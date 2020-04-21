 Зеленський отримав все для демонтажу старої системи, але "зробив" у результаті українців, - журналіст Ткач

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, пропонуючи розібратися, кого ж "зробив" за рік на посаді президента Володимир Зеленський.

"- Найближчі друзі Зеленського одразу отримали найвищі посади

- Куми, свати, брати найближчих друзів Зеленського отримали депутатські мандати

- Майже одразу був досягнутий консенсус з олігархами, у яких влада купує медіапідтримку за державні ресурси.

- Відносини з великим бізнесом не стали прозорими, а вплив олігархів на прийняття рішень у державі не став меншим.

- Принцип: "друзям все- ворогам закон" збережено. (Запитайте у Гео Лероса і брата Єрмака).

- Технократи які на власний ризик переходять у державний сектор одразу потрапляють під публічний тиск великих фінансово-промислових груп, не отримуючи публічного захисту від президента, повертаються у приватний сектор.

- Таємний відпочинок в Омані під час війни і повернення з відпочинку приватним літаком за рахунок іншої держави (вартість більше 50 тисяч доларів)

- Співпраця з Медведчуком по важливими голосуванням і повне ігнорування питань фінансування та діяльності проросійських сил на території України

- Жодного гучного розслідування, затримання, судового процесу по топ-корупціонерам", - перерахував Ткач "досягнення" президента Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський переміг на президентських виборах із найбільшим результатом за всю історію України. Його суперником у другому турі був п'ятий президент України Петро Порошенко.



