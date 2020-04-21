 11 помилок Зеленського: що обіцяв і не виконав президент. ВIДЕО

Мовчання замість зворотного зв'язку з громадянами, поступки Росії замість дороги в Європу, "свинарчуки", врешті-решт, так і не сидять, а парламентом керують з Офісу президента. Отже, чого хотів і що насправді зробив колишній шоумен на посаді глави держави?

Чому людина, яка побудувала кар'єру на висміюванні політиків, не змогла змінити систему?

Та й взагалі, чи можливо це було? І чому найбільша загроза для Зеленського - його ж оточення?

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