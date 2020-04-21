 Від початку доби найманці РФ двічі обстріляли зі 120-мм мінометів позиції біля Кримського і Новотошківського, втрат немає, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

По наших підрозділах поблизу Кримського і Новотошківського ворог із мінометів калібру 120 мм випустив 8 мін. Ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об'єднаних сил припинили ворожі обстріли.

Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок ворожих обстрілів не було. Втрати противника уточнюються.

На трьох ділянках розведення сил ситуація залишається стабільною, режим "Тиша" дотримується. Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

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Підсумки за минулу добу

20 квітня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Опитне, Гнутове, Піски, Мар'їнка, Авдіївка, Кам'янка, Тарамчук, Шуми, Новоолександрівка і Кримське.

За даними розвідки, вчора наші підрозділи, які вели оборонні дії, знищили одного окупанта і не менше трьох поранили.

За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкрили серед цивільного населення 2 пограбування, 1 крадіжку і 6 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 31 адміністративне правопорушення.

Лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.