголосували, прийшли часи коли можем одного ранку по дурному ящіку побачітихуйла що пощдрпавляє нас з возвращенієм в очередную говень і ми якийсь там регіон, чи губернія Паrussia...
Цього данбасяу просто треба було бачіти! Глаза не те що п рублю, а по царському червінцю і вирвалось - ТА НУ ! ТА НУ НАХ....!
потім знітився і прмямлило це тіло з кармільцев донгураських - ну.. мне как то .. вааабще то ...пох...
Виходить десь там, залишки мозжечка, що відповідають за роботу шлунку і прямої кишки не дуже в расею хочуть!
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