 Окупанти РФ у Криму продовжують утиски священників і громади ПЦУ, - МЗС України

Про це заявили в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
На території окупованого РФ Криму з 49 релігійних громад Кримської єпархії ПЦУ залишилося лише 7, з 23 священнослужителів - лише 4, підкреслюють у МЗС.
Українське зовнішньополітичне відомство закликає міжнародне співтовариство продовжувати тиск на Росію з метою "припинення репресій на півострові".
А було і таке:
Крымские татары предложили священникам Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата совершать богослужения в мечетях Крыма, заявил пресс-секретарь Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).
"Если не будет возможности нам, нашим священникам и прихожанам молится в своих храмах, то они предоставят место в мечетях. И заверили, что они будут помогать защищать наши права и дадут возможность в своих культовых сооружениях", - заявил архиепископ УПЦ КП Евстратий
https://lb.ua/society/2014/03/28/261181_krimskie_tatari_predlozhili.html
Раньше было УПЦ КП и УПЦ МП, сейчас такого нет - осталось только УПЦ, ну и ПЦУ