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 Політика України
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 Окупанти РФ у Криму продовжують утиски священників і громади ПЦУ, - МЗС України

Російська окупаційна влада продовжує систематичні переслідування релігійних громад на території Криму.

Про це заявили в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

На території окупованого РФ Криму з 49 релігійних громад Кримської єпархії ПЦУ залишилося лише 7, з 23 священнослужителів - лише 4, підкреслюють у МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство закликає міжнародне співтовариство продовжувати тиск на Росію з метою "припинення репресій на півострові".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін планує прийняти постанову через утиски ПЦУ в Криму, - Міністерство у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190516
 
 
 Топ коментарі
 
Те, що в Криму знущаються над мусульманами та прочанами ПЦУ є добре відомим фактом!
А було і таке:
Крымские татары предложили священникам Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата совершать богослужения в мечетях Крыма, заявил пресс-секретарь Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Если не будет возможности нам, нашим священникам и прихожанам молится в своих храмах, то они предоставят место в мечетях. И заверили, что они будут помогать защищать наши права и дадут возможность в своих культовых сооружениях", - заявил архиепископ УПЦ КП Евстратий
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Почему священники не пишут жалобы "НАВЕРХ?" Оккупанты РФ в Крыму продолжают притеснения священников и общины ПЦУ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 8691
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так что вам мешает притеснить секту кацапскую?
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Те, що в Криму знущаються над мусульманами та прочанами ПЦУ є добре відомим фактом!
А було і таке:
Крымские татары предложили священникам Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата совершать богослужения в мечетях Крыма, заявил пресс-секретарь Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Если не будет возможности нам, нашим священникам и прихожанам молится в своих храмах, то они предоставят место в мечетях. И заверили, что они будут помогать защищать наши права и дадут возможность в своих культовых сооружениях", - заявил архиепископ УПЦ КП Евстратий
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УПЦ КП - нет такой церквм в Украине, а Архиепископ Евстратий - епископ Православной церкви Украины (ПЦУ)
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Тепер нема, а раніше була і перейшла до ПЦУ. А вам це відомо?
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Звичайно вiдомо, тому я Вам i написав щоб ви людей в оману не вводили
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так что вам мешает притеснить секту кацапскую?
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Московский патриархат чувствует в Украине как В раю ив Рай загоняет людей при помощи Короновируса , а всем Чхать , особенно Власти.
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В Украине нет Московского, Турецкого, Немецкого и тд патриархата. В Украине есть УПЦ и ПЦУ
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Украинская Православная церковь московского патриархату. Территория Украина , люди Украинцы , - попы назначаются с россии , управление с россии, гундяев с россии , пропаганда с россии.Почему начали переход у УПЦ , как обьясните. Куда и Откуда.
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Правда, що нема УПЦ МП? І як вам після цього вірити?
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Нет такой московского патриархата, есть просто УПЦ, попов с раши никто не назначает, гундяев да, гундяев с раши, начали переход кто куда откуда - тут не понял.
Раньше было УПЦ КП и УПЦ МП, сейчас такого нет - осталось только УПЦ, ну и ПЦУ
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Не вводьте людей в оману, бо УПЦ МП не переєстровувалася!
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