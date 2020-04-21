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Все про:Африка (46) МЗС (2190) пірати (40)

 Пірати захопили українця біля берегів Беніну, - МЗС

Біля берегів Беніну пірати напали на судно "Tommi Ritscher" і, за попередньою інформацією, захопили та вивезли у невідомому напрямку одного громадянина України – члена екіпажу судна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Дипломат поінформував, що 20 квітня Посольство України у ФРН отримало повідомлення, що біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно "Tommi Ritscher", IMO 9656137, прапор Португалії, оператор судна Transeste Schiffahrt Gmbh (Німеччина).

"За попередньою інформацією, в результаті нападу захоплено та вивезено у невідомому напрямі одного громадянина України – члена екіпажу судна", - зазначив Погорельцев.

Також читайте: Громадянина України викрадено внаслідок нападу піратів на судно біля берегів Нігерії, - МЗС

Він додав, що Генеральне консульство України в Гамбурзі встановило контакт з оператором судна з метою з’ясування обставин справи. Окрім того, Посольство України в Нігерії, яке відповідає за Бенін, звернулося до бенінських компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України.

"Справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС", - запевнив Погорельцев.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190512
 
 
 Топ коментарі
 
так я ж і кажу що Беніни маланці захопили усіх українців
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Тут маланці захопили,всіх українців...! А,ви, про беніна...!
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Эти Бенины и там жить спокойно не дают украинцам!
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Тут маланці захопили,всіх українців...! А,ви, про беніна...!
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так я ж і кажу що Беніни маланці захопили усіх українців
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Неприємна ситуація😒 Що з цього приводу говорить наш експерт із Маріуполя?
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На наше судно тоже там напали пираты.
Но тогда они не охотились за выкупом, а ограбили.Вынесли все что им понравилось, даже одежду экипажа.
Моторист убегал в машинное отделение и они полоснули из калашникова ему вслед.
У них еще были ножи и мачете. Пираты были под кайфом. Пострадал наш капитан.
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Эти Бенины и там жить спокойно не дают украинцам!
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Интересно, как это было практически?
Целенаправленно пересмотрели все документы и нашли украинца?
Или взяли первого попавшегося? При чем только одного???
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Нет, это просто уровень журнализдов такой. Пірати захопили українця біля берегів Беніну, - МЗС - Цензор.НЕТ 993 Захватили 8 человек.
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щаз офис пробьёт за кого голосовал этот мореман...
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як взнають що українець відпустять ...ще й на дорогу грошей дадуть ...хоч і пірати але люди ...не "наші" ж чиновники
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На судне всех оставили , а забрали только одного Украинца. Вопрос.
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Захватили на якорной стоянке в порту Котону. Как обошли корабли ВМС Бенина охранявшие стоянку непонятно. Потом начались терки между ВМС Бенина и типа ССО Нигерии кто будет освобождать, пока оператор не попросил вмешаться власти Португалии, под чьим флагом судно. Штурм вчера отменили, что бы избежать жертв. А сегодня, когда поднялись на борт, не нашли ни пиратов, ни 8 членов экипажа. Четыре болгарина, три кацапа и одного украинца. Как слиняли и куда делись опять не ясно. Еще 11 членов экипажа нашли запершимися в машинном отделении.
Так что вопросов там действительно много. Пірати захопили українця біля берегів Беніну, - МЗС - Цензор.НЕТ 4207
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как-то...не ясно - его одного захватили? (и чем он им так понравился?) или захватили несколько человек - в том числе одного украинца ?
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колю оболонского на стрелку пошлите, пусть порешает.
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ЗАРАЗИТ ИХ КОРОНОВИРУСОМ И ЗДОХНУТ ДОХОДЯГИ !)
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