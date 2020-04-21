EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Рік Зеленського Пожежі в Україні Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  1829  9
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3250) Укрзалізниця (978) COVID-19 (4109) коронавірус (2796)

 "Укрзалізниця" може перейти на чотириденний робочий тиждень через карантин

Компанія "Укрзалізниця" з 1 липня може перейти на чотириденний робочий тиждень у разі подальшої епідемії коронавірусу і продовження карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято на засіданні правління "УЗ".

У компанії додали, що тимчасово призупинили виплату заохочень, доплат, надбавок і компенсацій оренди житла для працівників.

"Ситуація в країні й у світі різко і швидко змінюється. Ось чому "Укрзалізниця" вже розглядає подальші заходи, які, за необхідності, буде втілено. Це, наприклад, можливість запровадити з 1 липня часткову зайнятість для працівників п'ятиденних робочих тижнів", - зазначив глава наглядової ради Шевкі Аджунер.

Читайте також: Частину грошей, отриманих від "Газпрому", можуть направити на дофінансування "Укрзалізниці", - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190501
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
гиперлуп в хайфу токо для офиса с президентом?
и токо по будням?
 показати весь коментар
 
 
Если при пассажироперевозках они имели "постоянный убыток, дайте денег!", то сегодня, без пассажиров, должны быть прибыли?
 показати весь коментар
 
 
Для того что бы убытка не было надо сократить всех кто работает в пассажирских перевозках, продать всю ненужную недвижимость - пассажирские вокзалы, пассажирские вагоны и т.д. От того что оно просто простаивает все равно пожирая деньги на з/п, коммунальные и обслуживание расходов меньше не стало, скорее наоборот.
 показати весь коментар
 
Если УЗ разберется с черной арендой и хищением электроэнергии на тысячи и тысячи кафе, киосков, магазинов на станциях, то они удвоят свою прибыль.
Не надо, не благодарите.
 показати весь коментар
 
 
Месяц не ходят поезда а они все работают "Укрзалізниця" може перейти на чотириденний робочий тиждень через карантин - Цензор.НЕТ 5149
 показати весь коментар
 
 
Прибыль приносят только товарные перевозки. Пассажирские всегда приносили только убыток, даже при СССР.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору