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 Суспільство
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Все про:Мінінфраструктури (390) Криклій (131) діджиталізація (64)

 Мінінфраструктури спростило видачу посвідчень водіям маломірних суден

Міністерство інфраструктури України спростило видачу посвідчень водіям малих і маломірних суден: тепер вони видаються лише у форматі пластикової картки розміром 54×86 мм, документ не потребує додаткового підтвердження кваліфікації при заміні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба відомства.

Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства інфраструктури від 27 грудня 2019 року (№ 987), який зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 березня 2020 року.

"Держава має забезпечувати наших громадян зручними та ефективними державними сервісами. І ми йдемо шляхом такого спрощення там, де є такі можливості, аналізуємо міжнародний досвід. В Україні вже діє спрощена видача нових посвідчень судноводіям малих і маломірних суден (ММС). Тепер їх можна отримувати у форматі пластикових карток без додаткового підтвердження кваліфікації при заміні", - цитує прес-служба міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Він зауважив, що раніше такі посвідчення виготовлялися на папері у форматі А6 з подальшим ламінуванням та у разі їх заміни передбачали обов'язкове підтвердження успішного проходження кваліфікації у кваліфікаційній комісії. Тепер така процедура анульована. Водночас впроваджено можливість здійснювати перевірку знань кандидата з керування ММС за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом тестування.

За даними міністерства наступним кроком повинно стати отримання таких посвідчень через відповідні сервісні центри.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190505
 
 
 Топ коментарі
 
Это просто обмен бумажки на пластик, как и все достижения Зе власти
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Мудазвоны, а отменить регистрацию маломерных судов с длинной до 4-х метров и мотором до 15л/с слабо???
Называется, ничего для людей!
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Вот же Зе, фу, бе. Как то так и написано
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Речь о резиновомоторных лодках, не расслабляйся...
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Мудазвоны, а отменить регистрацию маломерных судов с длинной до 4-х метров и мотором до 15л/с слабо???
Называется, ничего для людей!
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Это просто обмен бумажки на пластик, как и все достижения Зе власти
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правильно!передайте торговлю ксивами рюкзакяну в полном объёме!
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Т.е. поменять удостоверение водителя вёсельной лодки будет проще? Мининфраструктуры упростило выдачу удостоверений водителям маломерных судов - Цензор.НЕТ 6538
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Сейчас регистрация надувной лодки более 7 тысяч гривен + права + техосмотр)))
Документы дороже лодки))))
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Я знаю. Мне собирались подарить коллеги, вовремя "спрыгнул".
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Нифига!
Удостоверение обязаны получить гребцы.
Стоимость около 12 000 грн.
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Дурят людей. То что они называют маломерным судном на Западе никак не называется, и регистрировать не надо.
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Также как и с мопедами, и с пневматическими ружьями калибра больше 4.5 мм. Задача нашей власти запрещать и не пущать, а не служить людям.
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працюють "люди" ...не хочуть "на учёт" ставати ...ніяк не хочуть їх і субсидіями заманювали і спрощеннями ...і ускладненнями ...не ведуться
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Во вторник, 21 апреля, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в комментарии СМИ рассказал о том, что рассчитывает на выделение АО "Укрзализныця" финансовой поддержки в размере 4-5 млрд грн за денег полученных от "Газпрома".

Мининфраструктуры упростило выдачу удостоверений водителям маломерных судов - Цензор.НЕТ 8570

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До наших ней это дошло ещё со времён НКВД. Вдруг человек сядет в лодку и приплывёт в Турцию. Не пущать ! Лодку регистрировать. Владелец должен сдать экзамен на вождение маломерного судна. Экзамены принимают менты. Стоят очень дорого.
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