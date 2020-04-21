 Журналістів починають тестувати на COVID-19 у Львові, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Компанія Ріел і Львівський IТ Кластер нададуть 500 експрес-тестів для тестування журналістів Львова на COVID-19.

Зазначається, що найважливішим є те, щоб передусім тестування пройшли справді ті журналісти і фотокореспонденти, які щодня спілкуються і зустрічаються з великою кількістю людей, працюють не з дому або не виходячи з офісу.

Тому просять керівників львівських ЗМІ у випадках, якщо є такі журналісти, які потребують здачі експрес-тесту, зареєструватися. Журналіст при собі повинен мати документи, що засвідчують особу, і посвідчення журналіста.

"Журналісти - серед категорії осіб, які часто контактують з великою кількістю людей, тому також мають подбати про своє здоров'я і здоров'я інших", - зазначили в мерії.

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