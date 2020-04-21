 МОЗ близько трьох тижнів зволікав із закупівлею захисних костюмів для лікарів, які борються з COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

10 квітня 2020 ДП "Медичні закупівлі України" (далі ДП "МЗУ". - Ред.) отримує розпорядження від Міністерства охорони здоров'я про перелік і кількість необхідних до закупівлі засобів індивідуального захисту для лікарів.

Наступного дня, 11 квітня ДП "МЗУ" публікує річний план закупівель. Згідно з ним, планується закупівля 90 тис. костюмів біологічного захисту за 22 050 000 грн.

13 квітня ДП "МЗУ" відправляє лист до Міністерства охорони здоров'я, в якому повідомляє предмет закупівель і вартість.

14 квітня МОЗ відправляє запит ДП "МЗУ" з проханням повідомити інформацію про контрагента і проєкт договору. Повідомлення такої інформації до закінчення тендерного процесу і до публікації результатів на Prozorro посадовим особам може бути розцінено як таке, що порушує принцип об'єктивного визначення переможця процедури закупівлі.

14 квітня ДП і "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" укладають договір на 90 тис. костюмів за ціною 245 грн/шт на загальну суму 22 млн грн і публікує його на Prozorro.

Після цього жодної інформації від МОЗ щодо цієї закупівлі не надходить. ДП повідомляє про це в Фейсбуці.

15 квітня о 23:46 МОЗ публікує зміни до річного плану закупівель, яким планує закупити 71 374 костюмів вартістю 500 грн/шт.

17 квітня МОЗ публікує договір про закупівлю на суму 34 874 050,14 грн 71 374 костюмів (488,6 гр/шт.).

МОЗ вимагає у "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" сертифікацію ДСТУ EN 14126. Стандарт EN14126 передбачає перевірку на відповідність цьому стандарту в Україні. Така перевірки займе в кращому разі 1-2 тижні, а постанова Кабміну орієнтована на термінові закупівлі.

ТОВ "MEDDIV", фірма, яка виграла перший державний тендер, виграла взагалі недавно - менше 2 місяців тому - 26 лютого, і виготовила тільки 1 100 костюмів біозахисту за один місяць (той же "ТЕКСТІЛЬ-КОНТАКТ" виготовив понад 15 тис. шт. - Ред. ) і має ризик не поставити продукцію.

ДП "МЗУ" отримало перше розпорядження від МОЗ 10 квітня, а кошти з Резервного фонду були направлені МОЗ ще 20 березня 2020 року. Про це свідчить постанова Кабміну. Тобто впродовж трьох тижнів МОЗ "тягнув" із закупівлею костюмів захисту для медиків.