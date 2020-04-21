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 Політика України
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 МОЗ близько трьох тижнів зволікав із закупівлею захисних костюмів для лікарів, які борються з COVID-19

Упродовж трьох тижнів МОЗ "тягнув" із закупівлею костюмів захисту для медиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

10 квітня 2020 ДП "Медичні закупівлі України" (далі ДП "МЗУ". - Ред.) отримує розпорядження від Міністерства охорони здоров'я про перелік і кількість необхідних до закупівлі засобів індивідуального захисту для лікарів.

Наступного дня, 11 квітня ДП "МЗУ" публікує річний план закупівель. Згідно з ним, планується закупівля 90 тис. костюмів біологічного захисту за 22 050 000 грн.

13 квітня ДП "МЗУ" відправляє лист до Міністерства охорони здоров'я, в якому повідомляє предмет закупівель і вартість.

14 квітня МОЗ відправляє запит ДП "МЗУ" з проханням повідомити інформацію про контрагента і проєкт договору. Повідомлення такої інформації до закінчення тендерного процесу і до публікації результатів на Prozorro посадовим особам може бути розцінено як таке, що порушує принцип об'єктивного визначення переможця процедури закупівлі.

14 квітня ДП і "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" укладають договір на 90 тис. костюмів за ціною 245 грн/шт на загальну суму 22 млн грн і публікує його на Prozorro.

Після цього жодної інформації від МОЗ щодо цієї закупівлі не надходить. ДП повідомляє про це в Фейсбуці.

15 квітня о 23:46 МОЗ публікує зміни до річного плану закупівель, яким планує закупити 71 374 костюмів вартістю 500 грн/шт.

17 квітня МОЗ публікує договір про закупівлю на суму 34 874 050,14 грн 71 374 костюмів (488,6 гр/шт.).

МОЗ вимагає у "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" сертифікацію ДСТУ EN 14126. Стандарт EN14126 передбачає перевірку на відповідність цьому стандарту в Україні. Така перевірки займе в кращому разі 1-2 тижні, а постанова Кабміну орієнтована на термінові закупівлі.

ТОВ "MEDDIV", фірма, яка виграла перший державний тендер, виграла взагалі недавно - менше 2 місяців тому - 26 лютого, і виготовила тільки 1 100 костюмів біозахисту за один місяць (той же "ТЕКСТІЛЬ-КОНТАКТ" виготовив понад 15 тис. шт. - Ред. ) і має ризик не поставити продукцію.

ДП "МЗУ" отримало перше розпорядження від МОЗ 10 квітня, а кошти з Резервного фонду були направлені МОЗ ще 20 березня 2020 року. Про це свідчить постанова Кабміну. Тобто впродовж трьох тижнів МОЗ "тягнув" із закупівлею костюмів захисту для медиків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190509
 
 
 Топ коментарі
 
Напружено вишукував можливості відкату Минздрав около трех недель медлил с закупкой защитных костюмов для врачей, борющихся с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3359
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Напружено вишукував можливості відкату Минздрав около трех недель медлил с закупкой защитных костюмов для врачей, борющихся с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3359
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Знайшов. "ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ ГОНЧАРЕНКО. МОЗ ВОРУЕТ ДЕНЬГИ НА ЗАКУПКАХ КОСТЮМОВ ДЛЯ МЕДИКОВ." https://www.youtube.com/watch?v=HNw-Ot05rKk
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МОЗ - это сатанинская организация, от которой никакой пользы, одна коррупция и вред. Разогнать их надо давно, дармоедов. Тасуют министров, а все одно и тоже,так же как и во власти - тасуют президентов, выбирают как бы, а власть все равно у олигархов и мирового рогатого олигархата.
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Коли я бачу щось накшталт "Сатанинская организация", мені отдразу дує північним вітром.
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Так все ИО и спросить не с Кого . Принимать решение некому, все смотрят вверх на администрацию и доятся , что то не то Сделать.
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он вам ничего не обещал дебилам и ничего не должен
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а потом закупил в два раза дороже....степашке бабки нужні
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Минздрав требует у "ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ" сертификацию ДСТУ EN 14126. Стандарт EN14126 предусматривает проверку на соответствие этому стандарту в Украине........ правильно делает --- многие забыли броники и медбтр аля петя свинарчук ?
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правда потом оказалось всё наездом беспонтовым, но то таке
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Так что те броники отозвали или признали несоответствующими качеству? А-не. Просто зассали зебилам глаза в очередной раз
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Захворіло більше 1000 медиків! Степанова у відставку!
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в інфекційне без захисту лікувати Ковидних...., - Гуманізм перш ,за,Все МОЗ близько трьох тижнів зволікав із закупівлею захисних костюмів для лікарів, які борються з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7142 МОЗ близько трьох тижнів зволікав із закупівлею захисних костюмів для лікарів, які борються з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7142 МОЗ близько трьох тижнів зволікав із закупівлею захисних костюмів для лікарів, які борються з COVID-19 - Цензор.НЕТ 6760
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Надо называть фамилии. В суд понесут человека, а не Минздрав. Минздраву до задницы ваши подозрения.
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Не медлил, а выстраивал "схему". Пора бы уже понять как у нас все работает.
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Зато каждый день светится морда Степанова в телеящике для дебилов.
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Реформа Супрун в действии, один начал, другой продолжил. Вот и пожинаем труды, кто отменил санэпидемстанцию? Медицины нет, потому, что все рассчитывали и лечились за границей, но тут не получилось.
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Парадоксально, минздрав, мвд, минобороны радостно рапортуют о закупках защитных костюмов, масок, но никогда не договаривают, где и у кого закупили и по какой цене, так вот все вышеперечисленные структуры закупают это простой, примитивный товар за бугром, т.е. отдают бабло, в котором очень нуждается страна кому угодно, лишь бы получить откат, другими словами все эти структуры работают против государства , куда смотрят наши правоохранители, или они тоже получают откат?
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Досі небачив жодної реляції що, й скільки надійшло...,Й що,й скільки, й куди розподілено.... МОЗ близько трьох тижнів зволікав із закупівлею захисних костюмів для лікарів, які борються з COVID-19 - Цензор.НЕТ 5596
Якісь неймовірно дебільні ляпухи, Архидебільного "ворья"
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Чекав на гідне завершення медреформи, чи на завершення ревізії в держирезерві?
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Откат делили. Это сложный процесс, считать уметь надо.
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Емец хотел бабок, но почему то не сложилось. теперь Степанов нормально дербанит
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Да конечно купил в Китае на 40 % дороже чем у отечественных производителей там ведь откат можно хороший получить
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Аби тільки не Супрун ! Для цих скотів , вона точно була доктор-смерть .
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Эта долбодятская власть, когда всем было ясно, что надо вводить масочный режим в общественных местах, концентрировала людей ограничением транспорта и магазинов.
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закупка дело тонкое..особенно для воровитых манегеров... Это искали 3 недели самое голимое говно, но самой высокой цене
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