 Вугільну галузь в "ЛНР" хочуть реформувати з досвіду РФ: шахти пустять під ніж і затоплять, - Казанський. ФОТО

Про це пише в Telegram журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Про цей досвід я писав ще в 2011 році, коли їздив у Ростовську область і робив репортаж про життя тамтешніх шахтарських міст. Росіяни свої шахти закрили без усякого жалю ще наприкінці 90-х - початку 2000-х. Вирішили не вкладатися в застарілі вуглевидобувні підприємства, пустити їх під ніж і затопити. Так тепер буде і в ОРДЛО", - зазначає він.

На думку Казанського, ймовірною причиною є брак грошей в РФ, і небажання Москви утримувати нерентабельну, агонізуючу вугільну галузь сірої зони.

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"Так що у жителів непідконтрольної території попереду тепер зовсім вже важкі часи. Цілі міста і селища після ліквідації шахт позбудуться містоутворюючих підприємств і вимруть. Навіть 2016-2018 здаватимуться людям хорошими, ситими часами", - резюмує він.