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 Політика України
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 "Зеленовірус", яким інфікували суспільство рік тому, небезпечний тим, що на зміну йому може прийти диктатура, – Ірина Геращенко

Непрофесійна команда Зеленського прогнозовано руйнує державні інституції та неспроможна проводити міжнародну політику в інтересах України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це написала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Рік тому я не перебувала в ілюзіях і "рожевих окулярах", не помилилася в своїх прогнозах щодо результатів виборів. Адже інфантильне суспільство, пласт невибагливих виборців почали формувати задовго до президентських перегонів – через вульгарні "квартали", примітивні серіали, нищівну критику, іноді справедливу, часто – ні, команди Порошенка. Був запит на оновлення – раціональний та ірраціональний", – зазначила вона.

Ірина Геращенко додала, що не помилилася і в прогнозі "епохи Зеленського".

"Непрофесійна команда без ідеології і принципів, яка здає позиції назовні, відходить від правила "нічого про Україну без України", руйнує державні інституції – стала символом хаосу", – підкреслила співголова фракції.

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Водночас вона зауважила, що тепер десь зникли активісти, борці, всі ці "анти", "євро", "оптимісти" та інші, які всі попередні 5 років в унісон з "кварталом" критикували кожен крок влади.

"Де зникло "громадянське суспільство", й чи було воно, за рідкісним винятком? Де акції з трусами під Верховною Радою, в яких шухлядах футболки "Хто вбив Шеремета і Катю Гадзюк?" – додала депутатка.

"Тим цінніші ті громадські організації і активісти, які захищають демократію. Сьогодні дуже потрібна сильна опозиція і сильне громадянське суспільство. Важливо, щоб воно вийшло з летаргічного сну. Бо після цього Зе-водевілю буде єдиний позитив – люди наїдяться популізму, перехворіють на зеленовірус. І буде попит на сильну руку. А отже після хаосу зможе прийти диктатура. І це дуже небезпечно", – переконана Ірина Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190496
 
   
 Топ коментарі
 
слабеньке виправдання своїй тупості.
вас поімєлі із задоволенням
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бажаю бачити коменти від зелених, якими б вони підтвердили правильність свого вибору, а не відра помиїв на голови авторів.
насправді заперечити то нічого, лише погавкати тут на Ірку.
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У зелених в головах тільки інстинкти, барига, абирвалг, соросята і інші вислови. Ще пробачте "Сватів" забув.
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Ира не пускай пыль в глаза!
Вы все одно мафиозное шобло. Может вспомнишь как вы вместе с "Голосом" и "Слугами" голосовали за продажу украинской земли.
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Для диктатуры нужна реальная сила. И это не СН и не олигархи.
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И только лучезарный светоч демократии, хранящийся под толстым слоем нафталина в шкафу для "отставной козы барабанщиков"©, Порохатый Барыга Мальдивский спасёт Украину от диктатуры! Только он и спасёт. От диктатуры. Даже сидя в шкафу из-под нафталина спасёт. Никто не спасёт, а он спасёт. Из шкафа спасёт! От прямо из шкафа возьмёт и спасёт. А больше ж некому. Кто ж как не он спасёт? Причём, от диктатуры и из шкафа!
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Прошел год. Зебилы уже начинают писать "это вы виноваты" и "мы вообще за него не голосовали". Представляю, что будет у них в головах и желудках через пол года.
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Если диктатор начнёт расстреливать за коррупцию, казнокрадство и сепаратизм то и нехай будет диктатор. Падение уровня коррупции это рост уровня жизни - хай будет диктатор. Борьба с коррупцией это олигархи и их холуи оборотни в погонах и мантиях в застенках! Та хай уже будет тот диктатор. А другого народ не потерпит, ибо Майдан с 2014 года перманентный теперь и меняет лишь формы. Бархатная его форма - 73% в 2019 уже была.
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От ******* соєві лякати. Петька постійно мантру повторював про путена, який ось-ось знову нападе, ця психопатка - про "може прийти диктатура". Вже навіть пенсіонерки плюються на *****.
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Коронавирус растормошил всех обитателей шкафа, где под толстым слоем нафталина хранится кодла Порохатого Барыги. Ещё одна "отставной козы барабанщица"© Геращенчиха "подала голос из руин"®. И шо ей не ймётся - то ли нафталин шибко вонючий, то ли жёстко "моль трахнула"©? Уважить бы надо - назначить ископаемую Геращенчиху омбудсменом шкафа... Шоб не гавкала.
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Вот интересно, Порошенко уже год, как не президент. И у зебилят все он виноват. Где достижения Бубочки, Великого и Зеленого? Почему о них что-то молчат? Наверное, говорить как бы и не о чем, так что бы что-то сказать, надо в очередной раз плюнуть в сторону папередников.
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Молодець, Іра, усе по ділу, зеленський та ко. це лайно собаче!!
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У порохоботов одна половина моска не знает, что делает другая: Зеленский вроде и слабый президент, и жестокий диктатор. Пока к нему один большой вопрос: почему Порошенко и все его шобло до сих пор не на нарах? Диктатор, жги, народ поддержит
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