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 У Молдові кожен четвертий інфікований COVID-19 - медпрацівник

З 2,5 тис. інфікованих коронавірусом у Молдові чверть становлять медичні працівники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кількість медичних працівників, інфікованих COVID-19, досягла 644 осіб. Із загальної кількості 2 548 інфікованих осіб лікарів - 169, фельдшерів - 44, допоміжного персоналу - 195, фармацевтів - 13", - сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту Молдови.

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Із загальної кількість померлих від коронавірусу 72 осіб - шестеро медичних працівників.

У лабораторних умовах у Молдові було проведено 11 962 тести. Одужали 505 пацієнтів. Згідно з даними МОЗ, 195 осіб перебувають у важкому стані, 10 із них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190488
 
 
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так кто кого в почаеве заразил,при таких то результатах?по количеству заволевших на 1 млн населения? В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник - Цензор.НЕТ 2967
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там попаддя заодно и бухгалтером в больнице работает...
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я имею ввиду,что молдаване как то пару недель назад жаловались,шо их в почаеве заразили...только шота похоже,шо наоборот
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90% не обращается ,а лечится дома ,так что эта статистика относительная , каждый 40-й получается
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В Молдові проаналізовано вдвічі більше тестів (на мільйон осіб),ніж в Україні.В нас найгірші показники перевірки в Європі ! Хай Зєля в свої досягнення допише.
В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник - Цензор.НЕТ 1819
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