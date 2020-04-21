 Ситуація з лісовими пожежами в Україні нормалізується, - Шмигаль

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з ліквідацією пожеж в Україні поступово нормалізується. До гасіння пожеж у Житомирській і Київській областях залучено понад 2300 осіб і більш ніж 460 одиниць техніки", - зазначив прем'єр.

За його словами, в Житомирській області впродовж двох останніх діб локалізовано три вогнища пожеж. Крім того, в зоні відчуження 20 квітня ліквідовано пожежу поблизу с Корогод.

Шмигаль зазначив, що загрози для критичних об'єктів зони відчуження немає.

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