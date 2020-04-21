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Все про:Росія (26881) шахта (195) шахтарі (147) Казанський Денис (160)

 Вугільну галузь в "ЛНР" хочуть реформувати з досвіду РФ: шахти пустять під ніж і затоплять, - Казанський. ФОТО

Так званий "уряд ЛНР" офіційно проголошує початок "реорганізації" вугільної галузі і підкреслює, що здійснюватиме її з урахуванням досвіду Росії.

Про це пише в Telegram журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Про цей досвід я писав ще в 2011 році, коли їздив у Ростовську область і робив репортаж про життя тамтешніх шахтарських міст. Росіяни свої шахти закрили без усякого жалю ще наприкінці 90-х - початку 2000-х. Вирішили не вкладатися в застарілі вуглевидобувні підприємства, пустити їх під ніж і затопити. Так тепер буде і в ОРДЛО", - зазначає він.

На думку Казанського, ймовірною причиною є брак грошей в РФ, і небажання Москви утримувати нерентабельну, агонізуючу вугільну галузь сірої зони.

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"Так що у жителів непідконтрольної території попереду тепер зовсім вже важкі часи. Цілі міста і селища після ліквідації шахт позбудуться містоутворюючих підприємств і вимруть. Навіть 2016-2018 здаватимуться людям хорошими, ситими часами", - резюмує він.

Вугільну галузь в ЛНР хочуть реформувати з досвіду РФ: шахти пустять під ніж і затоплять, - Казанський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190507
 
 
 Топ коментарі
 
Хотели как в России - сделали как в России. Будете жить как многие россияне - без работы, без газа, без сральника и без прав. Или вы правда думали, что вам сделают как в Питере и Москве?
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Тобто шахтарів там не буде! За це варто було боротися!🐸😄
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Ой, да хер на них... еще этими кормильцами голову себе заморачивать... лишь бы на вольные территории не бегали, говноеды...
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Тобто шахтарів там не буде! За це варто було боротися!🐸😄
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Нажаль , там побільшає бійців лнр , і вони будуть вбивати українців . Цей осередок кацапстана треба ізолювати від України якнадовше . Чим довше , тим ліпше .
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Ну от і добре. Україні ці шахти теж не потрібні. Як показує досвід - державі дешевше купувати за кордоном вугілля, ніж субсидувати "збиткового" ахмєтку.
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А как же данбас корміт всю Україну. А как же слова шоко-Гросі , що без угля помрем?
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Мацой топить будем... это ж теперь ваш любимый продут, не?
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Закройте эти шахты по всему лугандону. Один хер весь гешефт идет гудку
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Хер там. Гудку еще пол беды, у него все же предприятия в Украине в большинстве своем. Идет всяким курченкам в рашку и террористам.
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незабудьте королевскую с бондаренко сначала опустить в шахту...
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Хотели как в России - сделали как в России. Будете жить как многие россияне - без работы, без газа, без сральника и без прав. Или вы правда думали, что вам сделают как в Питере и Москве?
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они и так живут без работы или без зарплаты, вода по графику, связь на уровне плинтуса
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Не знаю где, но в макеевке вода круглосуточно.
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Макеевка - Донецкая область, а в Луганской области и в лучшие времена проблемы с водой были.
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Нефти -как грязи.Зачем тот уголь .такой затратный.Нужно учесть опыт Германии и Великобритании по углю.У меня сват - шахтёр скопытился в 58.Силикоз и алкоголь.
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Тепер лугадонське вугілля непотрібне, а до окупації було потрібним. Думай чому це так!
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Как же так, кормильцы,, кто же теперь всю Украину и нахлебников из ЕС кормить будет?
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Наверно в шахтах танки закончились, вот и ненужны больше...
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Танки и оружие из шахт все добыли...Теперь из шахтеров будут добывать "апалтченцев".
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а в 13 році "народ данбаса" казав не хочемо до європи прийде європа і зачинить шахти,прийшла росія і на тобі)))
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Барашек всю жизнь боялся, что его съест волк... , а съел его пастух. Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 888
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а как же оружие. они же останутся совсем беззащитными перед зверями хунты.
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Они кричали - "идут хфашизды, закрывать наши шахты!...." Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 9679
Так хфашизды все таки пришли?! Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 4794

Вот не жалко их, жаль только, что затопление шахт приведет к еще большей экологической катастрофе (временщикам конечно же все равно! Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 9881 ).
А еще большей, потому что часть шахт уже затоплена, даже те, в которых хранятся радиоактивные отходы!
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Так рашке это и надо - чтобы люди потеряли работу и поехали работать на промышленность на Урал и Сибири
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Ага местные бараны на Урале сидят без работы а туда попрутся ещё и лугандонцы.
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И это хорошо, это правильно. Как сказано в одной книге дамбасский крот вылезший из земли в нее и залезет.
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за йулю-йулю (внд капительман)?
кто же кротам теперь даст голосовать вообще?
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тебе душу греет? а то что это может быть фейком - слабо подумать?
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Хоть одно верное решение принял совет НРЛ
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Та шо, так и сказали - под нож?

