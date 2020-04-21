 Мінінфраструктури спростило видачу посвідчень водіям маломірних суден

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба відомства.

Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства інфраструктури від 27 грудня 2019 року (№ 987), який зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 березня 2020 року.



"Держава має забезпечувати наших громадян зручними та ефективними державними сервісами. І ми йдемо шляхом такого спрощення там, де є такі можливості, аналізуємо міжнародний досвід. В Україні вже діє спрощена видача нових посвідчень судноводіям малих і маломірних суден (ММС). Тепер їх можна отримувати у форматі пластикових карток без додаткового підтвердження кваліфікації при заміні", - цитує прес-служба міністра інфраструктури Владислава Криклія.



Він зауважив, що раніше такі посвідчення виготовлялися на папері у форматі А6 з подальшим ламінуванням та у разі їх заміни передбачали обов'язкове підтвердження успішного проходження кваліфікації у кваліфікаційній комісії. Тепер така процедура анульована. Водночас впроваджено можливість здійснювати перевірку знань кандидата з керування ММС за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом тестування.



За даними міністерства наступним кроком повинно стати отримання таких посвідчень через відповідні сервісні центри.

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