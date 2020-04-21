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 Ситуація з лісовими пожежами в Україні нормалізується, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з ліквідацією пожеж в Україні поступово нормалізується.

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з ліквідацією пожеж в Україні поступово нормалізується. До гасіння пожеж у Житомирській і Київській областях залучено понад 2300 осіб і більш ніж 460 одиниць техніки", - зазначив прем'єр.

За його словами, в Житомирській області впродовж двох останніх діб локалізовано три вогнища пожеж. Крім того, в зоні відчуження 20 квітня ліквідовано пожежу поблизу с Корогод.

Шмигаль зазначив, що загрози для критичних об'єктів зони відчуження немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190504
 
 
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Ситуация с лесными пожарами в Украине нормализуется, - Шмыгаль

Сказал, что уже, слава богу, всё сгорело.
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странно, шо леса вокруг будок жытловых рагулепатрициев из власти не желают самовоспламеняться..
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Ситуация с пожарами нормализуется, то есть - люди к пожарам привыкают?
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Для шмигалізуючих - торфяники при висиханні самопідпалюються Якщо народився шмигалем нелізь в Пророки Ситуация с лесными пожарами в Украине нормализуется, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7206
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Долго решаете проблему. Мы за 24 часа потушим любой такой пожар...
Ситуация с лесными пожарами в Украине нормализуется, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7560
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Что значит "нормализуется" - пожар становится нормальным явлением ?
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не оскудеет команда янелоха долбо#бами-шмыгалями, менделями, ляшками, ермаками, малюськами...
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