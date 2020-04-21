 МОЗ близько трьох тижнів зволікав із закупівлею захисних костюмів для лікарів, які борються з COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
10 квітня 2020 ДП "Медичні закупівлі України" (далі ДП "МЗУ". - Ред.) отримує розпорядження від Міністерства охорони здоров'я про перелік і кількість необхідних до закупівлі засобів індивідуального захисту для лікарів.
Наступного дня, 11 квітня ДП "МЗУ" публікує річний план закупівель. Згідно з ним, планується закупівля 90 тис. костюмів біологічного захисту за 22 050 000 грн.
13 квітня ДП "МЗУ" відправляє лист до Міністерства охорони здоров'я, в якому повідомляє предмет закупівель і вартість.
14 квітня МОЗ відправляє запит ДП "МЗУ" з проханням повідомити інформацію про контрагента і проєкт договору. Повідомлення такої інформації до закінчення тендерного процесу і до публікації результатів на Prozorro посадовим особам може бути розцінено як таке, що порушує принцип об'єктивного визначення переможця процедури закупівлі.
14 квітня ДП і "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" укладають договір на 90 тис. костюмів за ціною 245 грн/шт на загальну суму 22 млн грн і публікує його на Prozorro.
Після цього жодної інформації від МОЗ щодо цієї закупівлі не надходить. ДП повідомляє про це в Фейсбуці.
15 квітня о 23:46 МОЗ публікує зміни до річного плану закупівель, яким планує закупити 71 374 костюмів вартістю 500 грн/шт.
17 квітня МОЗ публікує договір про закупівлю на суму 34 874 050,14 грн 71 374 костюмів (488,6 гр/шт.).
МОЗ вимагає у "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" сертифікацію ДСТУ EN 14126. Стандарт EN14126 передбачає перевірку на відповідність цьому стандарту в Україні. Така перевірки займе в кращому разі 1-2 тижні, а постанова Кабміну орієнтована на термінові закупівлі.
ТОВ "MEDDIV", фірма, яка виграла перший державний тендер, виграла взагалі недавно - менше 2 місяців тому - 26 лютого, і виготовила тільки 1 100 костюмів біозахисту за один місяць (той же "ТЕКСТІЛЬ-КОНТАКТ" виготовив понад 15 тис. шт. - Ред. ) і має ризик не поставити продукцію.
ДП "МЗУ" отримало перше розпорядження від МОЗ 10 квітня, а кошти з Резервного фонду були направлені МОЗ ще 20 березня 2020 року. Про це свідчить постанова Кабміну. Тобто впродовж трьох тижнів МОЗ "тягнув" із закупівлею костюмів захисту для медиків.
Минздрав решил закупить китайские защитные костюмы по завышенной цене вместо более дешевых украинских
Якісь неймовірно дебільні ляпухи, Архидебільного "ворья"