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 Шестеро поліцейських на Волині заразилися коронавірусом

На Волині сьогодні підтвердили 5 випадків коронавірусної хвороби у працівників Ківерцівського райвідділу поліції. Раніше позитивний тест на інфекцію здав їхній колега.

Про це повідомив прессекретар ГУ Нацполіції у Волинській області Олег Плазовський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські Новини".

Спочатку коронавірус лабораторно підтвердили в одного працівника Ківерцівського райвідділу поліції.

18 квітня медики взяли аналізи у його колег. Тестування підтвердило ще 5 випадків.

У райвідділі і службових автомобілях провели дезінфекцію. Крім того, встановили коло контактних осіб, які зараз перебувають на самоізоляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 40 медиків заразилися коронавірусом у Волинській області

Райвідділ, чергова частина та добові наряди працюють у звичайному режимі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190489
 
 
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Аваков мав би дати наказ - в поліції ТИМЧАСОВО припинити спільне святкування Пасхи, днів народження, хрестин, родин і тд
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сомневаюсь,шо это от плотного контакта при задержании
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