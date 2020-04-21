 На непідконтрольних територіях Донбасу 0,5 млн людей відчувають нестачу продуктів, - ООН. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться у звіті Всесвітньої продовольчої програми ООН за підсумками 2019 року, інформує Цензор.НЕТ.
Також вказується, що в укладачів звіту не було достатньо даних для оцінки кількості людей, які перебувають на межі нестачі продуктів в ОРДЛО. Зазначається, що найвразливіші живуть ближче до "лінії розмежування".
Укладачі підкреслюють потенційну позитивну роль "нормандської зустрічі" для вирішення проблем жителів окупованих територій, зокрема, початок розведення сил і засобів. "Тим не менше, очікується, що гуманітарні потреби в постраждалих від конфлікту районах Східної України (Донецької та Луганської області) в 2020 році залишатимуться гострими через вплив шестирічної кризи на життя, засоби до існування і життєздатність людей", - сказано у звіті.
Но ведь шахты не все затоплены, пущай дамбасня там новых продуктов нароет.
Молодцы!
А будет еще хуже!
Хай давят на х.уйла.
а касками аб асфальт?
лучше бы бошками, конечно - и звучнее и ВСУ работы меньше.....
Остальные могли давно перейти на нашу сторону.
Да, условия не шикарные, но с голоду не умерли бы.
та якось невесело воно вже, бо їм там і справді непереливки
вони ж до цього йшли
Не будууказувати місце, бо так звані пересілінці як таракани скрізь і поголовно бубонять расея расея то це могл бути де завгодно.
Ходить оди з таких кармільцев і вже 5-й рік - расея расея...
Недавнойому й сказали, типк харе трендеть, ви вже кругом наголосували, прийшли часи коли можем одного ранку по дурному ящіку побачітихуйла що пощдрпавляє нас з возвращенієм в очередную говень і ми якийсь там регіон, чи губернія Паrussia...
Цього данбасяу просто треба було бачіти! Глаза не те що п рублю, а по царському червінцю і вирвалось - ТА НУ ! ТА НУ НАХ....!
потім знітився і прмямлило це тіло з кармільцев донгураських - ну.. мне как то .. вааабще то ...пох...
Виходить десь там, залишки мозжечка, що відповідають за роботу шлунку і прямої кишки не дуже в расею хочуть!