Хотя если журналюга написал, то так и есть?
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Шахтеров да , а шахты газовыми резаками наверно.
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Северная Осетия уже просит кушать на Майдане
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Венесуэла виновата,продает нефть по 4 доллара.
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Прикол в том что кацапы сейчас добывают угля больше чем при совке, и в два раза больше чем в 90-х когда эти шахты еще не были затоплены.

Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 6782
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Упор там сделали на добычу открытым способом на юге Западной Сибири. Там же оставили и рентабельные шахты, остальные под нож!
Зачем этот уголь с беспокойными шахтёрами когда нефть почти даром
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Шахты затопили в Ростовской области, а уголь добывают на Кузбассе открытым способом.
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Спросите в Латвии или в Эстонии- потеряют ли эти страны что-то от того, что быдлота с русскоязычной челюстью, которая не смогла за 30 лет выучить язык коренного народа, сдохнет или свалит в парашу? Так почему же Украина должна переживать за аналогичное быдло из "ЛНР"? Пусть сдохнут тоже. Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 1414
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Там до конца совка добывали в шахтах сланец, сейчас всё ушло под нож как не рентабельное
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Я не о шахтах написал, а о челюстях...
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Ну вони хотіли, щоб було як на рассєї - вони це отримають!
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Затопить шахты водой - это реформа
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А потом, когда Донбасс вернется в состав Украины, вата по привычке будут орать, что Донбасс развалили Порошенко и патриоты а вышиванках.
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вони вже не будуть кричати, бо їх будуть пиз....и! Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 8340
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Ничаво страшного! Ну их к шуту, енти шахты! Оно ить, знамо дело, без шахтов какось голодно будеть, ну да ничё, русскай чилавек и в сортире проживёть! Главно, шо нет биндеровских гей-парадов! Вы посмотрите, что в гейропах творится - собак насилуют, русский язык запрещают под страхом скотоложества, и 58 видов геев! Аш трисёт! Но Дамбас отстоял, как диды отстояли! Ур-р-ряяяя!..
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А также любители следующих увлекательных занятий:
- перестрелки кожаными пулями в тёмном тоннеле
- штурм шахтного комплекса лысым спецназом
- Пьер д'Ачелло попал в пердедрягу с лысыми гангстерами
- чёрный рэп-баттл на заднем дворе
- кататься на волосатом мотороллере на задней пердедаче
- запускать мясной шаттл в чёрную дыру
- месить чёрное тесто с перцем
- отправить белого полицейского в негритянский квартал
- обмакнуть мясное перо в чернильницу
- провести операцию "Белый Гром" в Африке
- штыковая атака с тыла на позицию эрцгерцога Пердинанда
- зайти исповедаться к попу Чанскому
...
и т.д.
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шахти під ніж, а мізки на наковальню...
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ДНР- на очереди! Зато металлолома сколько! Можно армию содержать!
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Цензор писал, что в лугандоне шахты порезали на металлолом и затопили ещё 6 лет назад. А уголь, который оттуда эшелонами завозила Украина это из копанок, которые есть в каждом дворе
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А чем это отличается от украинского пути по реформированию шахтерского дела в Украине? Как у нас дела у шахтеров?
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Мы должны, как бы горько это ни было, признать, что Лугандон - отрезанный ломоть. Назвать это, как и Крым, временно оккупированной территорией и построить новую границу с РФ по линии фронта. И никакого "миндальничанья" с населением: вот вам три месяца к тем 6 годам, которые прошли с начала "русской весны", решайте: туда или сюда. После чего никаких пенсий/соцвыплат, переходов по внутреннему украинскому паспорту и проч.
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вот вам три месяца к тем 6 годам, которые прошли с начала "русской весны", решайте: туда или сюда. После чего никаких пенсий/соцвыплат, переходов по внутреннему украинскому паспорту и проч.
Золотые слова. В карантине по тысяче (примерно) человек с обеих сторон пересечения застряли. Уже деньги закончились и в зимней куртке жарко. Военщина за 3 часа до перекрытия предупредила. С Тайланда везут, пленных меняют, а на них похер. А Вы 3 месяца.
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Ай яй яй. Члени жопоблоку без майна залишаться? Угольную отрасль в "ЛНР" хотят реформировать по опыту РФ: шахты пустят под нож и затопят, - Казанский - Цензор.НЕТ 306 І куди лугандонців поженуть? На рашу? Відбудеться переселення "на истерическую родину"
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А шо еще не все затопили?!!!!
Тормозят что то..... Уже года 3 топят топят......
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ТАК ВЗОРВИТЕ В РФ ГАЗОПРОВОДЫ И ЗАЛЕЖИ ГАЗА ))) ЧТОБ КАК НА ЛУНЕ У НИХ БЫЛО !)
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