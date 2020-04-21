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 Політика України
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Все про:Зеленський (5122) Ткач Михайло (18)

 Зеленський отримав все для демонтажу старої системи, але "зробив" у результаті українців, - журналіст Ткач

Суспільство виконало свою частину угоди з президентом Зеленським, проголосувавши за нього і його політичну силу. Натомість Зеленський обіцяв "зробити" представників старої влади й олігархів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, пропонуючи розібратися, кого ж "зробив" за рік на посаді президента Володимир Зеленський.

"- Найближчі друзі Зеленського одразу отримали найвищі посади
- Куми, свати, брати найближчих друзів Зеленського отримали депутатські мандати
- Майже одразу був досягнутий консенсус з олігархами, у яких влада купує медіапідтримку за державні ресурси.
- Відносини з великим бізнесом не стали прозорими, а вплив олігархів на прийняття рішень у державі не став меншим.
- Принцип: "друзям все- ворогам закон" збережено. (Запитайте у Гео Лероса і брата Єрмака).
- Технократи які на власний ризик переходять у державний сектор одразу потрапляють під публічний тиск великих фінансово-промислових груп, не отримуючи публічного захисту від президента, повертаються у приватний сектор.
- Таємний відпочинок в Омані під час війни і повернення з відпочинку приватним літаком за рахунок іншої держави (вартість більше 50 тисяч доларів)
- Співпраця з Медведчуком по важливими голосуванням і повне ігнорування питань фінансування та діяльності проросійських сил на території України
- Жодного гучного розслідування, затримання, судового процесу по топ-корупціонерам", - перерахував Ткач "досягнення" президента Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський переміг на президентських виборах із найбільшим результатом за всю історію України. Його суперником у другому турі був п'ятий президент України Петро Порошенко.

Зеленський отримав все для демонтажу старої системи, але зробив у результаті українців, - журналіст Ткач 01
Зеленський отримав все для демонтажу старої системи, але зробив у результаті українців, - журналіст Ткач 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190499
 
   
 Топ коментарі
 
та вы за год со всеми МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и ещё кучей ищеек не смогли ничего найти на Порошенко.

НИ - ЧЕ - ГО
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комуняки и любители Куйла? Так куйлососы и не прятались...
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Это точно. Зелёные во власти сделали украинцев вместе!
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Миша, ты был одним из тех, "які зробили разом".
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он хотел, как и большинство украинцев - чтобы мародерище поросенко и его олигархо-криминальный режим сломали, но у зеленского не хватило смелости и компетентности..
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Порошенко був потрібний не Зеленському, а Коломойському, Януковичу, Путину...
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Большинство населения Украины хочет меньше работать и лучше жить и им абсолютно пох#р олигархи, коррупция и будущее державы.Насмотревшись телевизора,они решили,что Зеленский именно тот,кто воплотит их мечты в жизнь, и обломались,естественно.К следующим выборам олигархи подсунут им ещё одного бубочку,и охлос с радостью за него проголосует.
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Повылазила вся Бенина кодла. Ткач один из рулевых.
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Украинцев сделали ВМЕСТЕ, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский.
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а чучмо - враг Украины, который в интересах кремлядей увел от ес и нато Украину - в таежный союз и построил в Украине криминально-олигархичскую систему, при которой все ресурсы Украины - украла кучка олигархов, а народ стали грабить - и так все 30 лет..
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Многовекторность у кучмы была, очень хотел править вплоть до пожизненно.
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кстати, вся промышленность была уничтожена именно при чучме. а ющу поверил мир, были колосальные инвестиции в Украину, да и самые высокие зарплаты у украинцев были именно в 2006-2008-м, когда был презом ющенко.
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Кстати, Ющенко привел к власти Януковича. Каждый Член внес лепту, в то, что мы так живем. ЗАСЛУГА ВСЕХ.
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С таким рейтингом как был у Зе, можно было сделать с Украины конфетку.
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щас у рыгоскотов и петушарисят одна и таже мантра из методички: зеленский - этот тот же порошенко. правда, никто из этих рыгозебилов не ответил на простой вопрос: почему при барыге росли доходы граждан, стремительно рос ввп, Украина накапливала жирок и отдавала долги? а где это все при зеленском? где рост экономики? почему мы опять лезем к мвф с протянутой рукой?
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Про курс гривны в 3 раза и коммуналку в 5 раз не желаешь вспомнить, петин гамадрил?
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ты от рыгоскотов или петушарият? что мешало твоему клоуну уменьшить комуналку и сделать доллар по 80 копеек?
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Так и пишу,что зюзя стал как петя - кусок дерьма.
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Кучма и Кравчук были и наверное и сейчас есть ватниками похлеще Януковоща.
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Чушь в каждом слове. Особенно про 'медіа підтримку' понравилось. Такая медиа поддержка, что нет ни одного канала, и ни одного издания, где бы не обливали президента грязью. Если учесть, что сми принадлежат алигархам, то можно сделать вывод, что Зе они ненавидят, и он ни с кем не спелся.
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Ну що ж - наступного разу оберемо тих які посадять баригу та Зеленського!
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Потому что мудак жопоголовый! Зеленский получил все для демонтажа старой системы, но "сделал" в результате украинцев, - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 8085
Знаетет почему маленькие люди такие мудаки? Потому что голова близко к жопе, говна в ней слишком много.
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Журналист- пропагандист.
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Умные люди, еще когда шла избирательная кампания, сразу говорили, что Зеленский выигрывает из-за тотального обмана избирателей. До него на такое не рискнул ни один из политиков (а там были прожженные животинки вроде Лёни, Юли, Вити, Юры и Пети).
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У ЗЕЛЕНСКОГО ПРОСТО УЖЕ НЕ СТОИТ ПОСЛЕ ТОГО КАК ОН ЮЗИКА ГОЛЫМ ВИДЕЛ !!!
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Та дайте ж ему 1000 дней. У него руки из жеппы и срачка перманентная. Но он старается. Через три года как начнет. Обещания выполнять.
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Систему невозможно разрушить "изнутри", являясь ее частью!

