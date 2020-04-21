 На непідконтрольних територіях Донбасу 0,5 млн людей відчувають нестачу продуктів, - ООН. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться у звіті Всесвітньої продовольчої програми ООН за підсумками 2019 року, інформує Цензор.НЕТ.

Також вказується, що в укладачів звіту не було достатньо даних для оцінки кількості людей, які перебувають на межі нестачі продуктів в ОРДЛО. Зазначається, що найвразливіші живуть ближче до "лінії розмежування".

Укладачі підкреслюють потенційну позитивну роль "нормандської зустрічі" для вирішення проблем жителів окупованих територій, зокрема, початок розведення сил і засобів. "Тим не менше, очікується, що гуманітарні потреби в постраждалих від конфлікту районах Східної України (Донецької та Луганської області) в 2020 році залишатимуться гострими через вплив шестирічної кризи на життя, засоби до існування і життєздатність людей", - сказано у звіті.

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