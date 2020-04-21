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 Політика України
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Все про:Зеленський (5122) Буткевич Богдан (18)

 11 помилок Зеленського: що обіцяв і не виконав президент. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич аналізує, що ж вдалося (радше не вдалося) виконати президенту-коміку через рік після виборів. Точка відліку - інтерв'ю тоді ще кандидата Володимира Зеленського РБК-Україна.

Мовчання замість зворотного зв'язку з громадянами, поступки Росії замість дороги в Європу, "свинарчуки", врешті-решт, так і не сидять, а парламентом керують з Офісу президента. Отже, чого хотів і що насправді зробив колишній шоумен на посаді глави держави?

Чому людина, яка побудувала кар'єру на висміюванні політиків, не змогла змінити систему?

Та й взагалі, чи можливо це було? І чому найбільша загроза для Зеленського - його ж оточення?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190502
 
   
 Топ коментарі
 
" Нет никакого Президента Зеленского.
Есть актер Зеленский, нанятый на исполнение роли президента.
В этом - суть эпохи.
Нет личности с мировоззрением (пусть и ватным, но настоящим); нет видения будущего, которое воплощалось бы в стратегии, а те, в свою очередь - в планы действий; нет лидерства; нет цели.
Есть пустое место.
И есть актер, которому пишут слова для озвучивания роли.

И есть группы интересантов, имеющих влияние на события. Группы под ковром возятся, возятся, что-то куда-то сместилось, что-то произошло.
Хоп! - мы видим, как Суркисы тянут мешок с 7 миллиардами бабла из бюджета в офшоры.
Хоп! - мы видим, как Коломойский получил Центрэнерго.
Хоп! - ахметовский буратина становится Премьером, а Зеленский читает слова на канале Ахметова.
Хоп! Хоп! Хоп!
Что-то куда-то продали, где-то что-то рейдерят, а где-то растянули по джипам гуманитарку из Китая. "

С.Самборска
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Він нічого не обіцяв й нічого не виконав...
Лише с3,14здив, що погано лежало але більше вляпався, бо відповідати йому, а навар в бабусі бєні та в купи аферистів, типу єрмака, які ллють єлей у вуха цього довбодятла...
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11 помилок Зеленського: що обіцяв і не виконав президент - Цензор.НЕТ 2956
Следующим президентом будет водитель маршрутки из Тернополя!
Как в Венесуэле. 11 помилок Зеленського: що обіцяв і не виконав президент - Цензор.НЕТ 764
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и в дополнение о том, как the-кодла вытерла ноги о Конституцию Украины:
https://www.youtube.com/watch?v=7kgKD1mqnjw
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Зеленский - это величайший политик современности, мощная политическая фигура, считаться с которой вынуждены главы крупнейших мировых держав. Это выдающийся лидер и искушенный в дипломатии игрок, влиятельный и блистательный гений! И только тупые порохоботы отрицают этот очевидный факт! 11 помилок Зеленського: що обіцяв і не виконав президент - Цензор.НЕТ 474
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Helgi Sharp на ФБ:
Тот, кто на тотальной лжи и по иронии всеобщего избирательного права случайно стал президентом, продолжает красть самое дорогое, что у нас есть - время. А качество его команды сравнимо только с качеством юмора 95-го квартала.
Не знаю, досидит ли этот человек до конца своего срока или его "уйдут" раньше. Если раньше - это сделают не "порохоботы", а те, кому он всё с меньшим успехом продолжает ссать в глаза. Также не знаю, поумнеют ли после этого условные 73%. Которые, потоптавшись на политических останках Зеленского, пойдут искать себе нового мессию. Телевизор вместо мозга - это страшно.
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ато маэ тривати години и тыщу в день - не переплюнуть..........
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Обещал разобраться с медведчуком и его кремлевкими пропагандитскими каналами?! есть даже видео где он это говорит. Не выполнил... балабол и сыкло.
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Перечитав гілочку, зробив висновок: зеботи тепер перейшли на тактику прирівняння лаж Зе-клована з його монобільшістю і досягнень попередньої коаліції з справжнім і найкращим в історії Президентом України Порошенком. А вже таке було... тільки Порошенку приплітали зраду з ******. Тоді їм не склалося...
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и в дополнение о том, как the-кодла вытерла ноги о Конституцию Украины:
https://www.youtube.com/watch?v=7kgKD1mqnjw
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А Богдан Будкевич делал такое же видео про первый год президентства Сивочолого лидера, или тогда он восхвалял патужные перамоги и ришучи рехформы? Обещания Пятра есть в его программе "пжити по-новому" - все ходы записаны.
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Цікаво, чи тут хто колись писав про те, чого не обіцяли, але зробили його папєрєдніки?
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