Систему можно демонтировать снаружи и косметическими изменениями не обойтись. ГОСУДАРСТВО ОЛИГАРХОВ, ЧИНУШ, "ЮРИСТОВ" И СЛУЖИВЫХ ПАЛКАНОВ можно демонтировать лишь у основания в месте с их "конституцией и законами" и СОЗДАВАТЬ С НУЛЯ!
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Напевно лохторат Зєльоного сам в **** з того Голобородька)))
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

Щодо плачів над річницею сороміцької дати, коли 44% українських громадян "проголосували за серіал". Шановне панство, більше стоїцизму! Як-не-як, рік минув, ми "ще не вмерли", а Urals вже по кілу картоплі за барель, тож шанси "передихати" (с) наших воріженьків маємо цілком реальні, - менше самоїдства, ще наша доля не пропала!..))
На численні прохання, повторюю відео свого торішнього "передвиборчого" виступу на ICTV. - https://www.youtube.com/watch?v=4LdRl1c44RI&t=234s
По-моєму, час перестати заганяти злість усередину організму та знай звинувачувати одурених - замість дурисвітів (жертву - замість злочинця). Час нарешті остаточно збагнути, що ми програли цю битву НЕ 21 квітня 2019 р., а значно раніше - як мінімум на 19 років, коли відбулася так звана медіареформа ("приватизація ЗМІ") і почалася відкрита "деморалізація країни" (в укр. версії, "сватизація") - перша стадія диверсійної війни за Безменовим. І зробити належні висновки.

І ще, що програти битву - ще не значить програти війну.
Шануймося (с).
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Як-не-як, рік минув, ми "ще не вмерли", а Urals вже по кілу картоплі за барель,
Украина уже неск лет как потеряла независимость, а иллюзии ещё остались. Зе и Ко уже год оформляют потерю независимости при Порохе: законы о продаже земли, о выведении украинских банков изпод юрисдикции украинских судов.....

тож шанси "передихати" (с) наших воріженьків маємо цілком реальні,

РФ попала в очередной кризис, независимости ничего не грозит, проблемы будут, дальше может быть лучше, может - хуже. Наличие независимости не гарантирует хорошую жизнь.

Украина тоже попала в кризис, но независимого государства уже нет, будет только хуже. Отсутствие независимости гарантирует плохую жизнь.
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Народ поверил созданному политтехнологами примитивному персонажу.
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Якщо Зе піде по стопам Пе, то отримає такого ж самого підсрачника.
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