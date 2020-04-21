 11 помилок Зеленського: що обіцяв і не виконав президент. ВIДЕО

Мовчання замість зворотного зв'язку з громадянами, поступки Росії замість дороги в Європу, "свинарчуки", врешті-решт, так і не сидять, а парламентом керують з Офісу президента. Отже, чого хотів і що насправді зробив колишній шоумен на посаді глави держави?
Чому людина, яка побудувала кар'єру на висміюванні політиків, не змогла змінити систему?
Та й взагалі, чи можливо це було? І чому найбільша загроза для Зеленського - його ж оточення?
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Лише с3,14здив, що погано лежало але більше вляпався, бо відповідати йому, а навар в бабусі бєні та в купи аферистів, типу єрмака, які ллють єлей у вуха цього довбодятла...
Следующим президентом будет водитель маршрутки из Тернополя!
Как в Венесуэле.
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https://www.youtube.com/watch?v=7kgKD1mqnjw
Тот, кто на тотальной лжи и по иронии всеобщего избирательного права случайно стал президентом, продолжает красть самое дорогое, что у нас есть - время. А качество его команды сравнимо только с качеством юмора 95-го квартала.
Не знаю, досидит ли этот человек до конца своего срока или его "уйдут" раньше. Если раньше - это сделают не "порохоботы", а те, кому он всё с меньшим успехом продолжает ссать в глаза. Также не знаю, поумнеют ли после этого условные 73%. Которые, потоптавшись на политических останках Зеленского, пойдут искать себе нового мессию. Телевизор вместо мозга - это страшно.
https://www.youtube.com/watch?v=7kgKD1mqnjw
А те кто его избрали - лохи