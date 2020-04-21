 Вугільну галузь в "ЛНР" хочуть реформувати з досвіду РФ: шахти пустять під ніж і затоплять, - Казанський. ФОТО

Про це пише в Telegram журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Про цей досвід я писав ще в 2011 році, коли їздив у Ростовську область і робив репортаж про життя тамтешніх шахтарських міст. Росіяни свої шахти закрили без усякого жалю ще наприкінці 90-х - початку 2000-х. Вирішили не вкладатися в застарілі вуглевидобувні підприємства, пустити їх під ніж і затопити. Так тепер буде і в ОРДЛО", - зазначає він.
На думку Казанського, ймовірною причиною є брак грошей в РФ, і небажання Москви утримувати нерентабельну, агонізуючу вугільну галузь сірої зони.
"Так що у жителів непідконтрольної території попереду тепер зовсім вже важкі часи. Цілі міста і селища після ліквідації шахт позбудуться містоутворюючих підприємств і вимруть. Навіть 2016-2018 здаватимуться людям хорошими, ситими часами", - резюмує він.
Так хфашизды все таки пришли?!
Вот не жалко их, жаль только, что затопление шахт приведет к еще большей экологической катастрофе (временщикам конечно же все равно! ).
А еще большей, потому что часть шахт уже затоплена, даже те, в которых хранятся радиоактивные отходы!
кто же кротам теперь даст голосовать вообще?
Хотя если журналюга написал, то так и есть?
Зачем этот уголь с беспокойными шахтёрами когда нефть почти даром
- перестрелки кожаными пулями в тёмном тоннеле
- штурм шахтного комплекса лысым спецназом
- Пьер д'Ачелло попал в пердедрягу с лысыми гангстерами
- чёрный рэп-баттл на заднем дворе
- кататься на волосатом мотороллере на задней пердедаче
- запускать мясной шаттл в чёрную дыру
- месить чёрное тесто с перцем
- отправить белого полицейского в негритянский квартал
- обмакнуть мясное перо в чернильницу
- провести операцию "Белый Гром" в Африке
- штыковая атака с тыла на позицию эрцгерцога Пердинанда
- зайти исповедаться к попу Чанскому
...
и т.д.
Золотые слова. В карантине по тысяче (примерно) человек с обеих сторон пересечения застряли. Уже деньги закончились и в зимней куртке жарко. Военщина за 3 часа до перекрытия предупредила. С Тайланда везут, пленных меняют, а на них похер. А Вы 3 месяца.
Тормозят что то..... Уже года 3 топят топят......