 Зеленський отримав все для демонтажу старої системи, але "зробив" у результаті українців, - журналіст Ткач

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, пропонуючи розібратися, кого ж "зробив" за рік на посаді президента Володимир Зеленський.
"- Найближчі друзі Зеленського одразу отримали найвищі посади
- Куми, свати, брати найближчих друзів Зеленського отримали депутатські мандати
- Майже одразу був досягнутий консенсус з олігархами, у яких влада купує медіапідтримку за державні ресурси.
- Відносини з великим бізнесом не стали прозорими, а вплив олігархів на прийняття рішень у державі не став меншим.
- Принцип: "друзям все- ворогам закон" збережено. (Запитайте у Гео Лероса і брата Єрмака).
- Технократи які на власний ризик переходять у державний сектор одразу потрапляють під публічний тиск великих фінансово-промислових груп, не отримуючи публічного захисту від президента, повертаються у приватний сектор.
- Таємний відпочинок в Омані під час війни і повернення з відпочинку приватним літаком за рахунок іншої держави (вартість більше 50 тисяч доларів)
- Співпраця з Медведчуком по важливими голосуванням і повне ігнорування питань фінансування та діяльності проросійських сил на території України
- Жодного гучного розслідування, затримання, судового процесу по топ-корупціонерам", - перерахував Ткач "досягнення" президента Зеленського.
Нагадаємо, 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський переміг на президентських виборах із найбільшим результатом за всю історію України. Його суперником у другому турі був п'ятий президент України Петро Порошенко.
Знаетет почему маленькие люди такие мудаки? Потому что голова близко к жопе, говна в ней слишком много.
Систему можно демонтировать снаружи и косметическими изменениями не обойтись. ГОСУДАРСТВО ОЛИГАРХОВ, ЧИНУШ, "ЮРИСТОВ" И СЛУЖИВЫХ ПАЛКАНОВ можно демонтировать лишь у основания в месте с их "конституцией и законами" и СОЗДАВАТЬ С НУЛЯ!
1 ч. ·
Щодо плачів над річницею сороміцької дати, коли 44% українських громадян "проголосували за серіал". Шановне панство, більше стоїцизму! Як-не-як, рік минув, ми "ще не вмерли", а Urals вже по кілу картоплі за барель, тож шанси "передихати" (с) наших воріженьків маємо цілком реальні, - менше самоїдства, ще наша доля не пропала!..))
На численні прохання, повторюю відео свого торішнього "передвиборчого" виступу на ICTV. - https://www.youtube.com/watch?v=4LdRl1c44RI&t=234s
По-моєму, час перестати заганяти злість усередину організму та знай звинувачувати одурених - замість дурисвітів (жертву - замість злочинця). Час нарешті остаточно збагнути, що ми програли цю битву НЕ 21 квітня 2019 р., а значно раніше - як мінімум на 19 років, коли відбулася так звана медіареформа ("приватизація ЗМІ") і почалася відкрита "деморалізація країни" (в укр. версії, "сватизація") - перша стадія диверсійної війни за Безменовим. І зробити належні висновки.
І ще, що програти битву - ще не значить програти війну.
Шануймося (с).
Украина уже неск лет как потеряла независимость, а иллюзии ещё остались. Зе и Ко уже год оформляют потерю независимости при Порохе: законы о продаже земли, о выведении украинских банков изпод юрисдикции украинских судов.....
тож шанси "передихати" (с) наших воріженьків маємо цілком реальні,
РФ попала в очередной кризис, независимости ничего не грозит, проблемы будут, дальше может быть лучше, может - хуже. Наличие независимости не гарантирует хорошую жизнь.
Украина тоже попала в кризис, но независимого государства уже нет, будет только хуже. Отсутствие независимости гарантирует плохую жизнь.